  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Мать провожает своего мобилизованного сына
Мать провожает своего мобилизованного сына Фото: AP Photo/picture alliance/dpa
КонфликтыРоссия

"Совет матерей и жен": что о нем известно?

Катерина Шмелева
1 ч. назад

В ожидании второй волны мобилизации в России растет число сторонников объединения "Совет матерей и жен". DW собрала всю известную информацию о нем и узнала, как женщины пытаются противостоять ситуации в стране.

https://p.dw.com/p/4KIgX

"Совет матерей и жен" - спонтанно возникшее на фоне объявленной в России мобилизации объединение. Из-за довольно смелых и открыто критикующих власть заявлений он стал одним из самых заметных, но в то же время неоднозначных гражданских объединений в России. Женщин критикуют, среди прочего, за их позицию по отношению к военным действиям России в Украине. Объединение не осталось без внимания "сверху" - уже сейчас его участники подвергаются давлению, которое, вероятно, будет только усиливаться. DW собрала все, что известно об этом объединении.  

Как возник "Совет матерей и жен"

Создательницей "Совета матерей и жен" является Ольга Цуканова, жительница Самары. Ее сын летом поступил на срочную службу в Астраханскую область. Ему дважды предлагали подписать контракт, чтобы отправить его воевать в Украину, что возмутило Ольгу. 23 сентября на своей странице "Вконтакте" она выложила видео, в котором поделилась переживаниями, предложила объединяться и всех пригласила в телеграм-канал "Совет матерей и жен": "Хватит мотать сопли на кулак и плакать в подушку! Сейчас верить никому нельзя, только мы сможем защитить своих детей!".

Ольга Цуканова, жительница Самары, создательница
Ольга ЦукановаФото: Youtube

До начала мобилизации Ольга не упоминала в своих соцсетях "спецоперацию". На ее страничке можно найти посты про глобальный заговор, мировое правительство, осуждение Била Гейтса и королевы Виктории. Уже тогда Ольга называла себя общественным деятелем и выступала в поддержку организации "Общенародный Союз возрождения России" (ОСВР) и ее лидера Светланы Лады-Русь. На данный момент на Светлану заведено уголовное дело, и она находится в международном розыске.

Телеграм-канал "Совета матерей и жен", в котором ведется основная коммуникация объединения, также носит название ОСВР. Ольга несколько раз заявляла, что Совет является его частью и существует при его поддержке. На сайте "Общенародного Союза возрождения России" сообщается, что целью организации является объединение граждан для восстановления СССР и построения его в обновленном виде на основе принципов народовластия. В опубликованном манифесте организации есть такие тезисы: "Госпереворот 1993 года, по фактическим данным, организовало ЦРУ. Цепочка обнародованных событий наводит на мысль, что Путин выдвинут на должность президента не народом, а может являться таким же ставленником ЦРУ, как и Зеленский".

После того, как СМИ начали причислять ОСВР к организации "Граждане СССР", которая в России считается экстремистской, в телеграм-канале Совета появилась запись опровергающая это: "Отождествлять нас с теми, кто не признает законы РФ, кто продает паспорта СССР нельзя! Мы не считаем реальным в нынешних условиях восстановление СССР, в том виде, что он из себя представлял. Мы за социальное государство".

Ольга не называет себя лидером объединения и говорит, что у "Совета матерей и жен" нет руководства. По ее словам, на данный момент там есть представительницы из 85 регионов и 89 городов, но какой-то учет членов не ведется. После широкого освещения в СМИ аудитория канала начала стремительно расти и сейчас на него подписаны более 20 тысяч человек. В одном из роликов, которые Ольга опубликовала на канале, она подчеркивает: "К нашему движению может присоединиться любая женщина, вне зависимости есть ли у нее мобилизованный муж или сын-срочник. Это общая ситуация, в которой оказалась вся страна".

Деятельность "Совета матерей и жен"

Деятельность женщин началась с рассылки писем по ведомствам. Первым стало обращение к  президенту Путину, затем к министру обороны Шойгу, генеральному прокурору, губернаторам и военкоматам о допуске народного контроля за мобилизацией. В нем было требование ответить на вопросы о подготовке мобилизованных, об их питании, организации медицинской помощи, обеспечении теплыми вещами, о наличии оружия и патронов "в достаточном количестве".

Затем в телеграм-канале было опубликовано требование об освобождении пленных российских летчиков, которые "денно и нощно подвергаются зверским пыткам". В нем говорится о неравноправном обмене 215 пленных украинцев, в том числе 108 бойцов "Азова", которых "лично Володин и Бастрыкин обещали не обменивать", на 55 российских военнослужащих и кума Путина Медведчука. "Вы сейчас живете свой жизнью, ходите по магазинам, и в то же самое время ваших же сограждан просто пытают, и никому до этого нет дела. Сколько мы можем молчать, когда же мы из сброда станем народом?", - такими словами Ольга сопроводила призыв о рассылке требования к женщинам.

20 октября на канале Совета был опубликован бланк подписного листа о запрете президенту РФ применять любое ядерное оружие: "Мы требуем скорейшего начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Требуем прекратить заявления, провоцирующие Запад к ответному удару ядерным оружием". Заявление было опубликовано и на сайте ОСВР, но там оно также сопровождалось конспирологией и сомнениями в психическом здоровье Путина: "Есть данные, что Владимир Путин, Дмитрий Медведев и целый ряд зарубежных лидеров могут быть больны проказой".

Также участницы Совета поддерживали предложение Кадырова об отправке на фронт более половины сотрудников силовых ведомств и требовали увести срочников с линии фронта в Белгородской области. 

Участницы "Совета метерей и жен" вместе приезжали в Москву с пачками обращений, безуспешно требуя личного приема в министерстве обороны, военной прокуратуре, администрации президента и правительстве РФ. Хождения по ведомствам сопровождались прямыми трансляциями в социальных сетях. В одном из видеороликов жительница Республики Алтай прокомментировала их действия так: "Большинство матерей и жен пытаются решить свою личную проблему и потом живут дальше. А у нас за весь народ душа болит. Частное решение вопроса не изменит ситуацию".

Преследования и критика

В конце ноября женщины в очередной раз приехали в Москву, чтобы провести круглый стол и публично задать властям свои вопросы. На этот раз за организаторами стола, по их словам, установили слежку. "Какие-то люди ходила за нами в течение пяти часов", - сообщила в телеграм-канале Ольга Цуканова. Никто из приглашенных чиновников на мероприятие не пришел, но участницы не растерялись и разместили на столе их фотографии. Им же была передана резолюция мероприятия: "Торжественно вручаем картонной нашей власти обращения. По-другому мы не можем, потому что вы к нам не приходите".

Скриншот с видеотрансляции
Скриншот с видеотрансляции "Совета матерей и жен" Фото: Youtube

Слежка продолжилась до тех пор, пока женщины не уехали из Москвы. А на журналиста Илью Балтабаева, который сопровождал Ольгу Цуканову на поезд, 24 ноября на вокзале было совершено нападение. Неизвестный мужчина схватил его сзади, поставил подножку и скрылся.

25 ноября Путин провел встречу в Ново-Огарево с матерями и женами военнослужащих. Никто из участниц Совета туда приглашен не был. 27 ноября в День матери группу "Вконтакте" "Совета матерей и жен" заблокировали.

После того как Совет стал известным, на него посыпались нападки с разных сторон. Женщин обвиняли в том, что они пекутся только о тепле и сытости своих мужчин. На это Ольга записала видеосообщения, в которых посетовала, что говорить о другом они не могут в силу Уголовного кодекса: "Не мы начинали эту спецоперацию. Почему вы не спросите с Путина, с Зеленского? Они отдают приказы". В них же Ольга в очередной раз напомнила, что в конфликте виновата третья сила: "Запад планирует заселить территории и России, и Украины. Из открытых источников уже известно, что на Украине натовцы воюют. Третья сила стоит, те кому это выгодно, те кто оружие поставляют и устраивают провокации. Мы не можем бросить тех мужчин, которых уже туда послали".

Кроме этого, в СМИ появились статьи, где организацию называли сектой, экстремистами, обвиняли в работе на спецслужбы США. А 29 ноября Ольга Цуканова на пресс-конференции Совета сообщила, что на нее заведено уголовное дело. 

Давление вероятно продолжится, потому что с 1 декабря 2022 года за освещение мобилизации в России будут признавать "иностранными агентами". Вступает в силу приказ ФСБ, в котором утверждается новый перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые могут быть "использованы против безопасности Российской Федерации". Согласно документу, к ним относится информация о мобилизации и подготовке войск.

По мнению правозащитника Максима Оленичева, таким влиянием могут счесть любой контакт с иностранцем, потому что в законодательстве это четко не определено: "Сам "Совет матерей и жен" тоже может быть признан "иностранным агентом" как общественное объединение, действующее без образования юридического лица. В таком случае его обяжут указывать статус "иностранного агента" при распространении информации о своей деятельности и сдавать ежеквартальные отчеты. За каждое нарушение руководителя будут штрафовать на сумму от 10 тысяч до 300 тысяч рублей".

Смотрите также:

Ждать ли в РФ новой мобилизации?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Страх сменился апатией": как мобилизация изменила россиян

"Страх сменился апатией": как мобилизация изменила россиян

С начала мобилизации в России прошел месяц, за это время сотни тысяч мужчин покинули страну. Как за это время изменились настроения в стране? Должна ли Европа помогать уклонистам? Скажется ли недовольство населения на режиме Путина?
Политика20 октября 2022 г.44:01 мин.
Плачущая женщина провожает мобилизованного мужчину

Мобилизация в России: кто пойдет воевать за Путина?

Мобилизация в России: кто пойдет воевать за Путина?

Кто поедет воевать в Украину? Повлияет ли мобилизация на ход войны? Угрозы Путина о применении ядерного оружия - блеф? Стоит ли ждать усиления репрессий? И что будет после "референдумов"?
Конфликты22 сентября 2022 г.44:08 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский - Маску: Приезжайте и увидите все своими глазами

Конфликты49 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Мобильное тестирование на ВИЧ в России, Екатеринбург

Как эпидемия ВИЧ стала проблемой для женщин в России

Как эпидемия ВИЧ стала проблемой для женщин в России

Здоровье19 мин. назад
Мария Колесникова в зале суда (06.09.2021)

Мария Колесникова в больнице: что известно родным

Мария Колесникова в больнице: что известно родным

Права человека11 ч. назад
На Берлинской конференции по безопасности, 30 ноября 2022 года

BCS форум в Берлине: Россия не рискнет атаковать НАТО

BCS форум в Берлине: Россия не рискнет атаковать НАТО

Политика14 ч. назад
Мемориальный комплекс в Киеве, посвященный памяти жертв Голодомора

Почему ФРГ назовет Голодомор геноцидом украинского народа

Почему ФРГ назовет Голодомор геноцидом украинского народа

Политика16 ч. назад
Киев без электричества

Почему Киев считают лучшим местом для бизнеса после войны

Почему Киев считают лучшим местом для бизнеса после войны

Экономика и бизнес29 ноября 2022 г.
На встрече министров юстиции стран G7 в Берлине 29 ноября

Мы - свидетели войны в Украине. Как в G7 хотят судить Путина

Мы - свидетели войны в Украине. Как в G7 хотят судить Путина

Конфликты29 ноября 2022 г.
На главную страницу