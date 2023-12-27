Что нужно знать о Дунцовой, пожелавшей стать президентом РФ

Журналистка Екатерина Дунцова - единственная женщина, которая решила побороться за пост президента России на выборах в марте 2024 года. DW - об основных этапах ее борьбы.

Верховный суд РФ 27 декабря 2023 года отклонил иск журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой к Центральной избирательной комиссии, которая отказала Дунцовой в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента России.

Таким образом Дунцова фактически лишилась возможности участвовать в президенстких выборах в следующем году в качестве кандидата-самовыдвиженца. DW собрала все самое важное, что известно о Екатерине Дунцовой.

Что известно о Екатерине Дунцовой

Екатерине Дунцовой 40 лет. Она родилась в Красноярске. Среднюю школу закончила в Ржеве Тверской области. У нее два высших образования: юридическое и журналистское. Дунцова училась на юридическом факультете Тверского государственного университета, а также изучала режиссуру в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. При этом российские госСМИ обращают внимание на то, что в обоих вузах она училась заочно.

Дунцова работает журналистом и является координатором волонтерского поисково-спасательного отряда "Сова" в Ржеве. В Сети многие называют ее "радисткой Кэт" - это позывной Дунцовой в отряде. Многие интернет-пользователи либеральных взглядов сравнивают Екатерину Дунцову с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. А госСМИ называют ее "проектом беглого олигарха Михаила Ходорковского".

Журналистка Екатерина Дунцова Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

В 2003 году Екатерина Дунцова около года работала в Ржевской городской телекомпании, затем много лет возглавляла школьную телестудию "Пятница, 13-е" и была главным редактором в телекомпании "Независимая студия РиТ", которую в 2003 году основал супруг Дунцовой Роман Нагорянский. Телекомпания закрылась в 2022 году. У Екатерины Дунцовой трое детей: две дочери и сын. Старшая дочь учится в Токио. С супругом Екатерина Дунцова рассталась в 2021 году.

В 2014 году как кандидат-самовыдвиженец она участвовала в выборах депутатов Ржевской городской думы шестого созыва. Тогда выиграть Дунцовой не удалось. С 2019 по 2022 год Екатерина Дунцова являлась депутатом Ржевской городской думы седьмого созыва.

Как Дунцова выдвигала свою кандидатуру на выборы президента РФ

16 ноября 2023 года Екатерина Дунцова опубликовала пост в "ВКонтакте" о том, что будет участвовать в президентских выборах в России в качестве кандидата, и представила свой предвыборный сайт duntsova2024.ru. На момент выдвижения она была единственной женщиной, заявившей о желании побороться за пост президента РФ.

Выдвижение кандидатуры Дунцовой поддержал проект "Наш штаб". Его создали сотрудники "Ковчега" - группы поддержки россиян, покинувших страну из-за войны с Украиной (инициирована с Антивоенным комитетом России). Посты о выдвижении Дунцовой выходили во многих Telegram-каналах.

Свое решение баллотироваться на пост президента Екатерина Дунцова объяснила тем, что, по ее мнению, "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение". Дунцова заявила, что выступает за прекращение войны в Украине, демократические реформы, освобождение политзаключенных, в частности, Алексея Навального. "Нам предстоит отменить все бесчеловечные законы, восстановить отношения с внешним миром. Изменить приоритеты бюджета: тратить деньги на улучшение жизни граждан, а не на новые танки", - отмечала она.

При этом журналистка осторожно высказывалась по поводу российского вторжения в Украину: "Я, к сожалению, не могу позволить себе глубоко погружаться в эту тему, находясь в России". Чтобы оставаться в правовом поле, она сообщила, что будет называть боевые действия в Украине "специальной военной операцией". По той же причине Дунцова отказалась комментировать судьбу аннексированных территорий при будущем возможном заключении мира РФ с Украиной.

При этом она указала, что россияне должны избавляться от "синдрома коллективной вины". Также Екатерина Дунцова избегала прямой критики Владимира Путина, подчеркивая, что не хочет переходить на личности, однако добавляла, что "можно критиковать политику сегодняшней власти, можно критиковать определенные законы, принятые решения".

