Родные мобилизованных: На штурм Авдеевки гонят раненых

Родные российских мобилизованных, направленных штурмовать Авдеевку, написали письмо Путину, в котором жалуются, что в бой гонят раненых солдат, спеша добиться успеха к дате - президентской "прямой линии" или Новому году.

Родственники российских солдат, служащих в военной части № 95411 (Западный военный округ), заявили о "признаках намеренного истребления" мобилизованных в ходе боевых действий на авдеевском направлении в Украине. Об этом они написали в обращении к президенту РФ Владимиру Путину, призвав его разобраться в ситуации, сообщают во вторник, 5 декабря, "Важные истории" .

Авторы письма, которое подписали более 100 человек, указывают, что мобилизованные, уже более 10 месяцев располагающиеся в окопах на передовой на расстоянии 700 метров от Авдеевки, постоянно находятся под обстрелами. При этом, по словам родственников военнослужащих, в ноябре командование выпустило приказ о том, что солдаты со средней тяжестью ранений будут отправляться в штурмовые подразделения. Жена одного из мобилизованных рассказала изданию, что, согласно некому указу от 25 ноября, раненые легкой и средней тяжести должны долечиваться прямо в окопах.

"Гонят к прямой линии и Новому году"

"Торопятся, пока (украинцы) в раздрае, гонят к прямой линии (Владимира Путина) и Новому году. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку, и дальше - переговоры, - цитируют "Важные истории" родственницу военнослужащего. - Муж говорит, они там по трупам ходят, ими просто всё завалено".

Издание указывает, что с января 2023 года мобилизованные в/ч 95411 проходили службу в составе теробороны так называемой "ДНР", а затем были переданы под командование 1-го армейского корпуса самопровозглашенной "республики". Авторы послания Путину отмечают, что в среднем военнослужащие "штурмовых бригад" под Авдеевкой старше 40 лет, большинство из них не были в отпуске с момента начала мобилизации.

В конце ноября Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке сообщило, что наступление на Авдеевку, начатое 10 октября, в течение ноября обернулось для России крупнейшими потерями за все время войны.

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