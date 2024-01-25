"Всегда держался у власти": политическая карьера Надеждина

В поддержку выдвижения Бориса Надеждина в президенты России уже собрано больше 150 тысяч подписей, говорится на сайте политика в четверг, 25 января. Еще пару недель назад даже сбор необходимых для регистрации в качестве кандидата в президенты 100 тысяч подписей казался трудновыполнимой задачей - тогда счетчик на сайте показывал всего 12 тысяч. Решающую роль, как считают аналитики, сыграл призыв, с которым выступили представители несистемной российской оппозиции внутри страны и за ее пределами. В поддержку Надеждина высказались, в частности, директор ФБК Иван Жданов и юрист Любовь Соболь, Михаил Ходорковский, Максим Кац и другие деятели, часто спорящие между собой.

Борису Надеждину, выдвинутому в президенты от партии "Гражданская инициатива", еще предстоит сдать все собранные подписи в Центральную избирательную комиссию, но уже сейчас наблюдатели спорят о том, кем он является для российской для оппозиции. DW вспоминает основные этапы политической биографии Надеждина - бывшего депутата Госдумы, завсегдатая ток-шоу на телевидении и участника праймериз "Единой России".

Начало политической карьеры - рядом с Потаниным, Немцовым, Кириенко

В политику Борис Надеждин пришел в 1990 году, став депутатом в подмосковном Долгопрудном, а затем зампредседателя местного совета. Первая попытка попасть в Госдуму - в 1995 году Надеждин баллотировался в Мытищинском одномандатном округе в Подмосковье - не принесла успеха. Надеждин, по его признанию, оставшийся после кампании в больших долгах, получает работу начальника юротдела в холдинге "Процессор", владевшем химическим заводом в Подмосковье. "В России все решают знакомства и рекомендации", - пишет Надеждин в своих "мемуарных записях" в соцсетях.

C Сергеем Кириенко Борис Надеждин знаком еще по работе в конце 1990-х Фото: Kremlin/Russian Look/picture alliance

Во время работы в "Процессоре" он знакомится с совладельцем холдинга "Интеррос" Владимиром Потаниным. А когда тот становится первым вице-премьером правительства РФ, Надеждин неофициально работает под его руководством над разработкой нормативных актов и планирует перейти на работу в аппарат правительства. Он и правда вскоре оказывается там, но уже помощником Бориса Немцова, который занимает кресло первого вице-премьера. Вскоре Надеждин становится помощником уже премьер-министра Сергея Кириенко, вместе с которым позднее работает в "Союзе правых сил".

С Кириенко, ставшим в 2016 году первым замглавы администрации Владимира Путина, Надеждин продолжал общаться до 2020 года. "Последний раз его видел на похоронах Бориса Немцова, в последний раз переписывались в 2020 году, когда вносили изменения в конституцию", - рассказывал Надеждин в интервью журналисту Дмитрию Колезеву, отметив, что это был его последний контакта с кем-либо из администрации президента РФ.

Наблюдатель от команды Путина и праймериз "Единой России" ради "троллинга"

В 1999 году Борис Надеждин входит в политсовет партии "Союз правых сил" и избирается в Госдуму третьего созыва, реализовав мечту своего прадеда. Политик часто вспоминает, что тот безуспешно пытался избраться в Госдуму при Николае II.

В 2000-е Надеждин участвует в разработке Гражданского кодекса, множества законопроектов. Один из них, например, ограничивал количество сроков полномочий губернаторов. В 2003 году политик не переизбрался в Госдуму, и в его политической карьере наступает пауза. Надеждин на время возвращается к преподавательской деятельности в МФТИ, а в 2011 году ненадолго вступает в партию "Правое дело" миллиардера Михаила Прохорова. В тот же год партия развалилась: ее покинул Прохоров, вслед за которым ушли и ключевые члены, в том числе Борис Надеждин.

