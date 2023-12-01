Путин приказал увеличить штатную численность армии России

Согласно указу президента РФ, численность военнослужащих в российской армии будет увеличена до 1 320 000 человек.

Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность армии страны почти на 170 тысяч человек. Документ опубликован на сайте Кремля вечером в пятницу, 1 декабря, и вступает в силу со дня его подписания.

Согласно указу, штатная численность Вооруженных сил РФ составит 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. В предыдущем указе о штатной численности армии, который был признан недействительным новым документом, говорилось о численности ВС РФ в 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих.

Минобороны РФ объяснило указ ростом угроз для России

"Увеличение штатной численности вооруженных сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции (так Москва называет вторжение российских войск в Украину. - Ред.) и продолжающимся расширением НАТО", - заявило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, расширять состав армии будут "поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту". "В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено", - говорится в сообщении Минобороны.

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