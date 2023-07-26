Российская Госдума утвердила планы на "большую войну"

Поправки к военной реформе увеличат "мобилизационный резерв" Путина на несколько миллионов. Уклониться от участия в войне не сможет никто, уверен Иван Преображенский.

Фото: IMAGO/ITAR-TASS

Госдума приняла несколько пакетных поправок, радикально ужесточающих систему призыва в армию и мобилизации. Будет запрещен выезд из страны тем, чье имя попало в реестр электронных повесток, введены новые штрафы против всех, кто может помешать военкомам, включая врачей. Адвокатам запрещено представлять призывников в военкоматах. Регионы получили право на частные армии. И это еще неполный список.

Слишком честный генерал

У Кремля, похоже, одна рука по-прежнему не в курсе, что делает другая или, как вариант, между "кремлевскими башнями" идет традиционная грызня. Так случилось и на этот раз во время обсуждения "милитаристского" пакета поправок в Госдуме.

Накануне Минобороны в очередной раз обмануло общество и объявило, что повышения минимального возраста призыва до 21 года, как обещали изначально, не будет: призывать будут с 18 лет, загоняя в армию даже школьников, - и до тридцати. На этом решила сыграть ЛДПР, которая, учитывая степень ее лояльности к властям, не могла это не согласовать с администрацией президента.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Верные жириновцы после смерти своего лидера растеряли рейтинг. Чтобы вернуть "народную любовь", партия "бандитов и ПТУшников", как ЛДПР называли в 1990-е годы, решилась назвать закон о призывном возрасте обманом и проголосовать против. Поправки без проблем приняли голосами других депутатов, а жириновцы успешно изобразили из себя оппозицию.

Все могли бы быть довольны, если бы споры со стороны отдельных депутатов не вывели из себя бывшего замминистра обороны, генерала Картаполова. В порыве праведного гнева он сообщил упрямящимся народным избранникам, что никаких смягчающих поправок в эти законы вносить нельзя, потому "этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию". "И сейчас этой большой войной-то уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить? Да некого будет потом защищать! Поймите это", - внезапно разоткровенничался депутат.

Так откровенно планы Кремля на будущее, кажется, еще никто не озвучивал. Правозащитники, вынужденные эмигрировать оппозиционеры и независимые медиа, конечно, говорили, что большая война и всеобщая мобилизация будут логическим продолжением политики Владимира Путина. Но то оппозиция, а тут признание целого главы комитета Госдумы по обороне. Госмедиа сообщать об этой "оговорке", конечно, не стали. А глава сенатского комитета по законодательству Андрей Клишас поспешил заверить, что ни большой войны, ни мобилизации закон не предусматривает.

Лгут как дышат

Солгал тут, скорее, Клишас, поскольку любой объективный анализ принятых 25 июля поправок покажет, что Госдума заложила основу для всеобщей мобилизации, уклониться от которой шансов просто не будет - все лазейки перекрыты. А кому и зачем могут понадобиться миллионы призывников и резервистов (их, по оценке Шойгу, около 25 миллионов), если государство не готовится к многолетней глобальной войне?

На фоне скандала вокруг призывного возраста власти протащили несколько десятков крупных и мелких поправок. Все те, кто попал в реестр электронных повесток, больше не смогут выезжать за границу; больницы, вузы и ПТУ должны будут под угрозой штрафа доносить на тех, кто пытается получить временную отсрочку; адвокаты больше не смогут ходить в военкомат вместо призывников, зато последним "разрешат" сразу после призыва подписывать годовой контракт, который закроет путь на волю из армии и превратит их в годных к отправке на войну в Украину.

Максимальный штраф за неявку по повестке повышается до 30 тыс. рублей, а в условиях военного положения мужчин можно будет задержать не на 48 часов, а сразу на 30 суток. С учетом принятых ранее поправок об ограничении имущественных прав, а также масштабных акций по приобщению школьников и дошкольников к милитаризму как образу жизни, можно говорить о том, что в российском обществе создается жесткая система мобилизации. Если верить Картаполову - получается, что страна готовится к мировой войне "до победного конца", ну или, в качестве альтернативы, - к всеобщей гибели.

Путин - прародитель сепаратистов?

Отдельной темой стало разрешение субъектам федерации формировать свои региональные армии. Формально они должны "оказывать содействие" ФСБ, МВД и органам военного управления в охране общественного порядка. По факту же понятно, что это новые, только уже легализованные частные военные компании, по образцу чеченской гвардии Рамзана Кадырова или того же ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

С момента прихода к власти и большую часть своего правления Владимир Путин ослаблял регионы. И начал он как раз с лишения их права командовать силовиками. Теперь он явно настолько уверен в неспособности назначенных Кремлем губернаторов побороться за власть, что готов им это право вернуть.

Вопрос только в том, свидетельствует ли это о реальной лояльности "региональных баронов" или о том, что Владимир Путин потерял адекватность в этом вопросе. Такое ощущение, что, на словах борясь с сепаратизмом, он создает твердую законную основу для нового "парада суверенитетов" в регионах в случае любой политической нестабильности в Москве. Против НАТО эти феодальные армии ему явно в случае пресловутой "большой войны" не помогут.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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