Выборы в Азербайджане. Алиев, конкуренты и фактор Карабаха

В Азербайджане проходят досрочные выборы президента. С какими итогами подошел к голосованию действующий глава государства Ильхам Алиев и какую роль играет в его политике фактор Карабаха, - у DW.

В Азербайджане в среду, 7 февраля, проходят досрочные президентские выборы, по результатам которых действующий президент Ильхам Алиев, вероятнее всего, будет избран на пятый срок. Объясняя причины переноса даты выборов почти на полтора года вперед, Алиев, среди прочего, отметил, что в 2023 году исполнилось 20 лет его нахождения у власти. "Мы должны принять это как некий итог. Проведение президентских выборов подытожит и этот хронологический период", - сказал он. Каковы же итоги 20-летнего правления Ильхама Алиева, с которыми он идет на выборы?

(Не)конкуренты Ильхама Алиева

На нынешних выборах конкурентов у Ильхама Алиева фактически нет. Помимо него, в качестве кандидатов на пост президента зарегистрированы шестеро малоизвестных проправительственных политиков, которые на всех предыдущих выборах набирали, максимум, 7-8% голосов избирателей. Оппозиция решила бойкотировать выборы, заявив, что никакой надежды на то, что они будут демократическими, нет. Как нет и времени к ним подготовиться.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Azerbaijani Presidency/AA/picture alliance

Местный Центр мониторинга выборов и обучения демократии в своем промежуточном отчете пишет, что перенос даты выборов затруднил участие в них заинтересованных сторон. А глава центра Анара Мамедли добавляет, что, вопреки рекомендации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), власти не изменили принцип формирования избирательных комиссий. "Избирательные комиссии всех уровней остаются под контролем правительства", - сообщила Мамедли.

Карабахский фактор на выборах

Основной причиной проведения досрочных президентских выборов Ильхам Алиев назвал то, что после "локальной антитеррористической операции" в Карабахе 19 сентября 2023 и полного возвращения Карабаха под контроль Азербайджана в стране началась новая эпоха".

Многие в Азербайджане и за его пределами считают, что сентябрьские события вкупе с победой в Карабахской войне 2020 года очень укрепили позицию Ильхама Алиева. "Карабахская проблема 30 лет доминировала и во внешне-, и во внутриполитическом дискурсе Азербайджана и казалась неразрешимой. А Ильхам Алиев ее решил, путь даже военным путем. Это воспринимается как его историческая заслуга и влияет на электоральные предпочтения граждан", - говорит политолог Ильгар Велизаде.

Такого мнения придерживаются даже некоторые самые радикальные оппоненты и критики Алиева. Однако глава Института политического менеджмента Азер Гасымлы с этим не согласен и утверждает, что эйфория от победы уже прошла, а социальные и прочие проблемы остались.

"Приняты законы, сужающие деятельность демократических институтов. До сих пор закрыты все сухопутные границы, якобы из-за ковида. В 2023-м году экономический рост был самым низким на постсоветском пространстве - 0,5%, а в 2024-м независимые эксперты прогнозируют рецессию. Есть огромный дисбаланс между столицей и регионами, хотя за последние 10 лет на проекты регионального развития потрачены десятки миллиардов нефтедолларов", - перечисляет Гасымлы.

По его мнению, в стране нет независимых институтов, проводящих непредвзятые соцопросы, и истинный рейтинг Ильхама Алиева определить сложно: "Но сам факт проведения досрочных выборов на бесконкурентной основе показывает, что в политической самооценке президента ничего особо не изменилось после Карабахской войны".

Имитация демократии, репрессии, "самодостаточность"

Стиль правления Ильхама Алиева на протяжении всех 20 лет, Гасымлы характеризует словами "имитация и репрессии": "С одной стороны, он имитировал демократию и маневрировал между интересами Запада и России, а с другой стороны, проводил жесткую авторитарную и репрессивную политику".

А Ильгар Велизаде считает, что за 20 лет президентства Алиев стал более "самодостаточным": "Если раньше он внимательно прислушивался к мнению и советам различных международных организаций, то теперь действует решительнее и самостоятельнее, ориентируясь на долгосрочные стратегические интересы страны".

Одна из таких организаций - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), чья резолюция от октября 2023 года, осудившая переселение армян из Карабаха, стала причиной резкого ухудшения отношений между ней и Азербайджаном. А то, что Азербайджан не допустил ПАСЕ к наблюдению за выборами, является также одной из официальных причин приостановления деятельности азербайджанской делегации в этой организации.

По заявлению ПАСЕ, у нее вызывает "серьезные опасения" неспособность Баку проводить свободные и честные выборы. Глава азербайджанской делегации Самед Сеидов, в свою очередь, обвинил Запад во вмешательстве в азербайджанские выборы и антиазербайджанских настроениях в целом. В результате за выборами 7 февраля будут следить представители Организации тюркских государств (ОТГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Примирение или дальнейшее отдаление от Запада?

Ильгар Велизаде прогнозирует, что в будущем официальный Баку продолжит держать баланс в отношениях с Москвой и Тегераном и налаживать более тесные контакты со странами Центральной Азии, чтобы стать связующим звеном между ними и Европой. Ну, и сама Европа, как надеется Велизаде, со временем "помирится" с Азербайджаном хотя бы из соображений региональной безопасности.

Политический обозреватель и политэмигрант Рауф Миркадыров предполагает, что после выборов Азербайджан сам пойдет на сближение с Западом и возобновит застопорившиеся мирные переговоры с Арменией. Но, по оценке Азера Гасымлы, Ильхам Алиев уже сделал свой геополитический выбор в пользу России: "В ближайшей перспективе я ожидаю продолжения интеграционных процессов с РФ и в противовес этому - дальнейшее ухудшение отношений с Западом". Вместе с тем Гасымлы признает, что ситуация в постсоветском регионе сейчас очень изменчивая, и на пророссийскую политику Алиева могут повлиять, например, успехи Украины в войне.

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