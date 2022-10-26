В России на мобилизованного завели первое дело о побеге

Правозащитник Павел Чиков сообщил о первом деле за самовольное оставление армии после объявления мобилизации. Его завели против жителя Якутии.

На мобилизованного жителя Якутии, чье имя не называется, завели дело о самовольном оставлении воинской части. Это первый случай такого преследования в России, сообщает в среду, 26 октября, глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В распоряжении Чикова оказалось постановление о возбуждении дела от 17 октября. Дознаватель в Улан-Удэ Слепнев получил от подчиненных рапорт о том, что 30 сентября призванный за неделю до этого младший сержант самовольно оставил часть 46108. Командованию не удалось его найти.

Слепнев квалифицировал дело по части 3.1 статьи 337 УК РФ, которую законодатели решили ужесточить накануне объявления мобилизации. Жителю Якутии вменяют оставление армии на срок до месяца, ему грозит до семи лет лишения свободы.

По информации Павла Чикова, сбежавший из армии мужчина заявил, что не поедет стрелять в украинцев, а после угроз физической расправы и уголовного преследования покинул войсковую часть через дыру в заборе. По информации СМИ , служившие в части 46108 - 5-й танковой бригаде - погибали на войне в Украине.

Как проходит мобилизация в России

О частичной мобилизации, в рамках которой якобы призовут 300 тысяч человек, президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. На практике она оказалась массовой и повлияла на многих граждан РФ: кто-то решил уехать, кто-то пытается скрыться, компании стали чаще искать временных сотрудников. По данным расследовательского медиа "Важные истории" , в первый месяц мобилизации в армию успели набрать порядка 230 тысяч россиян, на сборных пунктах и в зоне боевых действий погибли более 50 человек.

Смотрите также: