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Верховный суд РФ объявил "движение ЛГБТ" экстремистским

Александра Иванова
30 ноября 2023 г.

На заседание Верховного суда РФ по вопросу признания несуществующего "движения ЛГБТ" "экстремистским" пустили только представителей министерства юстиции РФ.

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Флаг ЛГБТ в Санкт-Петербурге
Фото: Dmitry Lovetsky/AP Photo/picture alliance

Верховный суд РФ в четверг, 30 ноября, признал несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее в России. Решение о запрете вступает в силу немедленно, сообщил суд. Заседание проходило в закрытом режиме. На процесс допустили только представителей министерства юстиции РФ. Между тем в такой возможности отказали группе журналистов и правозащитников, которые специально для этого случая зарегистрировали движение под названием "Международное общественное движение ЛГБТ".

"Суд должен быть гласным и состязательным, а не тайным и односторонним!" - говорилось в пресс-релизе соучредителей организации, обнародованном после ее регистрации.

Онлайн-издание "Медиазона" пишет, что на рассмотрение иска у судьи Олега Нефедова ушло четыре часа. Журналисты находились в зале с трансляцией, в зал заседаний их пустили лишь на оглашение решения. Представители Минюста пришли в суд в медицинских масках и отказались общаться с прессой.

ЛГБТ-люди покидают Россию

Иск о признании ЛГБТ "экстремистской организацией"  на территории России министерство юстиции подало в Верховный суд РФ 17 ноября. Группа правозащитных организаций обратилась к Верховному суду с просьбой отклонить этот иск, поскольку он нарушает ряд законов и противоречит Конституции РФ. "Невозможно назвать "общественным движением" группу людей лишь на том основании, что они относятся к какой-то социальной группе или поскольку их объединяют какие-то личные характеристики. Это было бы так же абсурдно как, например, назвать "общественным движением" всех пенсионеров или людей определенного этноса", - объясняли в письме правозащитники.

Онлайн-издание "Агентство" написало со ссылкой на адвоката ЛГБТ-группы "Выход" Ксению Михайлову и юриста Константина Бойкова, что после подачи Минюстом иска о признании "движения ЛГБТ" экстремистским резко увеличилось число обращений к правозащитникам от россиян, желающих покинуть страну.

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