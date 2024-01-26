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Выборы президента РФ: Борис Надеждин - кандидат от оппозиции

26 января 2024 г.

Штаб Бориса Надеждина собрал более 100 000 голосов, необходимых для регистрации кандидатом в президенты России. О политике, высказавшемся против войны, и его кампании - досье DW.

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Кандидат в президенты РФ Борис Надеждин
Борис НадеждинФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Штаб Бориса Надеждина, выдвинутого в президенты России партией "Гражданская сила" и поддержанного несистемной оппозицией благодаря его антивоенным высказываниям, заявил 26 января, что им уже собрано 200 000 голосов избирателей - в два раза больше, чем необходимо для регистрации Надеждина в качестве кандидата в президенты РФ. Подробности избирательной кампании Бориса Надеждина, а также его политической карьеры и отношений с российскими властями и оппозицией - в досье DW.

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Контекст

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