Украинцы пытаются прорваться на левый берег Днепра, чтобы попасть в Крым, заявил Путин на итоговой пресс-конференции. По его словам, войскам РФ выгодно "не выдавливать оттуда" ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин признал наличие плацдарма украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, ВСУ пытаются прорваться на левый берег Днепра, чтобы прорваться к Крыму. Как заявил Путин, российской армии выгодно "их оттуда не выдавливать", поскольку в этой операции участвует элита украинской армии, которую туда "бездумно отправляют". Кроме того, у войск РФ на левом берегу Днепра "санитарные потери", а у противника - "десятки погибших и раненых".

При этом, по словам хозяина Кремля, российские вооруженные силы "улучшают свое положение по всей линии соприкосновения". Проверить заявления президента РФ из независимых источников невозможно.

Сегодняшнее многочасовое выступление президента РФ в прямом эфире центральных телеканалов стало первым сначала вооруженной агрессии России против Украины. Однако внимание СМИ этот крупный медийный спектакль привлекает не только из-за разрушительной войны Путина против Украины. В середине марта 2024 года хозяин Кремля намерен переизбраться на пост президента в пятый раз. Ради этого в Конституцию РФ были специально внесены поправки, которые позволили Путину обойти все законодательные ограничения.

Смотрите также: