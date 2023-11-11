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Митинг жен мобилизованных Красноярска запретили из-за ковида

Даниил Сотников
11 ноября 2023 г.

Власти Красноярска запретили родственникам мобилизованных проводить митинг с требованием вернуть их близких домой, сославшись на COVID-19.

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Мобилизованные мужчины в военной форме идут с рюкзаками вдоль поезда в Волгоградской области России (фото из архива)
Мобилизованные в РоссииФото: dpa/AP/picture alliance

Власти Красноярска не согласовали митинг родных и близких мобилизованных жителей региона, которые требуют возвращения их родственников с войны России против Украины. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщает издание "7х7" со ссылкой на сообщения в региональных группах и чатах в Telegram.

Женам мобилизованных было запрещено провести митинг "против бессрочной мобилизации" перед театром оперы и балета, который они планировали на 19 ноября. В городском департаменте общественной безопасности сослались на указ губернатора от 2020 года о запрете публичных мероприятий из-за пандемии COVID-19.

Родственников мобилизованных предупредили, что за проведение митинга предусмотрена административная ответственность. Заявители акции рассчитывали, что в ней примут участие до 30 человек. 

Митинги с требованием вернуть мобилизованных домой

Родственники мобилизованных в течение последних месяцев все активнее требуют вернуть мужчин домой с войны. 7 ноября группа женщин вышла с плакатами на пикет КПРФ в Москве. Изначально это предложение появилось в Telegram-канале "Путь домой".

Позднее в нем же появился список региональных групп и предложение подавать заявки на митинги. В списке уже 29 регионов, он постоянно пополняется.

Власти не планируют возвращать мобилизованных домой

После митинга в Москве "военкор" Александр Сладков написал о словах президента РФ Владимира Путина, что "теперь все воюют до конца СВО". По словам Сладкова, об отсутствии планов ротации и возвращения мобилизованных с фронта Путин сказал на "последней встрече с репортерами".

В сентябре этого года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил в интервью изданию Lenta.ru, что мобилизованные россияне не вернутся домой до окончания войны. "Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена", - сказал депутат.

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