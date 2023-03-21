Кристоф Хойсген: Китаю выгоден слабый Путин

Находящийся с визитом в Москве председатель КНР Си Цзиньпин не будет добиваться от России вывода войск из Украины, поскольку это крайне ослабит президента РФ Владимира Путина, а Китай не заинтересован в его свержении и смене власти в Кремле, считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). Путин крайне зависим от Си, который использует эту зависимость в своих целях, заявил немецкий дипломат во вторник, 21 марта, в эфире телеканала ZDF . По прибытии в Москву накануне китайский лидер, по сути, уже поздравил российского президента "с переизбранием в следующем году", отметил Хойсген.

Си важно удержать Россию на своей стороне

Кристоф Хойсген, глава Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

По его словам, Си во что бы то ни стало стремится удержать Россию в лагере авторитарных государств, противостоящих на мировой арене США, Европе и остальным демократическим странам, выступающим за соблюдение международного законодательства. Поэтому "он хочет слабого Путина, хочет его поддерживать, чтобы тот твердо оставался на стороне Китая", уверен Хойсген. При этом он напомнил о перестройке в СССР и предположил, что в случае смены власти в России вновь возможен поворот к Западу, который в КНР считают нежелательным.

Вместе с тем, поддерживая Россию, Китаю важно не перейти за тонкую грань, чтобы не оказаться под западными санкциями, отметил далее Хойсген. Поэтому, по его словам, Пекин проявляет большую осторожность с поставками России вооружений. Кроме того, Си "никогда не позволит Путину применить ядерное оружие", в этом случае он не смог бы больше его поддерживать, убежден дипломат.

Запад должен привлечь на свою сторону страны Азии, Африки и Латинской Америки

Он также подчеркнул, что Германии и в целом Западу крайне важно в этой ситуации оставаться твердо на стороне международного права. При этом следует уделить больше внимание привлечению на свою сторону большого числа стран в Латинской Америке, Азии и Африке, которые до сих пор не занимают достаточно четкой позиции в конфликте с авторитарным лагерем, считает Хойсген.

Днем ранее в интервью телеканалу n-tv Хойсген отметил, что визит Си в Москву важен для обоих государственных деятелей. Путин хочет показать своему народу, что Россия не изолирована, несмотря на выдачу МУС ордера на его арест, пояснил он. Что касается Китая, то Россия для Пекина, по словам эксперта, это "бюджетная автозаправка". К тому же Си нуждается в России в системной конкуренции Китая с США. Из-за самоизоляции России Путин теперь является младшим партнером Китая, уверен Хойсген.

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