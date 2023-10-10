Александра Гармажапова: В Бурятии мобилизация не закончилась

Президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова рассказала программе #вТРЕНДde о том, хотят ли буряты идти воевать против Украины, почему не выходят на протесты и какой видят свою роль.

Президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова признана в России"иностранным агентом", а ее организация названа российскими властями "нежелательной". На волне слухов о новой волне мобилизации программа #вТРЕНДde встретилась с правозащитницей, чтобы поговорить о том, готовы ли буряты погибать на войне РФ против Украины, как работает путинская сделка "тела в обмен на деньги" и нужна ли люстрация учителей и судей в Бурятии.

Константин Эггерт: Говорят о возможной второй волне мобилизации в России. Что происходит на самом деле на примере Бурятии?

Александра Гармажапова: Путин подписал указ о завершении мобилизации? Нет. В Бурятии мобилизация не прекращалась. Нам постоянно пишут люди, что они получают повестки. Мы им говорим, что не нужно идти в военкомат, а "уточнение данных" - это обман, отправят в Украину. Но некоторые идут, а потом возмущаются, что еле ноги унесли из военкомата. Там врут и пытаются забрать уже непосредственно в Украину.

- Люди стали осознавать, каковы реальные последствия отправки в Украину?

Александра Гармажапова Фото: DW

- Значительная часть тех, кто был категорически против [войны], уехали. Мы видели огромные очереди на границе с Монголией, уезжали в Казахстан, многие оказались в США. Там, кстати, в качестве причины запрашивания политубежища они указывали расовую дискриминацию на территории РФ, которая нынче "денацифицирует" Украину. Те, кто остался, либо действительно отправляются в Украину, погибают там, либо пытаются бороться за свои права. Люди не готовы выходить на митинги, но готовы искать легальные юридические механизмы (чтобы избежать призыва. - Ред.).

- Почему люди не выходят на митинги, даже когда их отправляют убивать или быть убитыми?

- Кремлю удалось воспитать в людях выученную беспомощность. Власть делала все, чтобы общество и отдельные люди чувствовали себя одиноко, чтобы они не могли объединиться. В Бурятии эта проблема очень явная, нам периодически пишут и уволившиеся, и еще работающие учителя. И у них целые письма о том, как они проживают все, что происходит, им не с кем этим поделиться. Война - только часть проблемы, которая заключается в имперском сознании. И оно не связано с этническим происхождением человека.

- Вы хотите сказать, что буряты чувствуют себя такими же хозяевами империи, как и этнические русские?

- Нет, буряты чувствуют себя иначе. Это связано с попыткой выслужиться перед империей. Сказать: смотрите, как мы стараемся ради вас, погибаем ради вас, признайте нас равными. Это комплекс колониализма, его травма. Она связана с тем, что люди привыкли, что им не сдают квартиры в Москве и в Петербурге, им говорят, "валите к себе в Китай". И для них это подсознательно возможность доказать, что они достойны. Это очень сложный психологический момент.

Второй момент, украинцы задают вопрос: почему буряты в составе российской армии воюют против нас? Ведь мы должны быть в одной лодке: мы боремся с империей за свою идентичность, за право быть украинцами, говорить на украинском языке, знать собственную историю. И мне кажется, на подсознательном уровне ненависть к украинцам строится на том, что они смогли отстоять себя, а мы нет. Это испорченная психология. И вот почему мы говорим, что Россия нуждается в ревизии собственной истории. Потому что изучение своей истории и признание исторических ошибок - это работа с историческими, значит, и психологическими травмами.

- Но там воюют абсолютно все: и русские, и татары, и буряты, и тувинцы. Это имперская война, которая касается всех в России.

- До войны мир не видел, что Россия - это не только русские. Если мы включим федеральные телеканалы, фильмы, сериалы, то вряд ли увидим в главных ролях представителей этнических меньшинств России. Они играют только дворников, массажистов и другой обслуживающий персонал. Но зато, когда потребовались ресурсы для войны, резко оказалось, что у нас многонациональная страна и этнические меньшинства нужны. Суть империи заключается в том, что коренные народы, нужны империи только для того, чтобы они погибали за нее.

Любая империя держится на силе метрополии и на лояльных представителях этнических меньшинств, то есть колоний. Да, Путин отправляет население Бурятии в Украину погибать ради империи, но человек, который выполняет его приказы - это глава Бурятии Алексей Цыденов, представитель бурятского народа. И военный прокурор РФ Валерий Петров, который не реагировал на многочисленные заявления военнослужащих, желавших расторгнуть контракты, - бывший прокурор Республики Бурятия и представитель бурятского народа. Поэтому я не согласна с теми, кто пытается упростить эту конструкцию. Говорят, есть плохое этническое большинство - русские, а есть хорошие - буряты, татары, чуваши, тувинцы и прочие. Это неправда.

- А где взять ресурсы для изменения этой ментальности?

- Основную работу должны взять региональные активисты. Например, фонд "Свободная Бурятия" стал известным, потому что мы работаем сугубо с этим регионом, знаем, на что жалуются люди, чего они хотят, и мы готовы им помочь, мы ведем просветительскую деятельность. Генеральная прокуратура РФ, когда признала нас "нежелательной организацией", она нам это и вменяла в вину. Мы консультируем военнослужащих и рассказываем, как расторгнуть контракты и избежать мобилизации. Кремлю совершенно не нравится, что мы людям рассказываем историю, учим их тому, как начать говорить на бурятском языке. Идентичность важна, потому что, когда ты знаешь, кто ты, тебе легче жить, ты становишься сформированной личностью со стержнем.

- Россияне с Путиным заключили новый социальный договор: трупы в обмен на деньги. Белые лады, выплаты, квартиры, университеты для детей и прочее. Это про Бурятию?

- Сначала были младенцы в обмен на деньги, а теперь трупы в обмен на деньги. Это очень хорошо описывает режим Владимира Путина от и до. К сожалению, такое есть. В Бурятии, помимо финансового мотива, есть еще то, что мать, потерявшая сына, не хочет признавать, что он был оккупантом, ей гораздо приятнее думать, что ее сын был героем. И бурятская, и кремлевская пропаганда очень активно работают над тем, чтобы этот нарратив поддерживался, и он ложится на благодатную почву.

Константин Эггерт Фото: DW

Я считаю, что большую ответственность за эту войну должны нести пропагандисты, в частности бурятские. По этой причине мы ведем их статистику, мы не акцентируем внимание на национальности, потому что в Бурятии живут и русские, и буряты. При этом буряты - этническое меньшинство в регионе, их 30%. Но из девяти "пропагандистов из Бурятии" шесть - этнические буряты. Это очень неприятно осознавать, но об этом важно говорить. Вот именно у бурятских пропагандистов как будто есть какая-то собственная мотивация, присутствует очень жесткая антиукраинская риторика.

Так, основной пропагандист-"военкор" в Бурятии - Александр Гармаев. На его канале отвратительная человеконенавистническая риторика. Отдельный ролик мы посвящали спортсменке Юлии Бумбошкиной, дочке бывшего высокопоставленного чиновника из Бурятии. Она даже съездила на оккупированные территории и подписала ракету, говорила, что эта ракета посвящается родной Бурятии. Мы должны об этом говорить. Эти люди - преступники, они должны нести ответственность. Я надеюсь, что после войны и Бумбошкина, и Гармаев, и остальные будут наказаны. Но нам нужна новая судебная система. Судьи, которые отправляют людей в колонии на много лет за правду, должны быть люстрированы. Встает вопрос, где мы найдем новых судей? Говорят, нам необходимы настоящие конкурентные выборы. Как можно провести выборы при участии учителей, которые уже замазаны? Потом, как можно оспорить результаты этих выборов в судах, когда суды у нас уже замазаны?

- Надо их всех (учителей и судей. - Ред.) люстрировать?

- Да. Мне легче отвечать на этот вопрос, потому что я видела те преступления, которые они совершали. Я была наблюдателем на выборах. Я считаю, что эти все не очень прекрасные дамы, которые со стеклянными глазами сидели и говорили о том, что у них нет принтера, чтобы напечатать мне копию протокола, а на следующее утро я видела в системе ГАС "Выборы" результаты у Путина 83%, вместо еле собранных 60%, безусловно, должны быть наказаны.

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