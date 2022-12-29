Перестраховщики не покроют танкерам военные риски в России

Крупнейшие мировые перестраховочные компании, такие, как британская Lloyd's и швейцарская Swiss Re, объявили, что в 2023 году не будут покрывать владельцам и фрахтователям судов военные риски в РФ, Украине и Беларуси.

Перестраховочные компании, входящие в международную группу клубов морского взаимного страхования (P&I Clubs), объявили, что в 2023 году не будут покрывать владельцам и фрахтователям судов военные риски в России, Украине и Беларуси, передает агентство Reuters. Речь идет о таких компаниях, как британская Lloyd's, немецкие Munich Re и Hannover Rueck, или швейцарская Swiss Re - вместе они обеспечивает работу более 90% мирового грузового флота.

Перестраховщики обычно продлевают свои 12-месячные контракты со своими клиентами, страховыми компаниями, которые непосредственно страхуют суда, 1 января. Однако 23 декабря британский и американский клубы P&I объявили, что их члены отзывают часть своих обязательств по перестраховке рисков, возникающих в территориальных водах или на сухопутной территории РФ, Украины и РБ. Примеру американских и британских коллег последовали и другие западные клубы P&I.

Ожидается, что от перестраховщиков отграничение страховой ответственности теперь передастся вниз по цепочке морским страховщикам. В результате владельцам и фрахтователям судов, перевозящих грузы в или из России, Украины или Беларуси станет труднее страховать свои рейсы. Цены на такую страховку повысятся, а некоторые суда, возможно, будут ходить вовсе незастрахованными, пишет Reuters со ссылкой на представителей индустрии.

У РФ уже начались проблемы со страховкой танкеров

26 декабря вице-премьер РФ Александр Новак признал, что у России существуют проблемы со страхованием своих нефтяных танкеров. Новак заявил, что эти проблемы "решаются": по словам чиновника, Москва смогла докапитализовать Российскую национальную перестраховочную компанию, а также работает в этом направлении с "дружественными" странами.

По данным Reuters, несколько дней назад власти Японии призвали страховщиков продолжить страховать танкеры с СПГ в территориальных водах России.

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