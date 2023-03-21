  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в Москве 20 марта
Си Цзиньпин и Владимир Путин в Москве 20 мартаФото: Sergei Karpukhin/Sputnik/REUTERS
КонфликтыГермания

Кристоф Хойсген: Китаю выгоден слабый Путин

Ольга Лебедева
16 мин. назад

Глава КНР не требует вывода войск РФ из Украины, поскольку не хочет свержения Путина, уверен глава Мюнхенской конференции по безопасности.

https://p.dw.com/p/4OyNM

Находящийся с визитом в Москве председатель КНР Си Цзиньпин не будет добиваться от России вывода войск из Украины, поскольку это крайне ослабит президента РФ Владимира Путина, а Китай не заинтересован в его свержении и смене власти в Кремле, считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). Путин крайне зависим от Си, который использует эту зависимость в своих целях, заявил немецкий дипломат во вторник, 21 марта, в эфире телеканала ZDF. По прибытии в Москву накануне китайский лидер, по сути, уже поздравил российского президента "с переизбранием в следующем году", отметил Хойсген.

Си важно удержать Россию на своей стороне

Кристоф Хойсген, глава Мюнхенской конференции по безопасности
Кристоф Хойсген, глава Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

По его словам, Си во что бы то ни стало стремится удержать Россию в лагере авторитарных государств, противостоящих на мировой арене США, Европе и остальным демократическим странам, выступающим за соблюдение международного законодательства. Поэтому "он хочет слабого Путина, хочет его поддерживать, чтобы тот твердо оставался на стороне Китая", уверен Хойсген. При этом он напомнил о перестройке в СССР и предположил, что в случае смены власти в России вновь возможен поворот к Западу, который в КНР считают нежелательным.

Вместе с тем, поддерживая Россию, Китаю важно не перейти за тонкую грань, чтобы не оказаться под западными санкциями, отметил далее Хойсген. Поэтому, по его словам, Пекин проявляет большую осторожность с поставками России вооружений. Кроме того, Си "никогда не позволит Путину применить ядерное оружие", в этом случае он не смог бы больше его поддерживать, убежден дипломат.

Запад должен привлечь на свою сторону страны Азии, Африки и Латинской Америки

Он также подчеркнул, что Германии и в целом Западу крайне важно в этой ситуации оставаться твердо на стороне международного права. При этом следует уделить больше внимание привлечению на свою сторону большого числа стран в Латинской Америке, Азии и Африке, которые до сих пор не занимают достаточно четкой позиции в конфликте с авторитарным лагерем, считает Хойсген.

Днем ранее в интервью телеканалу n-tv Хойсген отметил, что визит Си в Москву важен для обоих государственных деятелей. Путин хочет показать своему народу, что Россия не изолирована, несмотря на выдачу МУС ордера на его арест, пояснил он. Что касается Китая, то Россия для Пекина, по словам эксперта, это "бюджетная автозаправка". К тому же Си нуждается в России в системной конкуренции Китая с США. Из-за самоизоляции России Путин теперь является младшим партнером Китая, уверен Хойсген. 

Смотрите также:

Тайный визит Путина в Мариуполь, Си Цзиньпин в Москве

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Смогут ли арестовать Путина и что будет, если Украина вернет Крым. DW Новости (18.03.2023)

Смогут ли арестовать Путина и что будет, если Украина вернет Крым. DW Новости (18.03.2023)

Наша главная тема сегодня - решение суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина. А также узнаем, что может произойти в России, если Украине удастся вернуть себе Крым и каким в этом случае видится западным экспертам будущее российского руководства.
Политика18 марта 2023 г.31:13 мин.
external

Байки о Путине. Игры в параллельный импорт. Политическое обострение – "Заповедник", выпуск 256, 19.03.23

Байки о Путине. Игры в параллельный импорт. Политическое обострение – "Заповедник", выпуск 256, 19.03.23

В траншеях ищут того, кто видел Путина. Экономически уверенный Байден. Иран и Китай меняются с Россией. Эрдогану параллельны запреты на импорт. Весенние политические неврозы Лукашенко, Орбана и Нетаньяху. Мозговой штурм пропагандистов. Смотрите в 256-м выпуске "Заповедника"!
Политика19 марта 2023 г.14:34 мин.

Кристоф Хойсген в программе Morgenmagazin немецкого общественно-правового телеканала ZDF

www.daserste.de
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в Москве 20 марта

Кристоф Хойсген: Китаю выгоден слабый Путин

Конфликты16 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Кто приезжал в Мариуполь? Си в Москве. DW Новости Шоу

Кто приезжал в Мариуполь? Си в Москве. DW Новости Шоу

Политика17 ч. назад59:28 мин.
Последствия войны в Украине: военные ВСУ стоят у гражданского здания в Херсоне, фото из архива

Помешает ли иммунитет президента арестовать Путина в ФРГ?

Помешает ли иммунитет президента арестовать Путина в ФРГ?

Политика17 ч. назад
Карикатура - карикатурный председатель КНР Си Цзиньпин выходит из самолета, к нему подъезжает трап в виде кремлевской стены

Самолет Си Цзиньпина: Кремль позаботился о мягкой посадке?

Самолет Си Цзиньпина: Кремль позаботился о мягкой посадке?

Политика18 ч. назад
На избирательном участке в Алматы

Скажутся ли итоги выборов в мажилис на позициях Токаева

Скажутся ли итоги выборов в мажилис на позициях Токаева

Политика14 ч. назад
На одном из избирательных участков в Алматы

Немецкий депутат оценил конкуренцию на выборах в Казахстане

Немецкий депутат оценил конкуренцию на выборах в Казахстане

Политика16 ч. назад
Пожары в Багдаде после ракетных ударов США по Ираку (Фото из архива)

Война в Ираке: ложь и нарушение международного права

Война в Ираке: ложь и нарушение международного права

Политика20 марта 2023 г.
На главную страницу