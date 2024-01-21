В оппозиции РФ призывают ставить подписи за Надеждина

Россияне, которые выступают против войны в Украине, могут поставить подпись за выдвижение Бориса Надеждина кандидатом в президенты страны, даже если не считают его своим кандидатом, заявил политик Михаил Ходорковский в воскресенье, 21 января. Ранее с подобными призывами выступали соратники Алексея Навального и другие представители российской оппозиции.

"Подпись за Надеждина - высказывание против бессмысленных убийств, против опупевших стариков во власти, за перемены", - написал Ходорковский, подчеркнув, что, поставив подпись, можно высказать свою антивоенную позицию.

Ранее предложение поставить подпись за выдвижение Надеждина поддержали соратники Алексея Навального Георгий Албуров , Руслан Шаведдинов и Любовь Соболь . "Чем больше будет кандидатов, тем меньше наберет Путин. Подпишитесь, пожалуйста, на выходных, если в вашем городе есть пункт сбора подписей", - написал Албуров.

Агитационная кампания сторонников Навального прямо не призывает ставить подпись за Надеждина, но поддерживает голосование за любого кандидата кроме Путина. "Для Путина выборы 2024 года - это референдум по одобрению своих действий, по одобрению войны. 17 марта Россия должна осознать, что большинство не желает видеть Путина во главе страны. Результаты голосования будут подделаны, но наша задача сделать, чтобы всем и без них стало очевидно - России больше не нужен Путин", - говорится на сайте агитационной кампании ФБК. Ставить подпись за Надеждина призывал и политик Максим Кац.

Выдвижение Бориса Надеждина

Надеждин был выдвинут кандидатом в президенты РФ на съезде партии "Гражданская инициатива" 23 декабря. Для регистрации своей кандидатуры на выборах ему нужно собрать 100 тысяч подписей избирателей.

Борису Надеждину 60 лет. Он кандидат физико-математических наук. Основал кафедру права Московского физико-технического института (МФТИ), возглавлял ее до 2016 года. В 1999-2003 годах Надеждин был депутатом Госдумы от СПС, в 2008-2011 входил в "Правое дело" миллиардера Михаила Прохорова, а в 2012 году был доверенным лицом Сергея Миронова из "Справедливой России", а также наблюдателем от команды Владимира Путина. Перед выборами в Госдуму в 2016 году Надеждин неудачно участвовал в праймериз "Единой России". В манифесте к грядущим президентским выборам на сайте Надеждина в качестве лозунгов вынесены "мир", "свобода слова", "сотрудничество", "гражданское общество" и "честные выборы".

По состоянию на 21 января в штабе Надеждина сообщили, что собрали 54 740 подписей - половину из необходимых. При этом в штабе указали, что собрали достаточное количество подписей в Москве, но "прямо сейчас мы очень ждем подписей от граждан с региональной регистрацией".

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