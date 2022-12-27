Запрет РФ на экспорт нефти и другие события 307-го дня войны

На 307-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 27 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Россия запретила поставки нефти в страны, которые ввели потолок цен

Россия с 1 февраля запрещает поставки нефти в страны, которые в ответ на ведение агрессивной войны в Украине ввели потолок цен на нефть из РФ. Эта дата зафиксирована в указе президента Владимира Путина. Дату вступления в силу запрета на поставки нефтепродуктов, который также вводится этим указом, должно назначить правительство РФ (но не раньше 1 февраля).

Нефть из Казахстана, которой Берлин рассчитывает заменить российскую, возможно, будет поступать в Германию по российскому трубопроводу "Дружба", передает агентство Reuters. Два источника в отрасли сообщили агентству, что правительство Казахстана обратилось за соответствующим разрешением к российской "Транснефти". В частности, речь идет о разрешении на транзит в январе 20 000 тонн нефти с Карачаганакского месторождения. Германия с января отказывается покупать российскую нефть в ответ на агрессивную войну России против Украины.

Ход боевых действий

Минобороны Украины считает, что российские военные поставили перед собой цель выйти до конца года на административную границу Донецкой области. Такое мнение высказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Больше всего военной техники, по ее словам, российская армия сконцентрировала в районе города Бахмут.

Российские войска в ночь на 27 декабря обстреляли Никопольскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую общины, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко. По его данным, пострадавших нет, ущерб нанесен домам и хозяйственным постройкам. В Никополе повреждена линия электропередачи, отметил Резниченко.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о тяжелой ситуации в Белогоровке близ Лисичанска. По его словам, после многочасовых артиллерийских обстрелов группы по 10-20 оккупантов там регулярно пытаются идти в наступление. Однако ВСУ отражают все эти действия российской стороны, утверждает Гайдай. Он отметил также, что тяжелые бои продолжаются под Кременной, куда стянуто огромное количество российских резервов и техники.

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, в оккупированном городе происходит передвижение российских войск - на прошлой неделе местные жители сообщали о прибытии очередной партии российских мобилизованных и "кадыровцев", которые взяли под контроль блокпосты на территории города и всего Мелитопольского района на пути в Васильевку. Федоров рассказал "24-му каналу", что на сегодняшний день на территории временно оккупированного Мелитополя находятся десятки тысяч захватчиков. "Сегодня идет массовая ротация российских войск - с одного места они переезжают на другое. Они делают это для того, чтобы было непонятно, где они точно находятся", - сказал Федоров.

ООН: За время войны в Украине погибло около 6900 гражданских лиц

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало с начала полномасштабной войны в Украине 17 831 случай гибели или ранения гражданских лиц в стране: 6884 погибших и 10 947 раненых. Среди погибших сотрудники УВКПЧ насчитали 429 детей: 175 девочек, 216 мальчиков, а также 38 детей, пол которых пока не удалось установить. Среди раненых - 800 детей.

УВКПЧ ООН считает, что реальное количество случаев гибелиили ранения гражданских лиц значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается. Это относится, например, к таким населенным пунктам как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц, указывается в отчете УВКПЧ.

Запад наращивает помощь Украине

Европейский Союз с начала войны, развязанной Россией в Украине, отправил украинцам более 77 тыс. тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, это предметы первой необходимости, например лекарства и продукты питания, а также пожарные машины и мобильные госпитали.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила Киев в полной поддержке со стороны Рима в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах, в восстановлении энергетической инфраструктуры и в будущем восстановлении Украины. По словам украинского лидера, в ходе разговора с Джорджей Мелони речь шла, среди прочего, о выделении итальянским правительством Киеву дополнительных 10 млн евро помощи, а также о предоставлении систем ПВО.

Первые партии американского оборудования для ремонта разрушенных российскими ударами электросетей уже находятся в Украине, и электрики используют его для ремонта поврежденной инфраструктуры, сообщил Генштаб ВСУ. В сообщении указывается, что правительство США выделило более 53 млн долларов для поддержки энергетической структуры Украины, американские и украинские представители правительственных органов, промышленности и коммунальных служб определили, какое доступное в США оборудование, может быть использовано для экстренной поддержки электросетей, а Транспортное командование Вооруженных сил США доставило первые партии в Украину.

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