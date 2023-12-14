Пресс-конференция Путина: что (не)сказал о выборах и Украине

Президент России пообщался с гражданами и с журналистами на встрече "Итоги года с Владимиром Путиным". DW - об основных посланиях и важных темах ежегодной пресс-конференции Путина.

Знатокам публичных выступлений президента России "Итоги года с Владимиром Путиным" в четверг, 14 декабря, едва ли могли принести сюрпризы: президент России отвечал на различные вопросы больше четырех часов, но нередко оговаривался, что "повторяет" свои высказывания, что "это уже обсуждалось", и так далее. Новое можно было заметить только в оттенках его высказываний или в фигурах умолчания. DW проанализировала ответы и сформулировала основные месседжи Путина, а также выделила важные темы, которые Путин обошел своим вниманием.

"Новая" Россия и взгляд на Украину

По сути, выступление Путина стало подведением итогов по состоянию на конец второго года войны России против Украины - в 2022 году ни итоговой пресс-конференции, ни "прямой линии" с президентом РФ не было.

"Итоги года" показали "укрупненную" Россию - с оккупированными украинскими территориями, которые представлены как уже неотъемлемая часть РФ. Россия в глазах Путина успешно воюет против Украины и быстро интегрирует "новые регионы". Наиболее показательным выглядел эпизод с заявлением приехавшего из Луганска журналиста, по словам которого, "Луганской народной республике" жаловаться точно не на что". Войну с соседним государством президент РФ представляет как новую норму, хотя, по определению Путина, это и "огромная трагедия".

Новая Россия - это страна, где военная индоктринация должна начинаться с детского возраста: Путин процитировал фразу о том, что войны выигрывают не генералы, а школьные учителя и приходские священники. Это высказывание он приписал первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку (в сочинениях Бисмарка такой цитаты нет. - Ред.).

4 часа 4 минуты продолжались "Итоги года с Владимиром Путиным" Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

Россия будет продолжать воевать с Украиной так долго, как сможет, а сможет долго, уверен Путин. Новая норма - постепенный рутинный призыв "добровольцев" на войну, так что "необходимости" второй волны мобилизации "на сегодняшний день" нет, успокоил своих граждан президент РФ.

Компромиссов Москва не предлагает, дожидаясь фактической капитуляции Киева: "Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, а они не меняются", - добавил Путин в одном из первых своих заявлений во время "Итогов года". Как минимум, еще на один украинский регион, на Одессу, у Кремля, судя по всему, есть территориальные претензии - Путин ее назвал "русским городом". Президент РФ подтвердил, что лично вмешивается в вопросы тактического военного командования, когда, говоря о плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра, добавил, что просил "НГШ (начальника Генштаба МО РФ Валерия Герасимова. - Ред.) не спешить выдавливать" оттуда украинский десант.

Запад и международный порядок

Россия в отношениях со странами Запада, просигнализировал Путин, заняла бескомпромиссную, но выжидательную позицию. Главная надежда - что "так называемые партнеры" на Западе ослабеют и пойдут Кремлю навстречу.

Никакого международного права для Путина больше не существует. "Что касается миропорядка, основанного на правилах, нет никаких правил, они меняются каждый день", - заявил российский лидер на ежегодной пресс-конференции 14 декабря.

Главная политическая концепция, к которой Путин несколько раз обращался по ходу "Итогов года", - это "суверенитет". В его представлении война против Украины оправдана тем, что "укрепляет" его: у России суверенитет есть, и Путин видит себя его гарантом, а вот у Украины и части стран Запада, прежде всего в Евросоюзе, мол, нет.

Экономика России и право на репрессии

В экономике России всё в глазах российского президента развивается хорошо. Населению Путин предлагает обращать внимание на положительные стороны экономического положения в РФ, а не на негативные. Такие проблемы, как резкий рост цен на яйца, российский лидер описывает как временные и дежурные, а именно, как дисбаланс между спросом и предложением. Другие проблемы, как, например, в гражданской авиации, обещает решить когда-то в будущем.

Государство в лице Путина узаконило право на политические репрессии. Отвечая на вопрос о приговоре журналистке Александре Баязитовой, Путин, в частности, спросил: "Кто она такая, чтобы на нее охотиться? Она что - крупный оппозиционный деятель?". Показательно, что на протяжении нескольких последних дней о местонахождении одного из лидеров оппозиции Алексея Навального нет достоверной информации.

Молчание - о жертвах войны и мятеже Пригожина

Вопросов о войне в Украине было больше всего, о чем до итоговой пресс-конференции говорили организаторы. Но главный из них не прозвучал. Никто не спросил Владимира Путина о самой большой цене начатой им войны - человеческих жизнях, военных и гражданских с обеих сторон. Сам он об общих потерях ничего не сказал. Лишь говоря об украинском плацдарме на левом берегу Днепра под Херсоном, Путин отметил, что российские потери - "санитарные", единицы раненых, а украинская армия там якобы потеряла десятки убитыми.

Так звучал один из вопросов, показанных во время "Итогов года с Владимиром Путиным". Карикатура DW Фото: DW

Те, кто ждал заявлений о ротации российских военных, чего требовали во время недавних акций их родственники, четкого ответа на пресс-конференции Путина не дождался. Накануне на встрече с теми, кого называют "военкорами", президент высказался, что "когда-то людей надо будет возвращать домой". Очевидно, у него нет ответа, когда это произойдет.

Не упомянул президент РФ и о потрясшем Россию и западный мир в июне мятеже основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который заставил его выступить с обращением и заявить о "предательстве". Путин не произнес ни слово "Вагнер", ни фамилию погибшего в августе в авиакатастрофе Пригожина. Хотя о феномене ЧВК он высказался, мол, деятельность частных военный компаний не урегулирована, а поэтому есть проблемы со льготами.

Президент России в очередной раз говорил о якобы нарушениях договоренностей со стороны Запада, но ни разу не вспомнил о российских - от Хартии ООН и Будапештского меморандума до Большого договора с Украиной.

Объявивший недавно о своем намерении пойти на очередной президентский срок, Путин об этом почти ничего не сказал. Глава Кремля обошел вниманием и тему оппозиции внутри России, очевидно, давая понять, что ее для него больше нет.

Без угроз ядерным оружием

Не было в этот раз угроз применения ядерного оружия - ни в адрес Украины, ни Запада, хотя в уходящем году Украина пересекла последнюю объявленную Москвой "красную линию", нанося удары западными крылатыми ракетами по Черноморскому флоту в Крыму и даже по его штабу в Севастополе.

Не было прямых угроз в адрес украинского президента Владимира Зеленского, которого Путин ни разу не упомянул по имени.

Уже под конец президента России спросили о запомнившихся новогодних подарках. "Самый большой подарок - дети и дети наших детей", - ответил Владимир Путин. Фраза прозвучала из уст человека, ордер на арест которого Международной уголовный суд (МУС) в Гааге выдал в марте 2023 года по подозрению в незаконном перемещении украинских детей с оккупированных территорий. Об этом ордере, очевидно, заставившем его ограничить поездки за рубеж, например, летом в ЮАР, президент умолчал.

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