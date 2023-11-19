В Новосибирске прошла встреча жен мобилизованных с властями

В Новосибирске родственники мобилизованных, которым запретили проводить митинг, встретились за закрытыми дверями с местными чиновниками, сообщает местное издание "Курьер. Среда" в воскресенье, 19 ноября.

Встреча чиновников с женами мобилизованных, которые требуют вернуть своих мужей с войны в Украине, прошла в доме культуры имени Октябрьской революции. До этого мэрия отказала местным жителям в проведении митинга, заявив, что его цель якобы "нарушает принцип законности".

Зампредседателя правительства Новосибирской области Андрей Клюзов заявил "Коммерсанту ", что во встрече приняли участие представители региональной власти, мэрии Новосибирска, министерства обороны, военной прокуратуры, фонда "Защитники Отечества" и общественной организации "Комитет семей воинов Отечества". "Обсуждались вопросы условий прохождения службы, оказания поддержки семьям участников СВО, медицинского сопровождения", - сказал Козлов.

По его словам, "разговор получился очень откровенным и содержательным". При этом о каких-то конкретных обещаниях или перспективах возвращения мобилизованных домой - чего требуют близкие - он не рассказал.

На встречу пустили лишь два местных телеканала

На встречу, по подсчетам "Курьера", пришли около 30 родственников мобилизованных. Полицейских в здании дежурило больше, чем участников встречи. "Всех мобилизованных и их родственников досматривают внутри помещения, смотрят, что в сумках, смотрят, что написано на плакатах. Большая часть родственников не хочет разговаривать со СМИ, все в зашуганном состоянии, полиция проверяет, что на плакате у каждого", - описало издание обстановку перед встречей.

Журналиста "Курьера" внутрь ДК не пустил человек в штатском, сославшись на отказ в аккредитации. Всего на встречу не пустили журналистов свыше десяти изданий, в том числе "Коммерсанта" и телеканала "Рен ТВ", пишет "Курьер". В зал разрешили пройти только журналистам телеканалов ОТС, "Вести" и "Первого канала"

Родственники мобилизованных требуют возвращения близких с войны

Семьи мобилизованных в последние месяцы стали все активней выступать с требованием вернуть домой родственников, пробывших на войне больше года. Близкие требуют ограничить одним годом предельный срок нахождения мобилизованных на войне, комиссовать всех раненых, а также расширить список болезней, из-за которых нельзя призывать в армию.

Местные власти отказывают родственникам в проведении митингов по всей России. В Кремле требования фактически не комментировали. После митинга в Москве 7 ноября "военкор" Александр Сладков написал о словах президента РФ Владимира Путина, что "теперь все воюют до конца СВО". По словам Сладкова, об отсутствии планов ротации и возвращения мобилизованных с фронта Путин сказал на "последней встрече с репортерами".

В сентябре этого года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил в интервью изданию Lenta.ru, что мобилизованные россияне не вернутся домой до окончания войны. "Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена", - сказал депутат.

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