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В Москве не согласован митинг родственников мобилизованных

Павел Мыльников
17 ноября 2023 г.

Мэрия столицы России сослалась на коронавирусные ограничения. Инициативная группа обвинила власти во лжи и указала, что публичные мероприятия в городе по-прежнему проводятся.

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Пункт сбора военнослужащих
Фото: Sergei Malgavko/Tass/picture alliance

Мэрия Москвы не согласовала митинг родственников и близких россиян, мобилизованных на войну России против Украины. Об этом инициативная группа сообщила в Telegram-канале "Путь домой" в пятницу, 17 ноября. Власти российской столицы объяснили свое решение ограничениями, введенными в целях борьбы с COVID-19.

Позиция московской мэрии вызвала массу вопросов у инициаторов акции: "Почему тогда проводятся публичные мероприятия? Почему другие митинги разрешают, а семьям военнослужащих нет? Где справедливость по отношению к нам? Где справедливость к нашим мужчинам?"

Власти показывают в СМИ "красивую картинку, а реальность-то вон какая", заявили в инициативной группе. "Для кого это сплошное вранье? Народ и так знает, что происходит", - резюмировали подавшие заявление на митинг, призвав массово обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину за разрешением на акцию. В то же время инициаторы митинга указали, что не говорят о сокращении численности российской армии на фронте.

Акции с призывами вернуть мобилизованных домой

Родственники мобилизованных в России в течение последних месяцев все активнее требуют вернуть мужчин домой с войны. 7 ноября группа женщин вышла с плакатами на пикет КПРФ в Москве. Позднее в Telegram-канале "Путь домой" появился список региональных групп и предложение подавать заявки на митинги.

Однако инициаторы столкнулись с отказом согласовать акцию не только в Москве. Несколькими днями ранее митинг жен мобилизованных был запрещен в Красноярске, власти сослались на COVID-19.

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