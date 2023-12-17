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Журналистка Дунцова составит конкуренцию Путину

Сергей Куприков
17 декабря 2023 г.

Инициативная группа поддержала кандидатуру журналистки Екатерины Дунцовой на выборах президента России. Теперь инициативную группу предстоит зарегистрировать в ЦИК.

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Журналистка Екатерина Дунцова
Журналистка Екатерина ДунцоваФото: AP Photo/picture alliance

Инициативная группа поддержала в воскресенье, 17 декабря, кандидатуру журналистки Екатерины Дунцовой на выборах президента России. В собрании, прошедшем в конгресс-центре технополиса "Москва", приняли участие более 700 человек, при необходимом минимуме в 500. На нем присутствовал также представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

На собрание инициативной группы пришли двое полицейских, сообщил Telegram-канал "7×7 - Горизонтальная Россия". Правоохранители утверждали, что им поступил вызов, якобы никак не связанный с собранием инициативной группы Дунцовой.

Теперь инициативную группу предстоит зарегистрировать в ЦИК. После этого до 25 января Дунцовой необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей за свое выдвижение от жителей российских регионов, которые пройдут проверку на подлинность.

Екатерина Дунцова- журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, работала депутатом Ржевского горсовета. О своем намерении выдвинуться на пост президента она объявила 16 ноября, объяснив это решение тем, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение". Дунцова выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных.

В начале декабря Дунцова сообщила, что банк ВТБ заблокировал переводы на ее имя после того, как она обратилась к сторонникам с просьбой о финансовой поддержке.

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