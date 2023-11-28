В РФ разрастается флешмоб родственников мобилизованных

Родственники мобилизованных россиян, добивающиеся их возвращения с фронта, устроили всероссийский флешмоб, наклеивая на автомобили стикеры со слоганами, использующими символы поддержки войны РФ против Украины. Кадры с участвующими машинами во вторник, 28 ноября, опубликовал Telegram-канал "Путь домой", объединяющий родственников мобилизованных по всей стране.

Обращение родственников мобилизованных

Накануне движение родственников мобилизованных россиян опубликовало обращениек "многонациональному народу России". "Это обращение к каждому, или скорее мольба о помощи. Прямо на ваших глазах разворачивается наша трагедия, которую мы не в силах вынести в одиночестве! Мы стучались во все двери. Наше государство отвернулось от тех, кто первый откликнулся на его зов о помощи. В первую очередь, от самих мобилизованных и их близких", - указывается в нем.

По словам авторов сообщения, "надежды почти не осталось". "Ни у кого из нас нет уверенности. У многих уже нет будущего. Но мы, оказывается не избиратели и не граждане, а может быть, уже и не люди вовсе… Нас предают и истребляют свои же", - отмечается в публикации. В ней напоминается, что президент РФ Владимир Путин обещал не призывать резервистов, а потом "обещания по факту оказались пустышкой".

"Многие не вернутся никогда. Мобилизация оказалась страшной ошибкой. Нас наказали за нашу законопослушность. За ширму стабильности для большинства наши мужчины платят кровью, а мы - здоровьем и слезами", - говорится в обращении. Его авторы называют предложенные государством выплаты и льготы за убитых и раненых попыткой "заткнуть" их. "Когда речь заходит о стоимости жизни любимого человека, хочется разорвать того, кто посмел сделать такое гаденькое предложение", - подчеркивают они.

Акции с призывами вернуть мобилизованных домой

Семьи мобилизованных в России в последние месяцы все активнее выступают с требованием вернуть домой мужчин, пробывших на войне в Украине больше года. Они требуют ограничить одним годом предельный срок нахождения мобилизованных на войне, комиссовать всех раненых, а также расширить список болезней, из-за которых нельзя призывать в армию.

Местные власти отказывают родственникам в проведении митингов по всей России, ссылаясь на пандемию COVID-19. В Кремле требования фактически не комментировали. После пикета в Москве 7 ноября "военкор" Александр Сладков написал о словах президента РФ, что "теперь все воюют до конца СВО". По словам Сладкова, об отсутствии планов ротации и возвращения мобилизованных с фронта Путин сказал на "последней встрече с репортерами".

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