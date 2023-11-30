Верховный суд РФ объявил "движение ЛГБТ" экстремистским

Верховный суд РФ в четверг, 30 ноября, признал несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее в России. Решение о запрете вступает в силу немедленно, сообщил суд. Заседание проходило в закрытом режиме. На процесс допустили только представителей министерства юстиции РФ. Между тем в такой возможности отказали группе журналистов и правозащитников, которые специально для этого случая зарегистрировали движение под названием "Международное общественное движение ЛГБТ".

"Суд должен быть гласным и состязательным, а не тайным и односторонним!" - говорилось в пресс-релизе соучредителей организации, обнародованном после ее регистрации.

Онлайн-издание "Медиазона" пишет, что на рассмотрение иска у судьи Олега Нефедова ушло четыре часа. Журналисты находились в зале с трансляцией, в зал заседаний их пустили лишь на оглашение решения. Представители Минюста пришли в суд в медицинских масках и отказались общаться с прессой.

ЛГБТ-люди покидают Россию

Иск о признании ЛГБТ "экстремистской организацией" на территории России министерство юстиции подало в Верховный суд РФ 17 ноября. Группа правозащитных организаций обратилась к Верховному суду с просьбой отклонить этот иск, поскольку он нарушает ряд законов и противоречит Конституции РФ. "Невозможно назвать "общественным движением" группу людей лишь на том основании, что они относятся к какой-то социальной группе или поскольку их объединяют какие-то личные характеристики. Это было бы так же абсурдно как, например, назвать "общественным движением" всех пенсионеров или людей определенного этноса", - объясняли в письме правозащитники.

Онлайн-издание "Агентство" написало со ссылкой на адвоката ЛГБТ-группы "Выход" Ксению Михайлову и юриста Константина Бойкова, что после подачи Минюстом иска о признании "движения ЛГБТ" экстремистским резко увеличилось число обращений к правозащитникам от россиян, желающих покинуть страну.

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