  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Родные мобилизованных: На штурм Авдеевки гонят раненых

Евгений Жуков
5 декабря 2023 г.

Родные российских мобилизованных, направленных штурмовать Авдеевку, написали письмо Путину, в котором жалуются, что в бой гонят раненых солдат, спеша добиться успеха к дате - президентской "прямой линии" или Новому году.

https://p.dw.com/p/4Zp0H
В Авдеевке, март 2023 г.
Разбитые дома в АвдеевкеФото: Andre Luis Alves/AA/picture alliance

Родственники российских солдат, служащих в военной части № 95411 (Западный военный округ), заявили о "признаках намеренного истребления" мобилизованных в ходе боевых действий на авдеевском направлении в Украине. Об этом они написали в обращении к президенту РФ Владимиру Путину, призвав его разобраться в ситуации, сообщают во вторник, 5 декабря, "Важные истории".

Авторы письма, которое подписали более 100 человек, указывают, что мобилизованные, уже более 10 месяцев располагающиеся в окопах на передовой на расстоянии 700 метров от Авдеевки, постоянно находятся под обстрелами. При этом, по словам родственников военнослужащих, в ноябре командование выпустило приказ о том, что солдаты со средней тяжестью ранений будут отправляться в штурмовые подразделения. Жена одного из мобилизованных рассказала изданию, что, согласно некому указу от 25 ноября, раненые легкой и средней тяжести должны долечиваться прямо в окопах.

"Гонят к прямой линии и Новому году"

"Торопятся, пока (украинцы) в раздрае, гонят к прямой линии (Владимира Путина) и Новому году. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку, и дальше - переговоры, - цитируют "Важные истории" родственницу военнослужащего. - Муж говорит, они там по трупам ходят, ими просто всё завалено".

Издание указывает, что с января 2023 года мобилизованные в/ч 95411 проходили службу в составе теробороны так называемой "ДНР", а затем были переданы под командование 1-го армейского корпуса самопровозглашенной "республики". Авторы послания Путину отмечают, что в среднем военнослужащие "штурмовых бригад" под Авдеевкой старше 40 лет, большинство из них не были в отпуске с момента начала мобилизации.

В конце ноября Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке сообщило, что наступление на Авдеевку, начатое 10 октября, в течение ноября обернулось для России крупнейшими потерями за все время войны.

Смотрите также:

Что говорят солдаты ВСУ о положении на фронте

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Манифест жен: родственники мобилизованных планируют акции протеста (15.11.2023)

Манифест жен: родственники мобилизованных планируют акции протеста (15.11.2023)

Жены мобилизованных недовольны тем, что российских солдат больше года не отпускают домой. Одни из требований – ротация военных и ограничение срока мобилизации одним годом.
Политика15 ноября 2023 г.03:36 мин.

«Гонят к прямой линии». Родственники мобилизованных пожаловались Путину, что бойцов кидают на «мясные штурмы» Авдеевки, чтобы взять город к пресс-конференции президента

"Важные истории"
storage.googleapis.com