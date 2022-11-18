Близкие призванных на войну с Украиной: простить и принять?

Можно ли, будучи противником российской агрессии, смириться с тем, что твой близкий скоро отправится в Украину или уже там воюет? DW поговорила с россиянами, оказавшимися в такой ситуации.

Более 300 тысяч россиян, по официальным данным, мобилизованы на войну с Украиной. Кто-то с готовностью принял повестку, кто-то предпочел участие в войне бегству от мобилизации. Мотивы у всех разные. По-разному отнеслись к призыву близких и их родные. DW побеседовала с теми, кто не поддерживает войну и российскую агрессию, но чьи родственники отправились воевать. Несмотря на осознание ужаса и трагедии, происходящей по вине россиян в Украине, собеседники DW готовы оправдать и поддержать своих близких.

Надежда, 33 года: Беспокоюсь, каким он вернется

Надежда, психолог из Архангельска, и Евгений - сводные брат и сестра, у них общий папа. Они поддерживают теплые отношения, помогают друг другу. Когда объявили мобилизацию, Надежда пыталась предупредить брата и посоветовала не брать возможные повестки. Но Евгений сразу сказал, что прятаться не собирается и пойдет служить, если его призовут. Хоть Надежда и знала, что брат уже служил в горячей точке, его позиция стала для нее неожиданностью. "Мы с ним никогда не говорили о политике", - поясняет она. 24 сентября Евгений стал одним из трехсот сотрудников комбината, которые получили повестку. Ему предлагали заочно поступить в ВУЗ, взять больничный, но он, как и сказал, не подался в бега.

По словам Надежды, Евгений - добрый и умный человек. Как и многие, он не хотел судебных разбирательств и оставаться в серой зоне, в которой непонятно как жить: "В сознании, наверное, всех людей сейчас так, если ты не идешь на мобилизацию, ты становишься повстанцем, у которого два пути - либо прятаться в лесах, либо колония. Как продолжать работать на заводе, в который пришла повестка, как обеспечивать семью? И люди выбирают, мой брат в их числе - сходить отслужить".

Надежда не стала прибегать в разговоре с братом к аргументам, которые она обычно использует в беседах со своими знакомыми о том, что происходит захват чужой территории и убийства: "Он уже убивал людей ради приказа". Она считает, что такая дискуссия привела бы к разрушению семейных отношений, которые для нее дороже убеждений. Надежда приняла позицию брата: "Ему нервов сейчас хватает. Я ему сказала, что хочу, чтобы ты был жив, я помогу всем, чем нужно, главное - вернись!".

Сейчас брат находится под Санкт-Петербургом и проходит обучение в военной части. Надежда рада, что его до сих пор не отправили в район боевых действий, она надеется, что он так и останется на учениях: "Я пребываю в ужасе от новостей, где говорят, что расстреляли роту солдат. Я беспокоюсь за брата, беспокоюсь о том, каким он вернется, как он вернется, сколько времени мобилизация для него продлится". Она шокирована отношением своих близких и населения в целом к ситуации в стране: "Все готовы воспринимать происходящее как не очень приятную и даже смертельную, но норму. Кажется, что у нас нет никаких шансов из этого вырваться".

Андрей, 31 год: Старшему брату промыли мозги

Андрей и его старший брат Сергей живут на Урале. В детстве они были близки, а сейчас у каждого своя жизнь и политические убеждения. Артур - журналист, выступает против войны, а Сергей - сотрудник нефтяной компании, придерживается "зэшных взглядов".

Сергея мобилизовали 29 сентября. До начала войны он пытался устроиться на военную службу по контракту и оставлял документы в военкомате. После объявления мобилизации ему оттуда позвонили и попросили подойти их забрать. Когда Сергей пришел в военкомат, ему вручили повестку. Он был не против пойти служить, хотя и нервничал поначалу. Для Андрея это было ожидаемо, поэтому переубеждать брата не стал: "Я его знаю всю жизнь".

Сергея отправили в учебный центр, где он до сих пор находится. Андрей его постоянно навещает: "У них командир приехал прямо из зоны боевых действий, поэтому он их учит как надо выживать не для галочки, а для войны. Мой брат доволен всем, что происходит, готов в бой. Ждет, когда их отправят ближе к границе". Брату выплатили 300 тысяч рублей от губернатора региона, еще профсоюз выделил 10 тысяч. Самостоятельно пришлось покупать только некоторую одежду.

Андрей против войны в Украине, но все равно переживает за брата: "Какие бы ни были у моих родственников взгляды, я буду их поддерживать в трудную минуту, потому что они для меня - в первую очередь". Он подарил Сергею на удачу свой значок, который получил во время срочной службы в Росгвардии. Андрей пока не знает, изменится ли его отношение к брату после войны: "Тяжело принять, что он будет там убивать людей. Ему промыли мозги, он будет считать, что поступает правильно. Солдат на войне должен выполнять приказы". Андрей считает, что люди в России стали жертвами пропаганды: "Если они осознанно это делают, как мой брат, то я ничем не могу им помочь. Я же переубедить его не смогу. Хочет - пусть идет, это его выбор, он взрослый, пусть разбирается. Я считаю, что ничего хорошего из этого не выйдет".

Катя, 23 года: Не могу смириться, что мой брат - оккупант

Катя и Степан - двоюродные брат и сестра. Они одногодки с разницей в один месяц и живут в областном центре на северо-западе России. Все детство они провели вместе - их растила бабушка. После колледжа Степан пошел служить по контракту.

Когда началась война, Катя испытала панику: "Я рыдала от страха и бессилия. Все казалось нереальным. Все ужасы Второй мировой, все, что я про войну знала, все повторяется, происходит прямо сейчас и ничего поделать нельзя". Она сразу попыталась связаться с братом, но его телефон был недоступен. Катя начала искать Степана в телеграм-каналах, где публикуют документы и фото убитых россиян: "В тех каналах были и фотографии трупов, на которых вообще сложно понять, что когда-то это был человек. Это травмирует, но перестать искать я не могла. Некоторые из фотографий до сих пор периодически появляются у меня перед глазами". Когда родители Степана сказали Кате, что он в Осетии и менять место службы не собирается, она немного успокоилась.

Уже летом Катя поняла, что брат в Украине: "Он позвонил и сказал, что находится близко к боевым действиям и в случае чего получит большие выплаты". А потом от родственников Катя узнала, что брат все скрывал и находится в Украине с февраля: "Для меня это был полный треш, я думала, что это какая-то шутка". Понимая, что Степан находится в информационной изоляции, Катя попыталась с ним поговорить и переубедить его, но у нее ничего не вышло: "Он никогда не был лоялен к власти, он считает, что там одни воры и жулики. Но понять, что его тоже обманывают, он не может. Это безумие". На слова Кати о том, что она не чувствует себя в России в безопасности, брат отвечает, что считает Россию сейчас самой безопасной страной мира.

Катя до сих пор не может смириться, что ее брат оккупант: "Наша бабушка была ребенком войны, ей было шесть лет, когда началась Вторая мировая. Она говорила, что война это ужасно, и оборона - единственная причина, когда войну можно начать. Видимо, он считает, что защищает свою страну". Катя переживает за Степана, но у нее противоречивые чувства: "Я не знаю, что хуже для меня или для него: что он там убьет кого-нибудь, или что он сам там умрет и не вернется. Желаю Путину и всей действующей власти провести остаток своей жизни в тюрьме".

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