ЦИК разрешил Надеждину сбор подписей к выборам президента

Борис Надеждин сообщил о скором начале сбора подписей для регистрации его кандидатуры на выборах президента РФ. По словам политика, ЦИК разрешил открыть ему избирательный счет.

ЦИК России разрешил Борису Надеждину открыть избирательный счет и начать сбор подписей к президентским выборам, сообщил политик в своем Telegram-канале в четверг, 28 декабря. "В ближайшее время мы начнем собирать подписи", - написал он.

Надеждин был выдвинут кандидатом в президенты РФ на съезде партии "Гражданская инициатива" 23 декабря. Для регистрации его кандидатуры на выборах ему нужно собрать 100 тысяч подписей избирателей.

Борису Надеждину 60 лет. Он кандидат физико-математических наук. Основал кафедру права Московского физико-технического института (МФТИ), возглавлял ее до 2016 года. Был помощником тогдашнего премьер-министра Сергея Кириенко.

Другие кандидаты на выборах президента РФ

23 декабря также стало известно, что ЦИК не допустил журналистку Екатерину Дунцову к сбору подписей на выборы по формальным причинам. 27 декабря Верховный суд РФ отклонил иск Дунцовой к ЦИК.

Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы "самовыдвиженцем". От Либерально-демократической партии России кандидатом на высший государственный пост выдвинут ее лидер Леонид Слуцкий, от КПРФ - Николай Харитонов,от "Новых людей" - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Консервативная партия "Российский общенародный союз" решила выдвинуть на предстоящие выборы президента РФ кандидатуру своего председателя Сергея Бабурина. Кроме того, в Москве прошло собрание по выдвижению бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова (Гиркина). Инициативная группа собрала 566 подписей участников собрания, однако нотариусы для заверения не приехали.

Голосование на президентских выборах впервые пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

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