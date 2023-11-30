Россияне против войны: их не видно, но они есть

В Брюсселе прошел подпольный конгресс российских антивоенных инициатив. Оказалось, что несмотря на репрессии они активно объединяются и сотрудничают между собой - и даже с украинцами. Репортаж DW.

Спустя год и девять месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину и столь же полномасштабных репрессий против инакомыслящих в РФ российское антивоенное движение живо. Более того, оно действует и консолидируется. Об этом свидетельствует Конгресс антивоенных активистов, тайно собравшихся в Брюсселе в конце ноября. "Если мы чего-то не видим, это не значит, что его нет", - так начала свое выступление одна из модераторов, глава Центра независимых социальных исследований в Берлине Елена Штайн (Elena Stein).

Секретность и протокол безопасности

Это уже второй Конгресс антивоенных инициатив - предыдущий прошел в декабре 2022 года в Берлине, в обстановке гораздо меньшей секретности. Например, там еще можно было снимать видеосюжеты - чем и воспользовалась тогда DW. На этот раз, согласно протоколу безопасности, у журналистов не было такой возможности, как и нельзя было им делать фото и аудиозаписи. Кроме того, организаторы попросили ничего не публиковать в СМИ и не постить в соцсетях до тех пор, пока последний участник не покинет Брюссель. Да и место проведения сообщили незадолго до начала при условии неразглашения. В самом заведении возникла непривычная для бельгийцев ситуация, когда по просьбе участников им пришлось убрать из туалетов все открытые флаконы с духами-ароматизаторами, которые в контексте отравлений россиян за рубежом вызвали если не подозрение, то, как минимум, нервную реакцию и "дискомфорт", как описал это кто-то из присутствовавших.

Участники конгресса в Брюсселе Фото: Simon Pugh Photography

Цель подпольного конгресса - собрать более 250 гражданских инициатив, занимающихся гуманитарной помощью и антивоенной деятельностью. Среди них, например, Феминистское антивоенное сопротивление, инициатива по эвакуации осужденных по политическим статьям "Вывожук", Движение сознательных отказчиков в России, правозащитники российского сообщества ЛГБТ+, оппозиционные объединения представителей коренных народов РФ, сообщества либеральных россиян в различных европейских странах, нобелевский лауреат "Центр гражданских свобод" и другие партнеры из Украины. Фамилии многих участников и названия организаций также из соображений безопасности попросили не упоминать, некоторые не представлялись даже на форуме.

Антивоенное движение без лидера

Анонимно или нет, участники получили возможность представить свою работу, обсудить стратегии и пути сотрудничества, а также наладить связи с институтами ЕС и его странами-участницами. Сам Европейский Союз, а также МИД Германии оказали поддержку в проведении конгресса, устроенного Платформой гражданских, антивоенных и гуманитарных инициатив. "Это встреча без конкретного политического лидера, что отличает конгресс и платформу от других антивоенных объединений вокруг видных политических фигур", - пояснили организаторы. На конгрессе отсутствуют иерархии, а общение и работа выстраиваются по принципу горизонтальности и активного взаимодействия участников друг с другом.

Елена Штайн (крайняя справа) Фото: Simon Pugh Photography

Благодаря такому формату сотрудничество между антивоенными инициативами и проектами набирает обороты, говорит Елена Штайн. "Последний день конгресса, который был посвящен работе внутри сообщества, показал, насколько сплоченно участники и участницы группируются по запросам и темам, а не просто продвигают свою инициативу", - отметила она.

Плюрализм - ключ к демократии в России

Только через плюрализм возможен путь к демократии в России, считают участники панели о дилеммах сотрудничества европейских институтов с российскими демократическими игроками. На построение демократии в России понадобятся десятки лет, "а достичь плюрализма удастся гораздо быстрее", убеждена политолог из Центра восточных исследований в Варшаве Мария Доманска. Один из примеров такого плюрализма - это как раз многообразие российской оппозиции, причем постановка вопроса о ее едином лидере в принципе неправильная, показал опрос среди делегатов конгресса.

В ЕС вообще мало кто считает, что демократия в России возможна, признался депутат Европейского парламента и его докладчик по России Андрюс Кубилюс. По его словам, в Европарламенте четыре депутата, включая его самого, верят в российскую демократию - их называют Gang of Four, как английскую панк-группу прошлого века. "Вы убеждаете западное сообщество в том, что демократия в России возможна, - сказал он, обращаясь к активистам. - Но Путин уже весьма успешно убедил их в обратном".

При этом оба выступавших сошлись во мнении, что на Западе нет готовности к демократическим переменам в России. По словам Кубилюса, в Брюсселе опасаются, что в случае победы Украины в войне к власти в России придет "воскресший Пригожин" или некто "ему подобный".