Акция протеста на Болотной площади, декабрь 2011 года Фото: Getty Images/AFP/A. Nemenov

В период массовых протестов, участники которых выступали против фальсификаций при выборах в Госдуму РФ, Надеждин участвует в первом митинге на Болотной. "Умные не голосуют за ЕдРо", - говорил он со сцены в декабре 2011-го. Но уже в 2012 году Надеждин отправил в предвыборные штабы всех кандидатов в президенты России, в том числе в штаб Владимира Путина, предложение стать их доверенным лицом. И в итоге стал доверенным лицом лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, а штаб Путина сделал Надеждина своим наблюдателем.

В 2015 году Борис Надеждин идет дальше и заявляется на праймериз "Единой России". Как потом он объяснял в интервью изданию "Фонтанка", такой шаг был предпринят им ради "троллинга" и участия в дебатах в партии власти. Праймериз Надеждин проиграл, как утверждает, по изначальной договоренности, но зато, по собственной оценке, всех "разнес" на дебатах: "Так как я не собирался выдвигаться, мы договорились, что мне дадут второе место". Но в интервью "Коммерсанту" в 2016 году объяснил то свое решение иначе, указав, что "другого способа пройти в Госдуму по партийным спискам нет".

Фото: DW

Источник DW из ближайшего окружения Бориса Надеждина говорит, что тот всегда "держался у власти", пройдя в Госдуму как "человек Кириенко". Метания Надеждина между либеральными партиями и проектами, подконтрольными Кремлю, собеседник объясняет попыткой "политического самосохранения". У него нет никаких сомнений, что регистрация Центризбиркомом инициативной группы Надеждина контролировалось Кремлем, но на волне повышенного внимания к себе политик мог почувствовать кураж и начал позволять себе больше: "Такое бывает, у людей иногда сносит крышу".

В 2016 году Борис Надеждин пытался вернуться в Госдуму, баллотируясь уже от Партии роста по Дмитровскому округу Московской области, но проиграл трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной, представлявшей "Единую Россию". В 2018 году на выборах губернатора Подмосковья Надеждин получил 4,36%. Наконец, в 2019 году он впервые с 2003 года смог избраться в законодательный орган власти - а именно, в горсовет Долгопрудного, где начал политическую карьеру в далеком 1990 году. Помогло попадание в список партии "Справедливая Россия - За правду".

Что Надеждин говорил о Крыме и Украине

С начала 2000-х Борис Надеждин - частый гость ток-шоу на федеральных телеканалах, где отстаивает либеральные взгляды: критикует законы против ЛГБТ, призывает соблюдать конституцию. "Нужно выстроить нормальные отношения с европейскими странами. Выбрать другого, а не Путина, тогда станет все нормально", - заявил он в мае 2023 года в эфире НТВ. После этой передачи, говорит политик, его перестали приглашать на прокремлевские шоу.

Как не раз подчеркивал сам Надеждин, основная идея его президентской кампании - закончить СВО (полномасштабное вторжение России в Украину. - Ред.) через "тяжелейшие и долгие переговоры". Он считает, что вернуть территории Украине возможно, но не все. "Сейчас всем плевать, чей Эльзас и Лотарингия, я мечтаю дожить до момента, когда исчезнет вопрос "Чей Крым?", - подчеркнул политик в интервью Дмитрию Колезеву, добавив, что, по его мнению, "подавляющее большинство крымчан хотят жить в России".

"Сейчас российский", - так в 2018 году Надеждин отвечал на вопрос "Чей Крым?" севастопольскому изданию ForPost, указывая, что Крым вряд ли добровольно вернется в состав Украины в течение нескольких поколений. Наибольшей проблемой он тогда называл военные действия на востоке Украины: "Там льется кровь с обеих сторон. Но весь этот конфликт взаимовыгоден для удержания власти и в Украине, и в России". Впрочем, он допустил, что "завоеванные территории" можно будет вычеркнуть из Конституции России, если "цена мира будет зависеть от границ". "В украинской конституции придется решить тот же вопрос", - убежден политик.

