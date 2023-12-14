"Яйцо пацана": как соцсети реагировали на выступление Путина

"Слово пацана", "яйца министра", "двойники Путина". Эти и другие высказывания Владимира Путина активно обсуждаются в соцсетях. В этом году большую пресс-конференцию и прямую линию соединили в одно мероприятие.

В соцсетях обратили внимание на предсказуемое содержание общения президента с народом и журналистами. Кроме того, Путин во время конференции проговорился, что многие вопросы видел заранее. Наибольшее внимание привлекли "неудобные вопросы" на больших экранах, отправленные через СМС-сообщения. Но и они могут быть частью политтехнологий Кремля.

"Слово пацана"

Первый мем с Путиным появился в Telegram-канале правительства Камчатки еще накануне выступления президента. Там обыграли афишу сериала "Слово пацана" - популярной криминальной драмы про зарождение бандитских группировок в конце 1980 в СССР. "Слово пацана, которое реально стоит смотреть", - гласила подпись к картинке. Пост довольно быстро удалили, но один из депутатов Госдумы пообещал обратиться в правоохранительные органы для начала проверки.

Журналист и специалист "по кремлевской пропаганде" Илья Шепелин в сети X оценил остроумие авторов мема, так как они, по его мнению, наиболее точно уловили политический портрет Путина. Прежние обещания президента - не идти на новые сроки, не менять Конституцию, не устраивать войну с Украиной, бороться за свободу слова и права человека - соответствует поведению "пацана", считает Шепелин, потому что "слово пацан должен держать только перед другим пацаном, перед остальными - не считается".

Путин отреагировал на "неудобные вопросы" про яйца, превратившись в мем

На протяжении всей трансляции в кадре можно было видеть большие экраны с сообщениями обычных граждан. В соцсетях активно обсуждали скриншоты, на которых за спиной у Путина появлялись фразы: "Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?", "Почему яйца по космической цене?"

На пресс-конференции Путина 14 декабря Фото: Alexander Kazakov/Sputnik/REUTERS

Журналист Андрей Захаров в своем Telegram-канале предположил, что такие "казусы" - намеренный ход Кремля. Подобные сообщения появлялись на "Прямой линии" с Путиным в 2017 году, когда планировалась его очередная президентская кампания, по всей видимости, для "разрядки" обстановки, уверены политологи.

Обсуждение цен на куриные яйца стали одной из шуток Путина - по всей видимости, заготовки его спичрайтеров в духе народного юмора. Путин рассказал, что недавно спросил у министра сельского хозяйства России, как обстоит "ситуация у него с яйцами". На эту двусмысленность отреагировали в соцсетях, изобразив самого Путина в виде яйца и с подписью "яйцо пацана".

"Много ли у вас двойников?"

На одном из видеообращений, адресованных Путину, был сам Путин. "Двойник" поинтересовался, много ли у президента двойников и как он относится к нейросети? Для дипфейка, судя по фону, использовали архивные кадры 2-летней давности, когда Путин отрицал свою причастность к дворцу в Геленджике. Расследование команды Алексея Навального тогда на Youtube собрало свыше 113 млн просмотров.

Отвечая на вопрос о нейросети, Путин сказал, что развитие технологий невозможно остановить, их нужно возглавить, добавив, что дипфейк - это его "первый двойник". Видимо, так команда президента решила отреагировать на активное распространение в Сети слухов "о давней смерти Путина и продолжении правления его двойника".

"Второй волны мобилизации не будет"

Слова Путина об отсутствии необходимости второй волны мобилизации в России дали возможность оценить положение дел на фронте. Так, команда ФБК обратила внимание на слова Путина, что на фронте находится 617 тысяч россиян. Но оппозиционеры отметили, что тут же Путин назвал количество мобилизованных - 244 тысячи и контрактников - 486 тысяч. Из этого они сделали вывод, что "потери" могут составлять не менее 113 тысяч человек.

На пресс-конференции Путина 14 декабря Фото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP/Getty Images

Военный аналитик Ян Матвеев усомнился в правдивости слов Путина, который утверждает, что больше 40 тысяч человек вернули в мирную жизнь из-за достижения предельного возраста. "13 процентов от всех мобилизованных набирали тех, кому до предельного возраста оставалось меньше года. Так и поверим", - написал Матвеев в Твиттере.

"Где находится Алексей Навальный?"

Один из самых важных политических вопросов - местонахождение главного оппонента Путина Алексея Навального - остался незатронутым. Сведений об оппозиционном политике нет на протяжении 9 дней. Провластный телеграм-канал Baza сообщал, что Навального доставили в одно из московских СИЗО для следственных действий. Команда Навального заявила, что собственных подтверждений этой информации не нашла, у адвокатов также нет связи с Навальным.

Об оппозиционных политиках Путин вспомнил только после вопроса журналиста агентства Live News, который спросил о судебном процессе над автором Telegram-канала "Адские бабки" Александрой Баязитовой. Ее приговорили к 5 годам колонии по делу о вымогательстве. "Что нам ее преследовать, она крупный оппозиционный деятель?" - задался вопросом Путин. Сообщение с вопросом, где находится Навальный, не появилось и на больших экранах с "неудобными вопросами".

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