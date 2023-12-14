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Путин заявил, что новой волны мобилизации в РФ не будет

14 декабря 2023 г.

После частичной мобилизации власти набрали контрактников и добровольцев около 500 тысяч человек, поэтому вторая волна мобилизации не понадобится, заявил президент РФ.

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир ПутинФото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP/Getty Images

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что второй волны мобилизации для продолжения войны против Украины не будет. "Ну зачем нам мобилизация", - ответил он на соответствующий вопрос. По его словам, в ходе частичной мобилизации в прошлом году было набрано 300 тысяч человек. После этого власти РФ начали привлекать людей к" добровольному заключению контрактов с Минобороны РФ". И как заявил Путин, к сегодняшнему дню набрано уже 486 тысяч человек. Вместе с добровольцами будет около полмиллиона человек, добавил он.

Говоря о ходе войны против Украины, Путин заявил, что она получила от западных стран все оружие, которое ей обещали. В частности, он сообщил о 420 западных танках, которые получили ВСУ. По словам Путина, за время контрнаступления украинская армия потеряла 747 танков и около 2300 бронемашин. Проверить эти утверждения хозяина Кремля по независимым источникам не представляется возможным.  

На вопрос о том, когда наступит мир, президент РФ заявил, что это произойдет, когда "будут достигнуты цели СВО" (как в России предпочитают называть полномасштабную агрессию против Украины): демилитаризация, денацификация Украины и ее нейтральный статус.

Сегодняшнее многочасовое выступление президента РФ в прямом эфире центральных телеканалов стало первым сначала вооруженной агрессии России против Украины. Однако внимание СМИ этот крупный медийный спектакль привлекает не только из-за разрушительной войны Путина против Украины. В середине марта 2024 года хозяин Кремля намерен переизбраться на пост президента в пятый раз. Ради этого в Конституцию РФ были специально внесены поправки, которые позволили Путину обойти все законодательные ограничения.

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