"Он заставил Кремль нервничать". Немецкие СМИ о Надеждине

Немецкая пресса широко комментирует решение российского Центризбиркома не допустить до выборов президента РФ Бориса Надеждина - единственного претендента на пост главы государства, выступавшего против войны в Украине. Поддержка, полученная Надеждиным на этапе сбора подписей для регистрации, показала, что не все в России потеряли надежду и не все критически мыслящие люди покинули страну. И, похоже, заставила серьезно нервничать Кремль, полагают немецкие журналисты.

Die Zeit: Всегда будут появляться новые оппоненты Путина

Президент России Владимир Путин в последние годы сделал все возможное, чтобы подавить критику и запугать общество, напоминает газета Die Zeit. Его репрессивный аппарат заставил замолчать миллионы россиян. Но при "первой же легальной возможности сопротивление политике Путина перегруппировалось", отмечает издание. "Как бы ни старался российский лидер зацементировать политический ландшафт: новые трещины всегда будут появляться. Сколько бы критиков Путин ни бросил в тюрьму или ни выдавил за границу, всегда возникнут новые оппоненты", - указывается в редакционном комментарии.

Выступая с антивоенных позиций, Екатерина Дунцова быстро приобрела известность в России Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Издание напоминает о журналистке из Твери Екатерине Дунцовой, которая также планировала принять участие в выборах в качестве кандидата, выступающего с антивоенных позиций. Она заявляла, что Россия должна как можно скорее вернуться к нормальной жизни и очевидно, полагает автор комментария, что многие жители страны хотели бы этого. Доказательством тому стали несколько сотен тысяч подписчиков у Telegram-канала журналистки, чье имя было абсолютно неизвестно большинству россиян, пока она не объявила о своем желании противостоять на выборах действующему президенту. Разумеется, ее не допустили до выборов, указывает издание.

Появление кандидатов с антивоенной повесткой вовсе "не означает, что власть Путина находится под угрозой. Или что существует молчаливое большинство, отвергающее его политику. Все опросы, как независимые, так и организованные государством, говорят об обратном. Путин, несомненно, останется у власти. Но Путину никогда не удастся одержать окончательную победу над противниками его политики и их надеждами на перемены", подытоживает издание.

SZ: Самый большой страх Путина - непредсказуемость масс

По мнению автора редакционного комментария в газете Süddeutsche Zeitung, причина успеха Надеждина - в отсутствии альтернатив. "Настоящей политической оппозиции в России давно нет, все серьезные представители находятся в тюрьме или в эмиграции", - напоминает издание. И хотя Надеждин, "как старый либерал", очевидно, не относится к оппозиции и мотивы его выдвижения непонятны, сотни тысяч людей поддержали его, потому что "он дал им возможность на короткое время выразить свой протест".

И это не могло остаться незамеченным. "Решающим является то, что более 200 000 россиян, очевидно, были готовы выступить против войны. И Кремль, и его противники теперь задаются вопросом, как эту цифру следует распределить по категориям в огромной репрессированной России", - отмечает издание. При этом, полагает автор, результаты опросов не помогают судить о реальных настроениях среди населения. "Обычно они показывают шизофреническую картину: явное большинство поддерживает боевые действия - и в то же время хочет мира. Это ответы неуверенных в себе, политически пассивных людей", - говорится в статье.

Окружение Путина пугает малейшая неопределенность Фото: Sergei Bobylev/Tass/dpa/picture alliance

Само собой разумеется, указывает автор, что Путин хотел бы, чтобы в этом смысле ничего не менялось, а используемые инструменты манипуляции обществом достаточно разноообразны, и позволяют ему не беспокоиться о результатах выборов. По мнению автора, для Кремля было бы даже лучше оставить Надеждина в гонке и "дать ему несколько жалких процентов". "Тот факт, что власти не захотели пойти на этот просчитанный риск, свидетельствует об их нервозности перед выборами. Самым большим страхом Путина всегда была непредсказуемость масс, и это тем более верно во время войны", - указывает Süddeutsche Zeitung .

"Надеждин придал мужество оппозиции"

С тем, что успех Надеждина в сборе подписей заставил нервничать Кремль, согласен и посол Германии в России Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff), которого цитирует на своем сайте медиакомпания Deutschlandfunk . Нервозность эта совершенно "необъяснима, по крайней мере, если судить по цифрам, которые вы видите в опросах", отмечается в статье.

Протесты матерей и жен мобилизованных - единственное исключение в сегодняшней России Фото: REUTERS

Автор напоминает, что российская оппозиция призвала к протестам в день выборов. Но, по мнению немецкого дипломата, какой-либо протест в сегодняшней России вряд ли возможен. Есть только одно заметное исключение - "жены и матери мобилизованных солдат, которые возлагают цветы каждую субботу", указывается в статье. Однако переоценивать протесты женщин не следует, говорит Ламбсдорфф. Их основная цель - "чтобы их мужья, сыновья и братья вернулись с фронта".

Главное же, по словам Ламбсдорффа, что "несмотря на свою безнадежную кандидатуру, Надеждин вновь придал мужество членам российской оппозиции", цитирует дипломата Deutschlandfunk.

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