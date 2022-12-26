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Александр Новак (фото из архива)Фото: Laurent Dubrule/epa/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Россия признала проблемы со страхованием нефтяных танкеров

Екатерина Венкина
21 мин. назад

У России есть проблемы со страхованием нефтяных танкеров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Москва пытается нарастить долю российских страховщиков.

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У России существуют проблемы с механизмом страхования нефтяных танкеров. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Проблемы в этом направлении еще есть, но они решаются", - цитирует чиновника агентство ТАСС.

По словам Новака, Москва смогла докапитализовать Российскую национальную перестраховочную компанию, провела работу с "дружественными", по мнению РФ, странами.

РФ пытается нарастить долю российских страховщиков

C 5 декабря владельцы танкеров, ходящих под флагами стран ЕС либо имеющих страховку P&I от Европейского Союза или Великобритании, уже не могут перевозить сырую нефть из РФ, если только Россия не продала ее покупателю по стоимости, аналогичной той, которая установлена G7, или ниже. По данным портала о судоходстве Splash 247, это означает, что с декабря более 90% мировых страховщиков, как ожидается, должны были начать избегать танкерного бизнеса, связанного с Россией.

Отвечая на вопрос о доле российских страховых компаний, Новак отметил: "Могу сказать только, что они увеличили объем, и их доля значительно больше, чем она была до усиления санкций".

Вице-премьер также не исключил, что "нефтепереработка в каком-то объеме может быть замещена дополнительными объемами экспорта нефти" - в случае вступления в феврале в силу эмбарго на поставку российских нефтепродуктов в Европу.

Bloomberg: Экспорт нефти из российских портов сократился

Экспорт нефти из российских портов в течение первой полной недели ограничения ее стоимости с 12 по 16 декабря сократился на 56 процентов, по сравнению с показателем предыдущей недели,сообщило агентство Bloomberg  20 декабря со ссылкой на данные международных танкерных перевозок.

ЕС 19 декабря договорился о введении экстренной ограничительной меры - временного потолка цен. Он установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час. Механизм должен срабатывать, когда такая цена на газ на месяц вперед (то есть на поставки в следующем месяце) на европейском рынке будет держаться три дня подряд (за основу берется газовый индекс TTF). После этого любые сделки по контрактам TTF на срок от одного месяца до одного года вперед по цене, превышающей цену на сжиженный природный газ на мировом рынке на 35 евро за мегаватт-час и более, не смогут быть заключены.

Деактивация механизма должна происходить автоматически после возвращения цен на предельно допустимый уровень. Кроме того, действие механизма может быть прервано, если он окажется неэффективным, например если возникнет дефицит газа в Евросоюзе или его отдельных странах.

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