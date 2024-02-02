Борис Надеждин: Мой рейтинг растет на 5% в неделю

Борис Надеждин в интервью DW ответил на заявление ЦИК России о недочетах в собранных его штабом подписях и рассказал, что будет делать в случае отказа в регистрации на президентских выборах.

Борис Надеждин, чье выдвижение в президенты России поддержала несистемная оппозиция, в интервью DW отреагировал на заявление ЦИК РФ о недостатках в собранных его штабом подписях - а также рассказал, поддержит ли акцию "Полдень против Путина" в день выборов президента РФ, за которую высказались Алексей Навальный, Михаил Ходорковский и другие оппозиционеры.

DW: Борис Борисович, у вас новая стадия избирательной кампании, и как вы себя ощущаете, пройдя определенный путь? Как бы вы сами охарактеризовали - это экватор или нет?

Борис Надеждин: Я первый раз участвую в выборах такого масштаба. И я нахожусь в самом начале этого пути. По рейтингам мы видим, что сейчас я стал политиком №2 в стране. Если брать список кандидатов, которые еще есть, я на втором месте, у меня уже больше 10 процентов - замер происходил на прошлой неделе (речь об опросе Russian Field по заказу штаба Надеждина - Ред.). Три недели назад у меня было полтора процента, а неделю назад у меня уже 10 процентов. И если я действительно прибавляю по пять процентов каждую неделю, то вы сами понимаете, что это означает.

- Сегодня стало известно, что ЦИК пригласил вас 5 февраля для извещения о недостатках в подписях за выдвижение в качестве кандидата на выборах президента России в марте 2024 года. Как вам кажется, что это значит?

- Я вообще не понимаю, относится ли это ко мне. Они написали, что в понедельник выкатят какие-то недочеты у Малинковича (лидер партии "Коммунисты России". - Ред.) и у меня. При этом непонятно, речь про эти "мертвые души" относится ко мне или к нему. Что я могу сказать точно - весь мир видел совершенно живых людей, которые стояли в очередях сдавать подписи (за Надеждина. - Ред.).

- А у вас еще есть возможность донести какие-то подписи? У вас же огромный запас.

- Уже нет. Мы только в России собрали 211 000 подписей. Центризбирком нам намекнул, что "иностранные" (собранные зарубежом. - Ред.) подписи нести не надо - и мы их в ЦИК не понесли. Из 211 тысяч мы отобрали 105 тысяч - визуально выбирали те, которые покрасивее написаны. Больше 105 тысяч мы не могли привезти по закону. Если были какие-то сомнения, мы проверяли, что такие паспорта существуют. Знаете, что я думаю? Грустно про это говорить, но если вы возьмете любые 100 тысяч людей - любая выборка - то чисто по теории вероятности кто-то из них действительно мог умереть за месяц.

- Посмотрим, что 5 февраля вам предъявят. Но пропагандисты, как мы видим, тут же начали сообщать о том, что у вас плохие подписи. Вообще основные государственные каналы долгое время не обращали на вас внимания. Зато после того, как вы сдали подписи, вам стали уделять много внимания, но однозначно негативного...

- Да вообще, если послушать Соловьева, я то ли украинский шпион, то ли агент Ходорковского - до конца не разобрался.

- Не показатель ли это того, что Центризбирком уже, по сути, принял решение. Как вы считаете?

- Мы живем в удивительное время. Два месяца назад никто не верил, что мы вообще соберем подписи. Все говорили, что нам никто не даст ни копейки на эти выборы. Кто же даст человеку, который идет с моей программой, что Путин должен уйти и все такое?!

Нам говорили, что "вы денег не соберете, штабы не построите и подписи не соберете". В результате мы построили штабы в 75 регионах, в сотнях городах мира собирали подписи. На сегодня мы собрали 91,5 млн рублей от 42 тысяч человек. На эти деньги мы и ведем кампанию.

- Если вас все же зарегистрируют, какая ваша программа? Три-пять основных пунктов.

- Моя программа, если уж совсем просто сказать: "Россия должна быть мирной и свободной". Если более широко, то там много чего. У меня же есть текст "План Надеждина", там написано, что я буду делать в первую неделю.

- Опишите первый день.

- В первый день подпишу указ об освобождении политзаключенных. Дальше я должен буду принять отставку правительства России и включиться в консультации о формировании следующего правительства - с Госдумой, Советом Федерации. Там довольно сложная процедура, но именно президент называет фамилию премьер-министра.

- Какая у вас фамилия в голове?

- У меня три фамилии в голове, но я не буду их называть, потому что если назову, то по крайней мере у двух из них начнутся большие проблемы. Один человек сейчас не встроен в эту систему, а два других - встроены. Они меня знают, и я их знаю, но, естественно, я с ними не обсуждал эту ситуацию.

Так вот, в первый же день я предложу и руководству Украины, и США, и всем европейским странам коалиции, которая поддерживает Украину, сделать две вещи. Первое можно сделать быстро: прекратить огонь, чтобы не прилетали ракеты и снаряды ни в Белгород, ни в Харьков и люди не убивали друг друга.

А второе, что я предложу - это начать переговоры. Это будет долгая история на несколько лет о том, как обеспечить безопасность в Европе после всего этого. На сегодняшний день позиции участников конфликта диаметрально противоположны. Украинцы хотят военным путем освободить и вернуть, как они говорят, Крым, что, на мой взгляд, абсолютно невозможно. Ну а Россия во главе с Путиным хочет военной победы над Украиной. Я знаю, как я буду разговаривать, и что я должен сказать.

- Расскажите. Позиция Украины сейчас такая: "Уходите из Крыма и уходите до линии границы 1991 года".

- Это позиция, которую любой, кто бы ни был президентом России, точно не может принять, к сожалению. Поэтому переговоры будут долгими. Но я знаю, что я скажу и Зеленскому, и украинскому народу, и американцам. Я скажу: "Конечно, я понимаю эмоции украинцев - важно, где будет проходить линия границы, чей Крым. Но гораздо большее значение имеет другой вопрос: как сделать так, чтобы люди друг друга не убивали. Чтобы, если мы прекратим огонь, ни у кого не было идеи за время военной передышки накопить побольше сил и снова (начать боевые действия. - Ред.). А уж как там все разрешится, так скажу, через 50 лет всем будет все равно.

- По поводу вашей программы, вашего позиционирования: вы считаете себя либеральным кандидатом?

- Нет, я считаю себя русским патриотом.

- Если вас не регистрируют, у вас наверняка есть план Б?

- У меня даже есть план В и план Г, потому что со мной еще много чего может произойти неприятного. Помимо отказа в регистрации могут и "иноагентом" объявить, и уголовные дела завести. Но я всегда рассчитываю на лучшее.

- Мы помним, что когда Навального посадили перед выборами мэра Москвы в 2013 году, люди вышли на улицу и фактически вынудили власти его отпустить. Как вы считаете, сейчас готовы ли люди, которые за вас поставили подписи, выйти на улицы, если вас не зарегистрируют на выборы?

- Никто сейчас не выйдет на улицу в несанкционированном режиме. И я к этому призывать не буду, потому что сейчас планка насилия резко выросла со стороны властей. Мы видим, что сейчас происходит то, что невозможно было представить тогда, когда за Навального выходили в 2013 году.

Поэтому я не буду призывать к несанкционированным митингам или к чему-то еще незаконному. Чего я буду людей подставлять? Зачем мне это надо? И им это не надо. Сейчас идут суды по отказу в митингах в Долгопрудном, в частности. Мы пытаемся действовать в легальном поле, все-таки добиваясь права людей на мирные митинги. Чисто мирные, чисто согласованные.

Но если уж выходить на какой-то согласованный всероссийский митинг, то не ради того, чтобы Надеждина защищать, а ради того, чтобы был мир.

- Тогда все-таки если ЦИК объявит решение об отказе в регистрации, что вы будете делать?

- Я продолжу заниматься политической деятельностью, пока я на свободе, не "иноагент" и жив. Более того, в результате этой кампании мой политический ресурс очень сильно вырос. Я буду пытаться его использовать исключительно в мирных целях, исключительно по законам Российской Федерации. Для этого есть масса возможностей. Например, региональные выборы в сентябре этого года.

- При этом вы будете координироваться с Дунцовой, которая создает партию?

- Мы уже несколько раз совместный стрим проводили. Мы в полном контакте, и мы друг друга, как мне кажется, просто идеально дополняем. У нас программа практически одинаковая, но есть люди, которые, например, принципиально голосуют только за опытных политиков. Вот я опытный политик. А есть, наоборот, кто считает, что все, кто был у власти, все плохие. Я уж не говорю о том, что она молодая и красивая женщина, а я пожилой уже, не особенно симпатичный мужик.

- Лейтмотив всех нападок на вас со стороны государственных телеканалов - это обвинение вас в том, что вы "иноагент", и нацпредатель. Что вы на это можете ответить?

- Что я русский патриот. Стопроцентно. В том смысле, что я хочу, чтобы Россия была великой, но при этом мирной и свободной. Я убежден, что величие страны измеряется не количеством ядерных боеголовок и не тем, что она там может закидать соседей "кинжалами", "искандерами", если захочет. А величие страны в том, чтобы здесь люди жили долго, счастливо, рожали детей и не боялись за будущее себя и своих детей.

- А вы видели призыв Алексея Навального ко всем избирателям, кто не поддерживает Владимира Путина, прийти в день голосования в 12:00 к избирательным участкам?

- Да, мне очень много людей присылали, сказали, что надо бы поддержать. Давайте так: как я посоветую своим сторонникам голосовать, решу ближе к 17 марта. Это сильно зависит от того, буду я в бюллетене или нет.

- Если вас не будет в бюллетене, вы считаете, все равно надо идти на выборы и голосовать?

- Да, конечно, безусловно.

- То есть вы просто посоветуете тогда, за кого?

- Да, я скажу своим сторонникам и за кого, и в какое время. Просто не надо забегать вперед, впереди еще полтора месяца избирательной кампании.

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