  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Путин приказал увеличить штатную численность армии России

Жан Рофе
1 декабря 2023 г.

Согласно указу президента РФ, численность военнослужащих в российской армии будет увеличена до 1 320 000 человек.

https://p.dw.com/p/4ZhI4
Пункт сбора военнослужащих (фото из архива)
Фото: Sergei Malgavko/Tass/picture alliance

Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность армии страны почти на 170 тысяч человек. Документ опубликован на сайте Кремля вечером в пятницу, 1 декабря, и вступает в силу со дня его подписания.

Согласно указу, штатная численность Вооруженных сил РФ составит 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. В предыдущем указе о штатной численности армии, который был признан недействительным новым документом, говорилось о численности ВС РФ в 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих.

Минобороны РФ объяснило указ ростом угроз для России

"Увеличение штатной численности вооруженных сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции (так Москва называет вторжение российских войск в Украину. - Ред.) и продолжающимся расширением НАТО", - заявило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, расширять состав армии будут "поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту". "В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено", - говорится в сообщении Минобороны.

Смотрите также:

Жены мобилизованных готовят протест

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Демобилизация в Украине: кто заменит добровольцев и что делать с уклонистами. DW Новости (01.12.23)

Демобилизация в Украине: кто заменит добровольцев и что делать с уклонистами. DW Новости (01.12.23)

В Украине прошли митинги за объявление сроков демобилизации. Семьи добровольцев, которые пошли служить в ВСУ после начала полномасштабного вторжения РФ, недовольны сложившейся ситуацией. Одна из причин - наличие большего числа уклонистов. Актуальной остается проблема коррупции, прежде всего в военкоматах. Часть мужчин из тех, кто не хотел служить, нелегально выехали за границу.
1 декабря 2023 г.31:59 мин.
external

На что готовы пойти украинские уклонисты и сколько стоят фальшивые справки

На что готовы пойти украинские уклонисты и сколько стоят фальшивые справки

С началом полномасштабного российского вторжения сотни тысяч украинских мужчин добровольно вызвались защищать свою страну. Сегодня, спустя полтора года, Украине нужны новобранцы. Но некоторые украинцы ни при каких условиях не собираются идти воевать и ищут способы избежать службы в армии. Репортаж специального корреспондента DW Макса Цандера.
Конфликты4 октября 2023 г.04:48 мин.