Выборы президента РФ: Борис Надеждин - кандидат от оппозиции

Штаб Бориса Надеждина собрал более 100 000 голосов, необходимых для регистрации кандидатом в президенты России. О политике, высказавшемся против войны, и его кампании - досье DW.

Штаб Бориса Надеждина, выдвинутого в президенты России партией "Гражданская сила" и поддержанного несистемной оппозицией благодаря его антивоенным высказываниям, заявил 26 января, что им уже собрано 200 000 голосов избирателей - в два раза больше, чем необходимо для регистрации Надеждина в качестве кандидата в президенты РФ. Подробности избирательной кампании Бориса Надеждина, а также его политической карьеры и отношений с российскими властями и оппозицией - в досье DW.