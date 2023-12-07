"Верните их домой". Чего требуют жены мобилизованных в РФ

Жены мобилизованных россиян проводят флешмобы, выходят на митинги и отправляют официальные письма с требованиями вернуть с фронта их мужей. Удастся ли им это? Власти пытаются запугать их, надеясь так остановить протесты.

Родственники россиян, отправленных воевать против Украины, активно организуются в движение, которое призывает российские власти вернуть мобилизованных с фронта в Украине домой. Протест постепенно приобретает формы пикетов, флешмобов и официальных обращений в администрацию президента РФ. Власти пытаются остановить недовольство, опасаясь расширения антивоенных протестных настроений, но вместе с тем признаются, что мобилизация в России действует до тех пор, пока не появится указ президента о ее завершении. Фактически призванные могут находиться на фронте бессрочно. Ротация для них тоже не предусмотрена. Протестные настроения обостряются новостями об очередном осужденном за тяжкое преступление, который был помилован специальным президентским указом за участие в войне против Украины и вернулся в свой город.

Местные власти опасаются протестов

На прямую линию и большую пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным, которая должна состояться 14 декабря, родственники мобилизованных россиян массово отправляют сообщения. Об этом пишут в Telegram-канале "Путь домой", посвященном проблемам мобилизованных, у которого 30 с половиной тысяч пользователей.

Некоторые признаются, что находятся на грани отчаяния. "На фронте муж и брат, их призвали в самом начале мобилизации, в увольнение не отпускают уже 9-й месяц, оставляют в зоне боевых действий. Сын спрашивает, почему только наш папа воюет? Среди их сверстников только наш папа так попал", - рассказала свою историю Татьяна (имя изменено по просьбе героини). Она согласилась созвониться с журналистом DW, но раскрывать свои данные отказалась: "Поймите, мне не за себя страшно, а за мужа и брата - на них могут отыграться".

Женщина рассказала, что обращалась в официальные органы власти, но эффекта это не дало. По ее словам, в команде губернатора области предложили родственникам Татьяны подписать контракты с армией РФ. "Но как это изменит их судьбу? Все уставшие, измотанные, сил нет, мотивации нет", - говорит Татьяна, не комментируя при этом войну РФ против Украины.

При этом российские военачальники, по сообщениям СМИ, пытаются добиться успехов на фронте перед выступлением Путина. Родственники российских солдат, служащих в военной части № 95411 (Западный военный округ), рассказали, что в ноябре часть мобилизованных, в том числе с ранениями легкой и средней тяжести, отправили на штурм Авдеевки. Около 100 человек обратились в официальном письме на имя Путина с просьбой вернуть их родственников, находящихся на фронте.

Власти пытаются договориться, полиция запугивает

В сентябре 2023 года - спустя год после начала мобилизации - родственники военнослужащих во многих регионах РФ стали активнее напоминать властям о себе. Они обратили внимание, что мобилизация фактически проходит бессрочно, и потребовали провести ротацию. Местные власти в Красноярске, Новосибирске, Петербурге и Москве отказали женщинам в проведении митингов, а в Челябинске и Нижневартовске обещали передать информацию в федеральное правительство. Причем в Красноярске помощница депутата городской думы получила права администратора чата жен мобилизованных и удалила его, когда там стали обсуждать возможность проведения акции протеста.

Не дожидаясь официальных разрешений, несколько женщин встали в одиночные пикеты в Москве, воспользовавшись 7 ноября традиционным митингом КПРФ у памятника Карлу Марксу на Театральной площади. Впоследствии фотографии женщин с плакатами широко распространились в социальных сетях.

После этого в Ульяновске женщины провели флешмоб, приклеив на свои машины стикеры: "Vерните мужа! Я Zадолбалась", "Vерните Zятя". Фотографии тоже активно обсуждались в соцсетях, после чего женщины начали задумывать "автопробег жен мобилизованных". Властям удалось пресечь акцию: некоторых женщин пригласили на встречу с заместителем губернатора и потребовали удалить фотографии со стикерами, а к четырем женщинам пришли полицейские и провели беседу, напомнив об ответственности за "дискредитацию" армии. Впрочем, это не остановило общее движение за демобилизацию: в ноябре Telegram-канал "Путь домой" оформил требования в манифест и петицию.

После этого региональные чаты "Путь домой" подверглись массовой атаке провластных блогеров. Комментаторы активно вбрасывали одно и то же утверждение: что группы жен и матерей мобилизованных якобы создали сотрудники ФБК Алексея Навального, чтобы разжечь протесты в России. Пропагандист Владимир Соловьев опубликовал перечень чатов, которые, по его словам, ведутся "иностранными спецслужбами". После этого Telegram-канал "Путь домой" получил пометку "Fake". Причины этого Telegram публично не объяснял.

И все же одна акция родственников мобилизованных была согласована с властями в Новосибирске: им позволили провести встречу в местном Доме культуры, но без участия независимых журналистов. Впрочем, внутри можно было свободно снимать на мобильные телефоны - на встречу пришли около 30 человек. Одна из женщин обратилась в видеоролике к Владимиру Соловьеву: "Мы не враги народа, мы тот самый народ. И наши сыновья и мужики на фронте - это народ".

Мобилизация - возможность для антивоенного движения в РФ?

Оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что протест родственников мобилизованных становится острым, как нож, для Кремля и перспективным для политических изменений в стране. По его словам, власти не могут согласиться на требования вернуть мужчин, так как это будет выглядеть как "слабость власти", в то же время образ женщины в России имеет сакральное значение, считает он. "Если власть пойдет навстречу, то другие женщины тоже захотят возвращения своих родственников. Если не выполнят - массовых протестов не будет, но престиж центральной власти продолжит падать", - уверен политик.

Вопрос о судьбе мобилизованных никуда не исчезнет, а с наступлением зимы - для многих из них это будет уже вторая зима на фронте - только обострится, считает юрист и блогер Николай Бобринский. Акции женщин - возможность для популяризации антивоенного движения в России, уверен он. Вместе с тем часть антивоенного движения "опасается открыто выражать сочувствие нашим военнослужащим", а родственники мобилизованных - иметь любые связи, которые российские власти могут счесть "неблагонадежными". Эксперт полагает, что преодолеть "пропасть непонимания и недоверия", можно "только эмпатией и отказом от позиции морального превосходства". Кроме того, подчеркивает он, "важно не пропустить выборы, которые, даже при предрешенном официальном результате, могут стать временем общественного оживления и, кстати, позволят безопасно проводить митинги (если кто-то из кандидатов будет готов говорить о мобилизованных)".

Так, еще с сентября 2022 года существовал "Совет матерей и жен" военнослужащих, который проводил пикеты в Петербурге у зданий военной прокуратуры и штаба Западного военного округа. Женщины требовали вывезти их детей-срочников из-под обстрелов в Белгородской области. Руководительницу организации Ольгу Цуканову несколько раз задерживали, а в июле 2023 года ее признали "иноагентом". После этого организация объявила о прекращении своей деятельности.

Администратор группы "Вернем ребят", в которой 30 тысяч пользователей, Ольга Кац в ноябре писала про "хрупкий диалог с властями" - с ней общались чиновники и депутаты. Она пыталась убедить их в необходимости установить срок службы по мобилизации. Но 20 ноября она опубликовала последний пост - ее 25-летний брат Александр, призванный во время мобилизации, погиб на фронте. После этого ее Telegram-канал перестал обновляться.

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