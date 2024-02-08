Минус Надеждин - Кремль решил не заигрываться

Борис Надеждин на заседании ЦИК 8 февраля 2024 года Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

В избирательном бюллетенена мартовских выборах президента России будет только четыре кандидата, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Компанию Путину составят лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, а также депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов. Борису Надеждину "насчитали" около 10 тысяч недостоверных подписей избирателей за его выдвижение в президенты, после чего вычеркнули не только из потенциального бюллетеня, но и из новостей.

Ложный Надеждин

Для тех, кто выступает в России против Владимира Путина и против войны, псевдовыборы уже завершились. Правильнее было бы сказать, что они и не начинались, потому что в условиях войны ни о какой конкурентной борьбе (а была ли она в 2018 или 2012 годах?) и речи быть не могло. Кремлевская администрация, конечно, играла в "оживляж" унылого процесса переназначения действующего президента, однако заигрываться она не стала.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Игры в имитацию демократии закончились после того, как стало понятно, что даже за Бориса Надеждина, человека в целом вполне системного, сотни тысяч россиян готовы прийти и поставить свои подписи, как за "кандидата надежды", частично разделяющего антивоенную повестку. Во что это могло бы вылиться во время самого трехдневного голосования, предсказать стало сложно.

На победу Надеждина по белорусскому сценарию 2020 года, когда он стал бы "российской Тихановской", надеяться, конечно, не приходилось. Но даже частичное пробуждение общества в условиях войны для диктаторского режима явно было бы опасным. Да и результаты псевдовыборов пришлось бы рисовать слишком откровенно.

Тем не менее многие надеялись на сценарий, при котором Кремль, жестко контролирующий ситуацию в стране, пошел бы на включение Надеждина в бюллетень для голосования, а потом нарисовал бы ему несколько процентов, чтобы затем сказать: "Это и есть реальный потенциал антивоенного движения в России". Подобные надежды не оправдались, причем многие эксперты, надо сказать, прогнозировали это с того момента, как вообще пошли разговоры о возможности участия в этих псевдовыборах антивоенного кандидата.

Путин хочет догнать и перегнать Алиева?

После начала полномасштабной агрессии против Украины в феврале 2022 года российская политическая система изменилась. Из электоральной автократии она стремительно начала превращаться в обычный тоталитарный режим, претендующий на то, чтобы контролировать все сферы жизни общества вплоть до того, что происходит прямо сейчас - то есть контроля над тем, что люди пишут и говорят, а равно и над тем, что они думают, причем даже во время секса.

В таких условиях логичной была победа той части окружения Владимира Путина, которая хоть и не выступает за его коронацию, но хочет показать всему миру и россиянам, что российский диктатор пользуется абсолютной поддержкой населения. Почему Ильхаму Алиеву, который только что провел такие же псевдовыборы в Азербайджане, можно получать нормальные диктаторские 92,05 процента, а его российский коллега должен стыдливо довольствоваться, скажем, 75 процентами?

Чтобы убедить мировое сообщество, что в России еще сохраняются демократические атавизмы, что возможна мирная трансформация этого персоналистского диктаторского режима назад к электоральному авторитаризму? Но Путину это больше не нужно. Он настоял на том, чтобы провести выборы на временно оккупированных российской армией территориях Украины, отчетливо понимая, что это может привести к тому, что его, как и Александра Лукашенко, на Западе перестанут признавать за президента России.

Кремль готов пойти на этот риск. При этом он явно не верит, что непоследовательный, не слишком решительный в своей политике и отнюдь не коллективный в реальности Запад, сможет в один голос заявить о том, что Путин с 2024 года больше не является для него президентом России и не может от лица РФ вести никакие переговоры или заключать соглашения. Залогом тому многочисленные заявления западных политиков, предположения аналитиков и статьи в ведущих медиа о возможности переговоров России и Украины, то есть, как ни крути, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Какие могут быть переговоры, если Путин не президент? Никаких. Значит, придется тем, кто хочет разговаривать, перед этим признать итоги мартовского голосования. Используя иллюзию этого шанса на мир, российский диктатор и его окружение надеются легитимизировать очередные псевдовыборы, а с ними и оккупацию украинских территорий.

Что будет дальше с Надеждиным

Что касается единственного антивоенного кандидата, то его вряд ли ждет в России светлое будущее. Председатель полуфиктивной либеральной партии Никита Белых, игравший на выборах в азартные игры с Кремлем, до сих пор находится за решеткой и ему хотят пришить новые 12 лет.

Этот риск есть и для Бориса Надеждина. Причем неважно уже, был он согласованным изначально подставным кремлевским кандидатом, внезапно проснувшимся из-за войны независимым борцом против режима, или решившей оторваться от привязи марионеткой. Главное - ореол оппозиционера, которого для силовиков может оказаться вполне достаточно в момент, когда им потребуется еще сильнее запугать российское общество.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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