Как проходила кампания по выдвижению кандидатуры Дунцовой в президенты РФ

20 ноября Екатерину Дунцову пригласили в прокуратуру Ржева, чтобы обсудить публикацию о ее выдвижении в президенты РФ. "Спрашивали про мое отношение к СВО. Я воспользовалась 51-й статьей Конституции России (не свидетельствовать против себя. - Ред.). Видимо, там тоже хотят понять, действительно ли мои намерения имеют под собой почву", - поделилась тогда журналистка в разговоре с DW. В начале декабря Дунцова рассказала, что банк ВТБ заблокировал переводы на ее имя после того, как она обратилась к своим сторонникам с просьбой о финансовой поддержке.

20 декабря Екатерина Дунцова подала в ЦИК документы для регистрации своей инициативной группы, в которую должны были войти 500 человек. Ей как самовыдвиженке также необходимо было собрать 300 тысяч подписей не менее чем в 40 регионах РФ. Центризбирком должен был рассмотреть пакет документов и вынести решение в течение пяти дней. Оснований для отказа в регистрации инициативной группы нет, утверждала Дунцова.

ЦИК не зарегистрировала инициативную группу по выдвижению в президенты РФ Екатерины Дунцовой Фото: AP Photo/picture alliance

Однако 23 декабря ЦИК не зарегистрировала группу, сославшись на то, что в документах Дунцовой было обнаружено более ста ошибок. В качестве одного из примеров ошибок указано, что в одном из документов вместо отчества "Валерьевна" написано "Валериевна". Кроме того, как заявили в ЦИК, нотариус, который заверял документы, в частности, указал ошибочный номер паспорта организатора собрания инициативной группы. Ранее к этому нотариусу приходили проверяющие из Минюста РФ.

25 декабря Екатерина Дунцова опротестовала отказ Центральной избирательной комиссии РФ допустить ее к сбору подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента РФ и подала иск в Верховный суд страны. По словам Дунцовой, ЦИК подтверждает свои доводы "исключительно докладной запиской - использование такого документа законом в принципе не предусмотрено, так что в основу решения положен быть он не может".

27 декабря Верховный суд РФ отклонил иск журналистки к ЦИК РФ, тем самым Дунцова практически лишилась возможности регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ. Теперь у нее есть теоретическая возможность пойти на выборы в качестве кандидата от какой-либо партии. Екатерина Дунцова уже призвала партию "Яблоко" провести съезд и выдвинуть ее кандидатуру в президенты. В партии ответили, что не выдвигают на выборы "случайных граждан, о которых ничего неизвестно".

Дунцова, по ее словам, намерена рассматривать выдвижение и от других партий. Она также заявила о намерении создать свою политическую партию: "Партия, которую я предлагаю создать, это не партия Екатерины Дунцовой. Это будет партия всех, кто за мир, свободу и демократию. Моя цель - запуск нашей самоорганизации, которая будет строиться вокруг множества новых лиц, наших единомышленников. В ближайшее время мы опубликуем программу и будем вместе работать над ней". Ранее журналистка говорила и о своей готовности к объединению с избирательным штабом претендента на пост президента РФ Бориса Надеждина.

Чьи кандидатуры выдвинуты для участия в президентских выборах

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. От Либерально-демократической партии России кандидатом на высший государственный пост выдвинут ее лидер Леонид Слуцкий, от КПРФ - Николай Харитонов, от "Гражданской инициативы" - подмосковный депутат Борис Надеждин, от "Новых людей" - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Консервативная партия "Российский общенародный союз" решила выдвинуть на предстоящих выборах президента РФ в качестве кандидата своего лидера Сергея Бабурина. Кроме того, в Москве прошло собрание по выдвижению кандидатуры полковника ФСБ в запасе, бывшего "министра обороны" донецких сепаратистов Игоря Стрелкова (Гиркина), который с июля 2023 года находится в СИЗО по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Инициативная группа собрала 566 подписей участников собрания, однако нотариусы для заверения их не приехали.

Смотрите также: