Выборы президента РФ: Путину готовят ритуальных оппонентов

О намерении участвовать в президентских выборах, что пройдут в России в марте 2024 года, уже заявили пять кандидатов, среди которых Игорь Стрелков (Гиркин), Борис Надеждин и Екатерина Дунцова.

Следующие выборы президента России, согласно избирательному законодательству, должны пройти 17 марта 2024 года. Решение о дате их проведения должно быть принято Советом Федерации в период с 8 по 18 декабря.

Между тем о намерении побороться за пост главы государства уже заявили находящийся в СИЗО бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка из Ржева, мать троих детей Екатерина Дунцова, а также депутат горсовета подмосковного Долгопрудного, в прошлом депутат Госдумы Борис Надеждин.

Кроме того, о своих президентских амбициях заявили курьер Сергей Липатов и глава Национальной пенсионной ассоциации, бывший зампред столичного отделения партии "Яблоко" Анатолий Рабинович . Двое последних за исключением публичных заявлений в прессе мало что предприняли.

Несмотря на фактически предрешенный президентской кампании, власти могут допустить до участия в ней ряд оппозиционных кандидатов, чтобы повысить явку избирателей и перезапустить свою легитимность, уверены политологи, опрошенные DW. Они не исключают того, что у таких кандидатов вполне могут быть оппозиционные и пацифистские взгляды, но сами они должны быть полностью подконтрольны Кремлю.

Кандидат "от левых и патриотических сил"

Самым непредсказуемым для властей из тех лиц, что заявили о намерении стать президентом РФ, является, по оценкам наблюдателей, полковник ФСБ в запасе, бывший "министр обороны" донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин). С июля 2023 года он находится в СИЗО по обвинению в призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы. Все материалы дела засекречены.

Игорь Стрелков (Гиркин) в здании суда, июль 2023 года Фото: Vladimir Vashchenko/TASS/dpa/picture alliance

Стрелков объявлен в международный розыск по запросу окружного суда Гааги, признан им виновным в крушении в небе над Донбассом малайзийского "Боинга" в июле 2014 года и приговорен в ноябре 2022-го к пожизненному заключению. Кроме того, он обвиняется в Украине в совершении военных преступлениях в этой стране.

О намерении Стрелкова участвовать в президентских выборах заявил в ноябре координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, уточнивший, что единого кандидата "от левых и патриотических сил" выдвинут посредством праймериз. Затем публично выступил сам потенциальный кандидат - из СИЗО он написал письмо своим сторонникам, в котором сравнил свое участие в президентской кампании с "игрой с шулерами", а также предположил что его кандидатуру заблокируют на этапе сбора подписей.

Кремль не рискнет играть с Гиркиным?

Предвыборную программу Стрелков пока не представил, но заверил, что сам факт выдвижения может послужить "точкой сбора всех реальных патриотических сил общества".

Аббас Галлямов Фото: DW

Кремль не рискнет играть с Гиркиным, потому что появление такого кандидата в официальном политическом поле - это, по сути, признание того, что часть патриотов недовольны Владимиром Путиным, считает политолог Аббас Галлямов. По его словам, Гиркин может сломать устоявшееся черно-белое противостояние "большинства патриотов" и "меньшинства западников" в России: "Может нарисоваться невыгодная для Кремля картина: есть патриоты, выступающие против Путина".

Согласно российскому законодательству, Игорю Стрелкову могут отказать в регистрации в качестве кандидата в президенты по вполне официальным причинам после оглашения ему приговора, этим власти и воспользуются, прогнозирует политолог Дмитрий Орешкин. "Допускать его даже для "остроты" на выборах - слишком большой риск. Он может случайно замкнуть на себе оппозиционное настроение Z- и турбопатриотического фланга", - поясняет Орешкин.

Борис Надеждин от "Гражданской инициативы"

Первым, кто сообщил о намерении бороться за президентское кресло на грядущих выборах, стал экс-депутат Госдумы от Союза правых сил (СПС) и депутат горсовета Долгопрудного Борис Надеждин. 60-летнего политика поддержала партия "Гражданская инициатива", выдвигавшая на выборах 2018 года в президенты Ксению Собчак. Такая схема упростит Надеждину процедуру сбора подписей - ему нужно будет сдать в Центризбирком 100 тысяч подписей избирателей, собранных по всей стране, вместо 300 тысяч, которые должен собрать самовыдвиженец.

Борис Надеждин (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa

Перед этим команда Надеждина планирует провести съезд партии, а затем организовать региональные конференции в 55 регионах России. На оплату услуг от трех до пяти тысяч сборщиков подписей и иные мероприятия планируется потратить от 50 до 100 млн рублей, рассказали DW в пресс-службе Бориса Надеждина.

Сам Надеждин при этом подчеркивает, что его возможное участие в президентских выборах хоть и увеличит явку, но усложнит возможные фальсификации при подсчете голосов. Политик оценивает свой электорат в 15-20% населения России - это те, кто считают нынешний курс властей страны "неправильным" (в ходе телефонного опроса ВЦИОМ в октябре 2023 года 11% респондентов назвали нынешний курс России "неправильным", а 10% - "скорее неправильным").

В 1999-2003 годах Борис Надеждин был депутатом Госдумы от СПС, в 2008-2011 входил в "Правое дело" миллиардера Михаила Прохорова, а в 2012 году был доверенным лицом Сергея Миронова из "Справедливой России", а также наблюдателем от команды Владимира Путина. Перед выборами в Госдуму в 2016 году Надеждин неудачно участвовал в праймериз "Единой России". В манифесте к грядущим президентским выборам на сайте Надеждина в качестве лозунгов вынесены "мир", "свобода слова", "сотрудничество", "гражданское общество" и "честные выборы".

Самовыдвиженка Екатерина Дунцова

Похожие политические взгляды и у 40-летней Екатерины Дунцовой , еще одного возможного кандидата в президенты России. Она журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, с 2019 по 2022 годы была депутатом Ржевского горсовета.

В ноябре 2023 года Дунцову вызвали в местную прокуратуру после размещения ею манифеста на предвыборном сайте и в соцсетях. "Спрашивали про мое отношение к СВО. Я воспользовалась 51-й статьей Конституции России. Видимо, там тоже хотят понять, действительно ли мои намерения имеют под собой почву", - поделилась Дунцова в разговоре с DW.

Она планирует идти на выборы в качестве самовыдвиженки - значит, необходима инициативная группа из 500 человек, а затем сбор 300 тысяч подписей не менее чем в 40 регионах РФ. Екатерина Дунцова уверена, что за нее готовы проголосовать люди, исповедующие демократические ценности, а также те, кто традиционно скептически относится к избирательной системе России. Свой потенциальный электората журналистка оценивает в 10-15% населения страны. "В других электоральных группах я тоже вижу потенциал для моей поддержки", - уверена Дунцова.

Власти могут отдать кандидату-пацифисту 2-3% голосов?

Оба потенциальных кандидата от демсил говорят, что поддержка Владимира Путина населением довольно высока, но постепенно снижается. Надеждин добавляет, что "в начале СВО настроения были взять Киев за три дня, а теперь все ждут мира". По его мнению, если в президентскую гонку вступят сразу несколько "кандидатов с миротворческими взглядами", то они смогут перетянуть на себя значительную часть голосов избирателей.

Дмитрий Орешкин Фото: DW/Artem Khan

Шанс Надеждина на то, что его допустят до участия в выборах, довольно высокий, полагает Дмитрий Орешкин. Но, по его мнению, будущий результат очевиден: Надеждин, как и другие "ритуальные фигуры", смогут собрать по 2-3% голосов, а "над ними будет возвышаться величественный небоскреб по имени Владимир Владимирович Путин". Дунцова, по выражению Орешкина, может оказаться "слишком упертой" для властей, а потому сложной для контроля.

В свою очередь, Аббас Галлямов согласен, что власти могут допустить контролируемого антивоенного кандидата наряду с другими представителями системной оппозиции. Это позволит им триумфально победить и получить "дополнительную инъекцию легитимности". Иначе на одних репрессиях удержать систему власти нелегко, уточняет политолог.

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