Ранее Борис Надеждин оказался причастен к скандалу в связи с "русским вопросом". В 2011 году, входя в партию "Правое дело", он заявил "Известиям":"В подмосковном отделении мы точно хотим заняться "русским" вопросом". Надеждин тогда уточнил, что его региональная партийная организация провела несколько круглых столов с участием "офицеров и молодых бритоголовых". Таким образом, по данным издания, в партии хотели перехватить "русскую тему" у ЛДПР Владимира Жириновского. Позже Надеждин утверждал, что его слова вырваны из контекста, а "бритоголовые" - это "крепкие мальчики из числа фанатских движений".

Кем является является Надеждин для российской оппозиции?

Первой поддержала выдвижение Бориса Надеждина журналистка из Тверской области Екатерина Дунцова - после того, как ЦИК не допустил ее до выборов президента из-за "многочисленных ошибок" при формировании инициативной группы. Дубцова подчеркнула, что он - единственный антивоенный кандидат. Договорились поддержать Надеждина даже те оппозиционные политики, которые традиционно расходятся во взглядах: Максим Кац, команда ФБК и Михаил Ходорковский. Основатель нефтяной компании "ЮКОС" в этой связи отметил, что в 2013 году призывал голосовать за Алексея Навального на выборах мэра Москвы, понимая, каким будет их исход.

Николай Петров Фото: DW

Борис Надеждин - слабый политик, оказавшийся в нужное время в удачном для себя месте, полагает приглашенный исследователь берлинского фонда "Наука и политика" Николай Петров. Объединение в данном случае оппозиционных сил, которые сохраняют принципиальные разногласия по ряду вопросов, Петров объясняет отсутствием альтернативных кандидатов: "Конечно, Надеждина нельзя назвать консолидирующей фигурой для оппозиции. Он просто единственный кандидат, который хоть как-то выступает против войны".

По мнению политолога, в целом нынешняя ситуация - логичное выражение стратегии Кремля за последние 15 лет, когда политическое поле было зачищено от конкурентов, а спарринг-партнеров тщательно отбирают. Нынешний политический режим в России поощрял пассивное отношение к выборам у большинства населения, подчеркивает Петров: "Часть из этого пассивного большинства готова тратить свое время на очередь (чтобы поставить подпись за выдвижение кандидатом в президенты. - Ред.), но не готово на активное противостояние".

Длинные очереди в штабах Надеждина, по словам Петрова, являются слабым доказательством серьезных протестных настроений в российском обществе - они могут свидетельствовать скорее об отсутствии достаточного предложения (команда Надеждина в конце прошлого года начала развертывать по стране свои штабы. - Ред.).

Надеждин - неопасный конкурент для властей?

Вместе с тем, если Кремль заметит серьезные колебания общественного мнения, то скорректирует позицию, уверен политолог: "Такое было после скандальных выборов в Госдуму 2011 года - тогда упростили регистрацию политических партий, допустили Навального до выборов мэра Москвы. Другое дело - потом отыграли обратно, завернув гайки".

Дмитрий Орешкин Фото: DW/Artem Khan

Борис Надеждин не обладает потенциалом опасного конкурента - в этом его преимущество в нынешней ситуации, считает политолог Дмитрий Орешкин. По его оценке, Надеждин - кандидат, как и остальные в нынешней кампании, подконтрольный власти, и она имеет в своем арсенале возможности не допустить Надеждина до электорального процесса, воспользоваться административным ресурсом и фальсификациями в дни голосования.

Действительно опасным, убежден Орешкин, для власти был бунт Евгения Пригожина, а сторонники Надеждина не обладают таким силовым ресурсом или же существенной инфраструктурой, как штабы Навального. Хотя в перспективе число россиян, разочаровавшихся в Путине, может значительно вырасти - в зависимости от военной ситуации, прогнозирует Орешкин. И резюмирует: "Пока динамика ближайших месяцев, максимум лет, негативная для Кремля".

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