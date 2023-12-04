Никите Белых просят назначить еще 12 лет колонии

Гособвинение запросило еще один многолетний реальный срок для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, в 2018 году приговоренного к 8 годам колонии.

Прокурор Кировской области запросил еще 12 лет лишения свободы для бывшего губернатора этого региона Никиты Белых, уже отбывающего реальный срок по приговору о получении взятки. Кроме того, гособвинение просит назначить Белых штраф в размере 48 млн рублей и запретить занимать должности на государственной службе на 3 года, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник, 4 декабря.

Как отмечается в заявлении, в запрошенном наказании учитывается приговор Пресненского районного суда Москвы, вынесенный в феврале 2018 года и уже отбытое "наказание в условиях изоляции в исправительной колонии".

Второе дело против Никиты Белых

Новое дело на бывшего губернатора Кировской области, отбывающего наказание по делу о взятке, заведено в июле 2021 года. По версии следствия, Белых в 2015 году, будучи губернатором Кировской области, обеспечил заключение договора займа между "Кировской региональной ипотечной корпорацией" (КРИК) и одной из местных компаний на 320 млн рублей, при этом КРИК свои деньги назад не получила, поскольку Белых распределял их "на нужды иных юридических лиц, находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии".

Позднее Арбитражный суд Кировской области взыскал с областного правительства в пользу КРИК более 202 млн рублей. Таким образом, заключил СК, "в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, чем допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства".

Позже Белых было предъявлено еще одно обвинение в превышении полномочий. Ему вменили в вину, что в 2011 году он, будучи главой области, "обеспечил выделение средств областного бюджета в АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" якобы в целях строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы", но средства на сумму 448 млн рублей были использованы АО "на текущие нужды". По версии СК, Белых сделал это "в целях создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора".

Белых задержан в 2016 году

Никита Белых был задержан в 2016 году. В феврале 2018 года суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Белых был признан виновным в получении 400 тысяч евро от предпринимателя Юрия Зудхаймера за покровительство бизнесу. В ноябре 2020-го защита Белых попросила заменить ему остаток срока лишения свободы принудительными работами, но позднее это ходатайство было отозвано.

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