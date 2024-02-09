Надеждин выбыл, но это не конец. Что предлагает оппозиция

ЦИК отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента РФ. Ранее к регистрации не допустили Екатерину Дунцову. Что будет делать оппозиция в отсутствие альтернативы Путину?

Центризбирком в четверг, 8 февраля, отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России на выборах 2024 года. Больше пяти процентов подписей за Надеждина, котрый мог бы принять участие в президентской гонке как антивоенный кандидат, ЦИК признал недействительными.

В течение трех дней его штаб "отбил" лишь десятки подписей - выяснилось, что ЦИК некорректно оцифровал некоторые из записей сборщиков подписей. Надеждин попросил отложить вопрос о его регистрации еще на несколько дней, чтобы перепроверить остальные подписи. Но председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отказалась, заявив, что процедура соблюдена "с лихвой".

Согласно отчету рабочей группы ЦИК, всего признали недействительными 9 147 подписей, из которых 858 забраковали из-за расхождения данных подписантов и информации из баз МВД, 2885 - из-за некорректной информации, связанной со сборщиками, 360 подписей собраны членами избирательных комиссий. В 11 случаях комиссия обнаружила в подписных листах за Надеждина данные умерших людей. По информации "Новая газета Европа", часть команды Бориса Надеждина могла намеренно "вбросить" поддельные подписи. Якобы это могли сделать представители партии "Гражданская инициатива", от которой выдвигался на выборы Надеждин. Лидер партии Андрей Нечаев отрицает обвинения, назвав их "нелепыми".

Надеждин: "Ожидаемое решение"

"Ожидаемое решение. Никаких претензий к Центризбиркому нет", - прокомментировал Борис Надеждин во время итогового заседания в ЦИК. Он пообещал опротестовать свой недопуск на выборы в Верховном суде. "Успехов вам на этом тернистом пути", - ответила ему председатель ЦИК Элла Памфилова.

Надеждин вряд ли сможет обжаловать через судебную инстанцию решение ЦИК, считает бывший претендент на пост президента России Екатерина Дунцова. В конце 2023 года она проходила тот же "тернистый путь", что и Надеждин - Верховный суд признал законным ее недопуск на выборы. Политик считает, что так российские власти пытаются затянуть процесс обжалования и "эмоционально ослабить" оппозицию. Но Дунцова призывает все равно приходить на "выборы без выбора", так как антивоенное движение может продемонстрировать сплоченность иными способами. "Важно показать, что поддержка (Путина. - Ред.) не такая всеобщая, о которой нам говорят", - заявила Дунцова.

Екатерину Дунцову не допустили к регистрации в качестве кандидата в президенты РФ Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance

Голосование без единого кандидата от оппозиции

После выбывания из борьбы Бориса Надеждина российская оппозиция сфокусировалась на агитации за "любого кандидата, кроме Путина". В окончательной версии списка, помимо действующего главы государства, есть представители партий в Госдуме от так называемой системной оппозиции: Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди". Ни один из них открыто не выступает против Путина, а партии, от которых они были выдвинуты на выборы, поддержали полномасштабное вторжение России в Украину.

Владислав Даванков - представитель "либеральной" партии и самый молодой из всех кандидатов (39 лет). Слоган его предвыборной кампании: "Время новых!", а доверенными лицами он выбрал своих ровесников с хорошей медийностью в России. Политологи считают, что электоральным ядром Даванкова будут люди младше 40 лет.

Даванков для оппозиции мог бы стать "компромиссной фигурой" взамен Надеждина, говорит Дунцова, если бы он "в действительности" стремился победить на выборах. Впрочем, она лично готова на диалог с тем кандидатом в президенты, который даст направление независимым наблюдателям от ее движения: "Если такие кандидаты есть, то я открыта для предложений и готова помочь организовать наблюдение".

Власти постараются демотивировать протестный электорат

Политолог Дмитрий Орешкин предполагает, что часть "молодого и неопытного электората", вдохновленного Дунцовой и Надеждиным, сейчас переживает "фрустрацию". Они, как считает политолог, из-за отсутствия антивоенного кандидата склонны к политической апатии и предпочтут бойкотировать выборы, что позволит ритуальным оппонентам получить около 5%, гарантируя основному кандидату легкий выход к 80%-й поддержке. Орешкин подчеркивает, что при высокой явке и активности избирателей фальсифицировать выборы будет труднее: "Нарисовать можно около 20%, больше - очень сложно".

Политолог Дмитрий Орешкин Фото: DW/Artem Khan

Бывший координатор движения наблюдателей "Голос" в Подмосковье Инна Карезина предполагает, что процент фальсификаций на предстоящих выборах будет выше в разы, чем в 2018 году. ЦИК закрыл доступ к видеокамерам на избирательных участках, начал шифровать данные на сайте с результатами голосования, что значительно затруднит проверку честности в подсчетах голосов.

Она не исключает, что в этом году будет выше и вовлеченность избирателей, как накануне выборов президента России 2012 года. Тогда, вспоминает Карезина, самовыдвиженцам требовалось собрать подписи не менее 2 миллионов человек. "Большое количество людей оказались втянуты в избирательный процесс. Это тот момент, когда происходит осмысление и понимание, растут протестные настроения. Потому что никому неприятно, когда его обманывают", - говорит она.

Оппозиция призывает голосовать против Путина

Теперь российская оппозиция призывает избирателей массово проголосовать 17 марта в "полдень против Путина", чтобы продемонстрировать антивоенные настроения в обществе. Эту идею поддерживают многие оппозиционные политики, в том числе Алексей Навальный. По его словам, власти не могут воспрепятствовать этой акции, при этом она максимально безопасная, так как в 12:00 избирательные участки традиционно многолюдны: "вычленить голосующих "против" просто невозможно".

Наиболее эффективным считает одновременное голосование в 12:00 17 марта и Екатерина Дунцова.

Есть еще альтернативный вариант участия в выборах. Например, можно испортить бюллетень или "забрать" с собой в случае дистанционного электронного голосования (ДЭГ) - открыть "электронный бюллетень" и закрыть его, говорят специалисты. Испорченные бюллетени снижают общий процент голосов, поданных на выборах за кандидатов в президенты, подсказывает и сайт "Единой России".

Наиболее важный результат - это эмоциональный эффект, как от "очередей за регистрацию Надеждина", говорит политолог Аббас Галлямов. По его мнению, социологические исследования, свидетельствующие о высокой поддержке Путина, - нерелевантный инструмент для отображения истинных настроений в обществе в условиях военной цензуры.

"Легитимность состоит не столько из статистики, сколько основана на эмоциях. Если заходишь в интернет и видишь много-много фотографий (очередей на акции "в полдень против Путина" или испорченных бюллетеней. - Ред.), то уже не веришь в тот результат, который объявляет Памфилова", - говорит политолог.

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