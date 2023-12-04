Жены мобилизованных пишут жалобы на прямую линию с Путиным

Участницы регионального чата родственников мобилизованных сообщают об отправке СМС на прямую линию с президентом РФ, которая пройдет 14 декабря. Они сообщают о проблемах находящихся на фронте в Украине мужчин.

Жены мобилизованных в России массово отправляют вопросы на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 14 декабря. В частности, около 30 участниц самарского чата "Путь домой" сообщили, что отправили СМС на прямую линию, пожаловавшись на отсутствие у мобилизованных отпусков, сложную процедуру выплат за ранение и другие проблемы, пишет в понедельник, 4 декабря, издание "7x7 - Горизонтальная Россия".

По его данным, некоторые участницы планируют отправлять такие сообщения ежедневно и призывают последовать их примеру других родственников мобилизованных.

Акции родственников мобилизованных

Семьи мобилизованных в России в последние месяцы все активнее выступают с требованием вернуть домой мужчин, пробывших на войне в Украине больше года. Они требуют ограничить одним годом предельный срок нахождения мобилизованных на войне, комиссовать всех раненых, а также расширить список болезней, из-за которых нельзя призывать в армию. Местные власти отказывают родственникам в проведении митингов по всей России, ссылаясь на пандемию COVID-19. В Кремле требования фактически не комментировали.

В ноябре движение родственников мобилизованных россиян опубликовало обращение к "многонациональному народу России". "Это обращение к каждому, или скорее мольба о помощи. Прямо на ваших глазах разворачивается наша трагедия, которую мы не в силах вынести в одиночестве! Мы стучались во все двери. Наше государство отвернулось от тех, кто первый откликнулся на его зов о помощи. В первую очередь, от самих мобилизованных и их близких", - указывается в нем.

Авторы обращения называют мобилизацию "страшной ошибкой". "Нас наказали за нашу законопослушность. За ширму стабильности для большинства наши мужчины платят кровью, а мы - здоровьем и слезами", - говорится в обращении. После публикации документа родственники мобилизованных россиян устроили всероссийский флешмоб, наклеивая на автомобили стикеры со слоганами, использующими символы поддержки войны РФ против Украины. Кадры с участвующими машинами опубликовал Telegram-канал "Путь домой", объединяющий родственников мобилизованных по всей стране.

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