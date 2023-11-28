"НГ-Европа" рассказала о взятках за "ранения" в армии РФ

По словам источника "Новой газеты Европа", "контузия" стоит от 10 до 50 тысяч долларов США, а уход в отпуск - до 10 тысяч долларов.

В российских частях, воюющих в Украине, работает система взяток для покупок себе "ранений", отпусков или возможности не участвовать в штурмах. Об этом во вторник, 28 ноября, пишет "Новая газета Европа " со ссылкой на мать бывшего заключенного, воюющего в составе подразделения "Шторм Z", а также российского офицера из мотострелковой части.

Мать военного из "Шторм Z" передала изданию сообщения сына, в которых он рассказывает, что его отряд не участвует в боях благодаря "многомиллионным взяткам".

"Постоянно приходится скидываться на взятки, на подарки гребанным генералам, начальникам, потому что чем дальше, тем больше люди начинают возмущаться, почему "Шторм Z" сидит на месте уже полгода", - цитирует сообщение военного "Новая газета Европа".

Правозащитники не фиксируют роста жалоб на взятки

Рассказ военного из "Шторм Z" о том, что его отряд "полгода сидит на месте" благодаря "многомиллионным взяткам генералам", расходится с прошлыми публикациями СМИ об этих штурмовых группах. Например, в октябре агентство Reuters, рассказывая о подразделении "Шторм Z", писало, что оно несет одни из самых высоких потерь на войне, а туда отправляют за различные нарушения как в штрафные подразделения.

В отряды вербуют, в том числе и заключенных из тюрем, с которыми заключают контракты на год. Членов отряда отправляют в так называемые "мясные штурмы", в которых погибают до 90 процентов штурмовиков, писало Reuters. О возможности откупиться от штурма агентство не сообщало.

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко в разговоре с "Новой газетой Европа" отметил, что до войны регулярно получал обращения из-за взяток в армии. "Сейчас таких обращений к правозащитникам мало, но не потому, что этого явления нет, а потому что в армии жесть, тяжелые нарушения прав военнослужащих. Взятка или побег из части становятся зачастую единственными инструментами спасения жизни и здоровья военнослужащих", - рассказал правозащитник.

Расценки за "ранение" и "контузию"

Российский офицер из мотострелковых частей в беседе с "Новой газетой Европа" подтвердил, что взяточничество в целом широко распространено в российских частях, воюющих в Украине, не прокомментировав слова конкретного источника издания в "Шторм Z".

По его словам, "контузия", то есть ранение с госпитализацией, стоит от 10 до 50 тысяч долларов США в зависимости от должности военнослужащего и того, на каком участке фронта он находится. За то, чтобы уйти в отпуск, нужно заплатить от 5 до 10 тысяч долларов. Перевод с одного участка фронта на другой или досрочная ротация стоит от 500 до 3 тысяч долларов, утверждает источник "Новой газеты Европа".

Ранее о системе взяточничества в армии рассказывало интернет-издание "Важные истории", которое изучило приговоры военных гарнизонных судов. Журналисты нашли несколько дел о взятках, которые российские военнослужащие выплачивали командованию, чтобы не ехать на войну с Украиной. Размер взяток варьировался от 10 до 400 тысяч рублей.

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