Андрюс Кубилюс Фото: Simon Pugh Photography

Евродепутат поставил задачу перед участниками европейско-российского диалога: каждая сторона должна понять, чего она хочет достичь. "Интерес ЕС должен быть практический, можно даже сказать эгоистический: мы хотим жить в мире, нам нужен устойчивый мир на континенте, - сказал он. - А это возможно только при условии трансформации России в демократическую страну, потому что демократии друг с другом не воюют".

Европейские партнеры укрепят совместную работу с россиянами. Например, как собщил Кубилюс, в ЕС появится специальный посланник по делам россиян в изгнании, вместе с которым будет создаваться европейская стратегия в отношении российского гражданского общества и демократических сил за рубежом и внутри России.

Что вообще еще можно сделать внутри России

На форуме прошел открытый разговор между приехавшими из России активистами и теми, кто хочет их поддержать из-за рубежа. Собеседники пришли к выводу: активистов в РФ так много, что государство не в состоянии подавить их всех, поэтому есть области, где еще можно работать, - например, экология, образование, права женщин, деколонизация. 30 ноября из этого короткого перечня исчезла сфера борьбы за права сообщества ЛГБТ+.

"Тема выборов по-прежнему является платформой для активизма", - отметила модератор Елена Штайн. Например, агитация за списки независимых кандидатов на муниципальных и местных выборах, а теперь и на будущих президентских. Она призвала не обесценивать гражданский активизм, если он не сосредоточен на антивоенной деятельности. Такие сообщества "имеют право на существование и нуждаются в поддержке", подчеркнули участники дискуссии.

Нетворкинг на антивоенном конгрессе Фото: Simon Pugh Photography

Тем не менее в России по-прежнему действуют НКО, помогающие сознательным отказчикам от военной службы. Они консультируют призывников, сопровождают при обращении в суд, организовывают групы поддержки, проводят социсследования. Есть службы психологической поддержки для россиян с антивоенной позицией, активистов, семей мобилизованных.

Исследовательница из Берлина подчеркнула, что портрет российского активиста и активистки изменился. Новые активисты не обладают опытом предыдущего поколения, поэтому их необходимо интегрировать в уже сложившиеся активистские сообщества как в России, так и за рубежом.

Как россияне могут помочь украинцам

Россия несет ответственность за ситуацию, связанную с нарушениями прав человека на оккупированных ею территориях Украины, констатировал конгресс. Задача его участников - разработать совместный план на послевоенный период, чтобы обеспечить справедливость и "подготовить почву для мирного сосуществования различных общин".

Кроме того, делегаты обозначили области, в которых российское и украинское гражданское общество уже сейчас могут вместе решать проблемы, - это поиск депортированных из Украины детей и взрослых, гуманитарная помощь украинцам, вывезенным в российский плен и брошенным в тюрьмы, поддержка в возврате украинских граждан на родину.

Так, например, существует двусторонняя группа, которая сотрудничает по поиску украинских детей и пленных в России, рассказала DW исполнительный директор украинского "Центра гражданских свобод" Александра Романцова. "Это такая работа, которую без людей, живущих на территории РФ и имеющих голос, лицензию адвоката, социальную поддержку, понимающих, как это все работает, никак не сделаешь", - подчеркнула она.

Листовки на антивоенном конгрессе Фото: Simon Pugh Photography

Участвовавшие в дискуссии украинцы указывали, что у россиян есть доступ к оккупированным территориям и они могут если не предотвращать нарушения прав человека и военные преступления, то, по крайней мере, документировать их для будущего правосудия и передавать информацию украинским и зарубежным партнерам. Кроме того, активисты разрабатывают совместную стратегию противодействия российской госпропаганде на оккупированных РФ территориях Украины.

Оксана, одна из украинок на форуме, призвала россиян информировать солдат армии РФ о том, что такое военные преступления и какая за них может быть ответственность. "Чтобы он учитывал, что через каких-нибудь двадцать-тридцать лет где-нибудь в Турции во время отпуска с внуками за ним все равно могут прийти", - сказала Оксана.

И украинцев, и россиян, и всех остальных участников антивоенного конгресса объединяют общие ценности, резюмировала Александра Романцова. "Воевать за свои права нужно не маленькими группами, а целыми движениями. Поэтому так важно то, что здесь происходит, - и консолидация, и обсуждение, и даже споры. Потому что это объединяет людей в движение, а движение может изменить ситуацию. Я в это верю", - сказала она. А Андрюс Кубилюс пожелал, чтобы в 2024 году антивоенный конгресс собрался в Москве.

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