"Наивно и смело": СМИ Германии о Дунцове против Путина

Немецкие СМИ с интересом следят за попыткой Екатерины Дунцовой баллотироваться на выборах президента РФ 2024 года. Как они описывают ее и что говорят о шансах Дунцовой - у DW.

Журналистка из Ржева Екатерина Дунцова продолжает бороться за выдвижение своей кандидатуры на выборы президента России. 20 декабря она подала документы в ЦИК, а уже 21 декабря написала в Telegram-канале о попытке Кремля дискредитировать предоставленные ей протоколы. За перипетиями похода против системы неожиданной самовыдвиженки внимательно следят не только внутри России. DW изучила, что пишут о 40-летней Дунцовой немецкие СМИ.

"Дунцова - противоположность Путина"

Екатерина Дунцова стоит на заснеженной Красной площади и смотрит на Кремль - с такого говорящего кадра начинается сюжет немецкого новостного телеканала N-tv про потенциальную соперницу Владимира Путина на выборах. Этот сюжет - самый полный телепортрет Дунцовой, который на сегодня может увидеть немецкий зритель. За четыре с половиной минуты репортер телеканала успевает поговорить с журналисткой в самом центре Москвы, посещает с ней Ржевский мемориал советскому солдату и даже квартиру в Тверской области, в которой живет самовыдвиженка и откуда ведет свою кампанию.

В видеоролике подчеркивается смелость Дунцовой. "Женщина, которая знает, чего она хочет. Она выглядит решительной и совсем не запуганной. Ее сайт - объявление войны путинизму", - говорит закадровый голос.

Это качество журналистки выделяют все немецкие издания, которые пишут о ней. "Отважную женщину, которая решилась восстать против действующих властей, зовут Екатерина Дунцова. Она представляет собой ровно противоположность того, что олицетворяет Владимир Путин - она молода, она женщина и стремится к демократии в России. Отчаянная затея", - представляет читателям прежде неизвестную россиянку Frankfurter Rundschau.

"Ей грозит тюрьма"

Помимо решительности Дунцовой в Германии делают акцент на рискованность ее затеи. Frankfurter Rundschau сразу в заголовке статьи о возможной кандидате в президенты РФ пишет провокационно: "Ей грозит тюрьма: эта женщина хочет свергнуть Путина". Süddeutsche Zeitung описывает риски менее броско: "Дунцова жалуется на растущее число политзаключенных , но осторожно обходит определение "война", которое может стоить ей кандидатуры на выборах и, возможно, даже свободы".

В телесюжете N-tv добавляют: "Вполне вероятно, что Кремль не допустит Дунцову до выборов. Российских оппозиционеров заставили замолчать, посадили или выжали из страны - балотироваться в президенты в таких условиях одновременно наивно и смело".

Вероятность того, что Дунцова может действовать не самостоятельно, а быть подставным кандидатом, в немецких СМИ практически не рассматривают. Süddeutsche Zeitung лишь мимоходом упоминает о таких разговорах в среде российской оппозиции: "В России критики уже строят догадки о том, что кандидатура Дунцовой может быть подставной, что она согласованная Кремлем кандидат для алиби, чтобы можно было лживо уверять в плюрализме на российских выборах. Дунцова отрицает эти обвинения". Другие немецкие издания вовсе игнорируют этот аспект.

Есть ли у Дунцовой шансы?

Пока в Германии слабо верят в перспективы Екатерины Дунцовой составить серьезную конкуренцию на выборах президента, даже если ее допустят до голосования.

"Смелая, вызывающая симпатию мать-одиночка, но без денег, организации, в данный момент она все делает в одиночку - и это делает крайне маловероятной возможность того, что она станет следующим президентом России", - констатирует московский корреспондент N-tv Райнер Мунц (Rainer Munz).

Автор Süddeutsche Zeitung Франк Нинхуйзен (Frank Nienhuysen) тоже считает, что "все говорит против" Дунцовой - как админресурс российских властей, так и политическая биография самовыдвиженки. По мнению обозревателя газеты, ее опыта в гордуме Ржева недостаточно для того, чтобы успешно баллотироваться в президенты. Но небольшой шанс все же остается: "Ее выдвижение стало бы рискованным для Кремля только в том случае, если бы очень многие россияне увидели в Екатерине Дунцовой надежду на другие времена".

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