  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Дунцова опротестовала отказ ЦИК РФ допустить ее к выборам

Павел Мыльников
25 декабря 2023 г.

Центризбирком не допустил Екатерину Дунцову к сбору подписей, объяснив это ошибками в ее документах. Журналистка подала иск в Верховный суд РФ.

https://p.dw.com/p/4aZWS
Екатерина Дунцова
Екатерина ДунцоваФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Журналистка из Ржева Екатерина Дунцова опротестовала отказ Центральной избирательной комиссии России допустить ее к сбору подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента РФ. В понедельник, 25 декабря, Дунцова подала иск в Верховный суд страны. Рассмотрение иска состоится 27 декабря в 10.00 мск, добавила женщина.

Центризбирком двумя днями ранее не допустил женщину к сбору подписей, объяснив это выявленными в документах ошибками. При этом ЦИК подтверждает свои доводы "исключительно докладной запиской - использование такого документа законом в принципе не предусмотрено, так что в основу решения положен быть он не может", указала Дунцова.

"Устно озвученные ЦИК заявления об ошибках в данных избирателей тоже едва ли обоснованы. Более того, в постановлении об отказе они перечислены, но не конкретизированы и в основу решения не положены", - добавила журналистка. По ее словам, проверка данных членов группы избирателей находится в ведении нотариуса, а ЦИК не обладает полномочиями по такой процедуре.

За демократические реформы и освобождение политзаключенных

Уроженка Красноярска Екатерина Дунцова - журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, работала депутатом Ржевской городской думы. Женщина объяснила свое намерение выдвинуться на пост президента тем, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение". Дунцова выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политических заключенных.

Три дня на выборы президента

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы "самовыдвиженцем". От Либерально-демократической партии России кандидатом на высший государственный пост выдвинут ее лидер Леонид Слуцкий, от КПРФ - Николай Харитонов, от "Гражданской инициативы" - подмосковный депутат Борис Надеждин, от "Новых людей" - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Консервативная партия "Российский общенародный союз" решила выдвинуть на предстоящие выборы кандидатуру своего председателя Сергея Бабурина. Кроме того, в Москве прошло собрание по выдвижению бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова (Гиркина). Инициативная группа собрала 566 подписей участников собрания, однако нотариусы для заверения не приехали.

Смотрите также:

Дунцова: буду добиваться регистрации на выборах президента

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

На одном из избирательных участков в Москве

Важенков: Катастрофа, если и российская диаспора проголосует за Путина

Важенков: Катастрофа, если и российская диаспора проголосует за Путина

Дата выборов президента России объявлена. В интервью DW экс-активист "Голоса" Артем Важенков оценил возможности демократической оппозиции в ходе избирательной кампании.
Политика7 декабря 2023 г.
external

В РФ Путина лидером может быть Кадыров, Пригожин, Суровикин, любой убийца: Дмитрий Орешкин #вТРЕНДde

В РФ Путина лидером может быть Кадыров, Пригожин, Суровикин, любой убийца: Дмитрий Орешкин #вТРЕНДde

Политический географ Дмитрий Орешкин, как и многие российские интеллектуалы был вынужден покинуть Россию. Программа #вТРЕНДde встретилась с ним, чтобы узнать, в чем была главная ошибка Евгения Пригожина, когда и при каких условиях Рамзан Кадыров захочет создать эмират Чечня, и кто ждет в тени ухода Путина.
Политика13 октября 2023 г.26:06 мин.
external

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

"Война будет продолжаться до тех пор, пока Путин у власти", - считает экономист Сергей Гуриев. По его мнению, РФ успела накопить достаточно много ресурсов. Тем не менее "Путин уже столкнулся с серьезными финансовыми ограничениями". Гуриев уверен, что западным странам следовало раньше ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов, "ведь санкции ограничивают возможности Путина убивать украинцев".
Политика23 мая 2023 г.26:01 мин.