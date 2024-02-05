Регистрация кандидатов в президенты: кто, если не Надеждин?

Борис Надеждин будет отстаивать подлинность забракованных ЦИК подписей, собранных для выдвижения его в президенты РФ. А оппозиция призывает сограждан в любом случае поучаствовать в выборах.

В понедельник, 5 февраля, Центризбирком признал недействительными 15% из 60 тыс проверенных им подписей, которые были собраны за выдвижение в президенты России Бориса Надеждина. По закону для регистрации в качестве кандидата в президенты допустимо не более 5%. Штаб Надеждина планирует отстаивать подписи, а в случае отказа ЦИК - обратиться в Верховный суд.

Вероятный отказ Надеждину в регистрации - политическое решение, которое власти вряд ли изменят, полагают опрошенные DW политологи. При этом представители российской оппозиция все равно призывают сограждан принять участие в выборах президента: прийти на избирательный участок в полдень и проголосовать за любого кандидата, кроме действующего президента Владимира Путина, или испортить бюллетень.

У штаба Надеждина есть два дня, чтобы отстоять подписи

О "недостатках" в подписях, собранных в поддержку выдвижения в президенты РФ Бориса Надеждина, Центризбирком сообщил 2 февраля, не уточнив масштаб нарушений. Кроме того, позднее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что некоторые якобы подписавшиеся - это "мертвые души" (умершие люди. - Ред.) и этот факт "вызывает недоумение" у рабочей группы ЦИК. При этом Булаев не уточнил, относится ли его замечание к подписям за Бориса Надеждина или же за другого претендента на пост президента - Сергея Малинковича от "Коммунистов России".

Борис Надеждин с соратниками рядом с собранными в поддержку его выдвижения в президенты РФ подписями избирателей, 31 января 2024 года Фото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

Спустя три дня, 5 февраля, рабочая группа ЦИК выдала протокол: при проверке подписей за выдвижение Надеждина и Малинковича доля забракованных превысила 5%. Такой показатель, в принципе, означает отказ им регистрации в качестве кандидатов в президенты.

При этом команда Надеждина утверждает, что недействительными являются лишь 858 из 9209 забракованных ЦИК подписей - в них были некорректные сведения об избирателе. В штабе политика объяснили, что данные этих лиц не совпадают с информацией из баз МВД. Претензии к примерно 4000 подписей, признанных рабочей группой ЦИК недействительными, носят формальный характер: "Например, ФИО написано рукой сборщика, а не рукой подписанта".

Если 7 февраля штабу Бориса Надеждина удастся убедить ЦИК в субъективном характере заключения почерковедов, то последует второй этап - проверка еще 30 000 подписей, которые пока не просматривали, объясняет эксперт по избирательным кампаниям Роман Удот.

Если добиться второго этапа не получится, то, как уже написал Надеждин в своем Telegram-канале, решение ЦИК будет обжаловано в Верховном суде РФ. В этом случае отстаивание подлинности подписей может проходить при непосредственном участии свидетелей - тех лиц, которые подписались за выдвижение Надеждина. Впрочем, шансы на успех довольно низкие, считает Удот: "Суд разрешает встречную экспертизу, но это происходит редко. Почерковед - это самое сильное и субъективное оружие против кандидатов".

Растущая популярность Надеждина могла изменить планы Кремля

Политическая узнаваемость Бориса Надеждина в новом году заметно подросла, свидетельствуют данные соцопросов. Один из них, проведенный Russian Field по заказу штаба Надеждина, показал, что за него готовы проголосовать 10% опрошенных (за Владимира Путина - 79,2%). Согласно исследованию "Левада-центр", максимальный результат Надеждина - 4%, а по данным Центра исследования политической культуры - 6-7%, сообщало издание "Агентство".

"Я стал политиком номер два в стране", - так в интервью DW прокомментировал результаты соцопросов сам Борис Надеждин. И добавил, что социология каждую неделю демонстрировала пятипроцентный рост его популярности.

Этот фактор мог поставить точку в вопросе допуска Надеждина на выборы, не исключает политолог Аббас Галлямов. Он полагает, что к 15 марту популярность Надеждина могла бы сильно вырасти и возникла бы опасность второго тура: "Кремль просто пытается избежать вот этой катастрофы, связанной с массовым голосованием за антивоенного кандидата. Больше сюрпризов не хотят".

Фото: DW

Если Надеждина не зарегистрируют в качестве кандидата в президенты, то часть его электората, рассуждает Галлямов, может проголосовать за другого альтернативного кандидата. На данный момент помимо Владимира Путина, который баллотируется как самовыдвиженец, в списке претендентов на президентское кресло три человека - Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди".

Последний выделяется относительно молодым возрастом - ему всего 39 лет, а также символическим шагом - Даванков публично поставил подпись за выдвижение Бориса Надеждина в президенты, объяснив это отсутствием альтернатив. Впрочем, политолог Галлямов сомневается, что Владислав Даванков может перехватить антивоенную риторику: "Он - предприниматель, ему есть чего терять".

Альтернатива протестному голосованию

Между тем российские оппозиционеры призывают сограждан все равно принять участие в голосовании - в одно время, в полдень 17 марта. "Не важно, за кого вы проголосуете. Важно - за любого, кроме Владимира Путина", - указывает директор ФБК Иван Жданов. Команда Алексея Навального предлагает агитировать против Путина, а также информационно поддерживать митинги жен мобилизованных. Эту позицию поддержали многие оппозиционные политики, в том числе Максим Кац и Михаил Ходорковский.

Дмитрий Орешкин Фото: DW/Artem Khan

Такая тактика может оказаться эффективной, говорит политолог Дмитрий Орешкин. И напоминает, что в марте 2024 года в России в 29 регионах впервые применят механизм дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также трехдневного голосования. Это, по мнению политолога, повышает возможности для фальсификаций. Но в случае массового голосования в последний день времени на вмешательство в результаты будет меньше, а вбросы будут видны отчетливее: "Будет больше ошибок, больше утечек, больше скандалов. Того, чего власть всеми силами пытается избежать".

При этом Орешкин заметил, что продемонстрировать многочисленность протестного электората было бы проще, если бы российская оппозиция выбрала вариант с порчей бюллетеней. "Этот вариант вполне мог бы набрать больше 10%. Такой результат, демонстрирующий намеренное волеизъявление, властям было бы трудно скрыть и объяснить", - подвел итог Дмитрий Орешкин.

Смотрите также: