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Надеждину удалось вернуть десятки забракованных подписей

Виталий Кропман
6 февраля 2024 г.

Часть подписей признаны недействительными из-за ошибок Центризбиркома при оцифровке. В штабе опасаются, что физически не успеют просмотреть все замечания ЦИК

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Претендент на пост президента России Борис Надеждин
Претендент на пост президента РФ Борис Надеждин Фото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

Штаб Бориса Надеждина отстоял десятки подписей за его выдвижение кандидатом на пост президента России, которые Центризбирком ранее признал недействительными из-за собственных ошибок. Об этом во вторник, 6 февраля, проекту "Агентство" рассказал сам политик.

По его словам, из-за неверно указанных адресов и номеров паспортов забракованы сотни подписей. Надеждин считает, что ЦИК мог допускать ошибки и при их оцифровке. "Если можно Ростов-на-Дону отсканировать как "ростов на дому", то в номере паспорта, когда сканируется и распознается [программой], можно в пятерке тройку увидеть, почерки разные", - пояснил он.

Большая часть забракованных подписей, рассказал Надеждин, нуждается в более сложном подтверждении. Сейчас штаб обзванивает людей, чьи подписи вызвали подозрение у ЦИК. "Мы сосредоточились на Москве, выписываем всех и пытаемся до них дозвониться. Будем пытаться доказать, что эти люди реально есть", - заявил политик.

Удалось проверить лишь четверть подписей

К вечеру 6 февраля штабу кандидата удалось просмотреть лишь четверть подписей из 60 тысяч, а закончить проверку необходимо к 8 февраля. "Мы будем находиться в странной ситуации. Мы физически не успеем просмотреть все замечания ЦИК. Если они скажут: ладно, Борис Борисович, мы тебе верим, остальные подписи не будем смотреть, мы верим, что они нормальные. Ну, хорошо, регистрируйте так. Если нет - пойду в суд, что еще делать", - подытожил Надеждин.

5 февраля стало известно, что ЦИК забраковал более 15 процентов подписей, поданных за выдвижение Надеждина кандидатом в президенты. Для регистрации необходимо, чтобы в проверенных подписях было не более 5 процентов брака. 

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