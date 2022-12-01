"Совет матерей и жен": что о нем известно?

В ожидании второй волны мобилизации в России растет число сторонников объединения "Совет матерей и жен". DW собрала всю известную информацию о нем и узнала, как женщины пытаются противостоять ситуации в стране.

"Совет матерей и жен" - спонтанно возникшее на фоне объявленной в России мобилизации объединение. Из-за довольно смелых и открыто критикующих власть заявлений он стал одним из самых заметных, но в то же время неоднозначных гражданских объединений в России. Женщин критикуют, среди прочего, за их позицию по отношению к военным действиям России в Украине. Объединение не осталось без внимания "сверху" - уже сейчас его участники подвергаются давлению, которое, вероятно, будет только усиливаться. DW собрала все, что известно об этом объединении.

Как возник "Совет матерей и жен"

Создательницей "Совета матерей и жен" является Ольга Цуканова, жительница Самары. Ее сын летом поступил на срочную службу в Астраханскую область. Ему дважды предлагали подписать контракт, чтобы отправить его воевать в Украину, что возмутило Ольгу. 23 сентября на своей странице "Вконтакте" она выложила видео, в котором поделилась переживаниями, предложила объединяться и всех пригласила в телеграм-канал "Совет матерей и жен": "Хватит мотать сопли на кулак и плакать в подушку! Сейчас верить никому нельзя, только мы сможем защитить своих детей!".

Ольга Цуканова Фото: Youtube

До начала мобилизации Ольга не упоминала в своих соцсетях "спецоперацию". На ее страничке можно найти посты про глобальный заговор, мировое правительство, осуждение Била Гейтса и королевы Виктории. Уже тогда Ольга называла себя общественным деятелем и выступала в поддержку организации "Общенародный Союз возрождения России" (ОСВР) и ее лидера Светланы Лады-Русь. На данный момент на Светлану заведено уголовное дело, и она находится в международном розыске.

Телеграм-канал "Совета матерей и жен", в котором ведется основная коммуникация объединения, также носит название ОСВР. Ольга несколько раз заявляла, что Совет является его частью и существует при его поддержке. На сайте "Общенародного Союза возрождения России" сообщается, что целью организации является объединение граждан для восстановления СССР и построения его в обновленном виде на основе принципов народовластия. В опубликованном манифесте организации есть такие тезисы: "Госпереворот 1993 года, по фактическим данным, организовало ЦРУ. Цепочка обнародованных событий наводит на мысль, что Путин выдвинут на должность президента не народом, а может являться таким же ставленником ЦРУ, как и Зеленский".

После того, как СМИ начали причислять ОСВР к организации "Граждане СССР", которая в России считается экстремистской, в телеграм-канале Совета появилась запись опровергающая это: "Отождествлять нас с теми, кто не признает законы РФ, кто продает паспорта СССР нельзя! Мы не считаем реальным в нынешних условиях восстановление СССР, в том виде, что он из себя представлял. Мы за социальное государство".

Ольга не называет себя лидером объединения и говорит, что у "Совета матерей и жен" нет руководства. По ее словам, на данный момент там есть представительницы из 85 регионов и 89 городов, но какой-то учет членов не ведется. После широкого освещения в СМИ аудитория канала начала стремительно расти и сейчас на него подписаны более 20 тысяч человек. В одном из роликов, которые Ольга опубликовала на канале, она подчеркивает: "К нашему движению может присоединиться любая женщина, вне зависимости есть ли у нее мобилизованный муж или сын-срочник. Это общая ситуация, в которой оказалась вся страна".

Деятельность "Совета матерей и жен"

Деятельность женщин началась с рассылки писем по ведомствам. Первым стало обращение к президенту Путину, затем к министру обороны Шойгу, генеральному прокурору, губернаторам и военкоматам о допуске народного контроля за мобилизацией. В нем было требование ответить на вопросы о подготовке мобилизованных, об их питании, организации медицинской помощи, обеспечении теплыми вещами, о наличии оружия и патронов "в достаточном количестве".

Затем в телеграм-канале было опубликовано требование об освобождении пленных российских летчиков, которые "денно и нощно подвергаются зверским пыткам". В нем говорится о неравноправном обмене 215 пленных украинцев, в том числе 108 бойцов "Азова", которых "лично Володин и Бастрыкин обещали не обменивать", на 55 российских военнослужащих и кума Путина Медведчука. "Вы сейчас живете свой жизнью, ходите по магазинам, и в то же самое время ваших же сограждан просто пытают, и никому до этого нет дела. Сколько мы можем молчать, когда же мы из сброда станем народом?", - такими словами Ольга сопроводила призыв о рассылке требования к женщинам.

20 октября на канале Совета был опубликован бланк подписного листа о запрете президенту РФ применять любое ядерное оружие: "Мы требуем скорейшего начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Требуем прекратить заявления, провоцирующие Запад к ответному удару ядерным оружием". Заявление было опубликовано и на сайте ОСВР, но там оно также сопровождалось конспирологией и сомнениями в психическом здоровье Путина: "Есть данные, что Владимир Путин, Дмитрий Медведев и целый ряд зарубежных лидеров могут быть больны проказой".

Также участницы Совета поддерживали предложение Кадырова об отправке на фронт более половины сотрудников силовых ведомств и требовали увести срочников с линии фронта в Белгородской области.

Участницы "Совета метерей и жен" вместе приезжали в Москву с пачками обращений, безуспешно требуя личного приема в министерстве обороны, военной прокуратуре, администрации президента и правительстве РФ. Хождения по ведомствам сопровождались прямыми трансляциями в социальных сетях. В одном из видеороликов жительница Республики Алтай прокомментировала их действия так: "Большинство матерей и жен пытаются решить свою личную проблему и потом живут дальше. А у нас за весь народ душа болит. Частное решение вопроса не изменит ситуацию".

Преследования и критика

В конце ноября женщины в очередной раз приехали в Москву, чтобы провести круглый стол и публично задать властям свои вопросы. На этот раз за организаторами стола, по их словам, установили слежку. "Какие-то люди ходила за нами в течение пяти часов", - сообщила в телеграм-канале Ольга Цуканова. Никто из приглашенных чиновников на мероприятие не пришел, но участницы не растерялись и разместили на столе их фотографии. Им же была передана резолюция мероприятия: "Торжественно вручаем картонной нашей власти обращения. По-другому мы не можем, потому что вы к нам не приходите".

Скриншот с видеотрансляции "Совета матерей и жен" Фото: Youtube

Слежка продолжилась до тех пор, пока женщины не уехали из Москвы. А на журналиста Илью Балтабаева, который сопровождал Ольгу Цуканову на поезд, 24 ноября на вокзале было совершено нападение. Неизвестный мужчина схватил его сзади, поставил подножку и скрылся.

25 ноября Путин провел встречу в Ново-Огарево с матерями и женами военнослужащих. Никто из участниц Совета туда приглашен не был. 27 ноября в День матери группу "Вконтакте" "Совета матерей и жен" заблокировали.

После того как Совет стал известным, на него посыпались нападки с разных сторон. Женщин обвиняли в том, что они пекутся только о тепле и сытости своих мужчин. На это Ольга записала видеосообщения, в которых посетовала, что говорить о другом они не могут в силу Уголовного кодекса: "Не мы начинали эту спецоперацию. Почему вы не спросите с Путина, с Зеленского? Они отдают приказы". В них же Ольга в очередной раз напомнила, что в конфликте виновата третья сила: "Запад планирует заселить территории и России, и Украины. Из открытых источников уже известно, что на Украине натовцы воюют. Третья сила стоит, те кому это выгодно, те кто оружие поставляют и устраивают провокации. Мы не можем бросить тех мужчин, которых уже туда послали".

Кроме этого, в СМИ появились статьи, где организацию называли сектой, экстремистами, обвиняли в работе на спецслужбы США. А 29 ноября Ольга Цуканова на пресс-конференции Совета сообщила, что на нее заведено уголовное дело.

Давление вероятно продолжится, потому что с 1 декабря 2022 года за освещение мобилизации в России будут признавать "иностранными агентами". Вступает в силу приказ ФСБ, в котором утверждается новый перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые могут быть "использованы против безопасности Российской Федерации". Согласно документу, к ним относится информация о мобилизации и подготовке войск.

По мнению правозащитника Максима Оленичева, таким влиянием могут счесть любой контакт с иностранцем, потому что в законодательстве это четко не определено: "Сам "Совет матерей и жен" тоже может быть признан "иностранным агентом" как общественное объединение, действующее без образования юридического лица. В таком случае его обяжут указывать статус "иностранного агента" при распространении информации о своей деятельности и сдавать ежеквартальные отчеты. За каждое нарушение руководителя будут штрафовать на сумму от 10 тысяч до 300 тысяч рублей".

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