Как феминистки помогают россиянам бежать от мобилизации

С началом мобилизации в России сотни феминисток стали помогать мужчинам выехать из страны. DW поговорила с активистками об их работе, а также о том, как они стали одной из самых заметных политических сил в РФ.

Лилия Вежеватова в первые дни после объявления мобилизации в России спала мало: к ней стали обращаться ее знакомые и знакомые знакомых - мужчины просили помочь с выездом из страны. Вежеватова живет в Ереване, она координатор Феминистского антивоенного сопротивления (ФАС) и официально у него нет такого направления, как помощь с выездом, но многие активистки стали помогать мужчинам.

"Шутили, что самим у себя дома негде спать"

Лилия Вежеватова Фото: Privat

"Мы консультировали, покупали билеты, организовывали автобусы для перевозки, например, из Оренбурга, размещали людей", - рассказывает Вежеватова DW. По ее оценкам, в помощь были вовлечены несколько сотен активисток ФАС в России и за рубежом. "Основной поток выехал с 21 по 26 сентября, сейчас он снизился, к нам обращаются уже в основном те, кто хочет уехать, но уже не так экстренно", - говорит она. По словам координатора, сама она участвовала в вывозе около 60 мужчин.

О том же говорит активистка ФАС Леля Нордик: "С начала мобилизации ко мне обратились несколько десятков человек, которые либо сами хотят избежать призыва, либо хотят помочь своим близким. Я помогала им найти нужную информацию, правозащитные материалы и ресурсы, связать с активистами, которые организовывают выезд людей или покупают авиабилеты, искала попутчиков, варианты по временному жилью". Она подтверждает, что большинство из тех, кто хотел уехать, уже сделали это, есть еще те, кто пока спокойно готовится к отъезду: оформляет документы, закрывает долги.

"В первую очередь, было важно вывезти именно наиболее уязвимые группы людей, например, трансперсон или тех, кого уже когда-то задерживали на митингах. Было опасение что силовики просто пройдут по домам, заберут парней и выдадут им повестки", - поясняет Вежеватова. Активистки в России верифицировали тех, кто обращается, формировали группы для выезда, находили для них автобусы. Помогающие за рубежом встречали мужчин у границы с РФ в Грузии, когда грузинские власти разрешили пеший переход, и на машинах отвозили их в населенные пункты. "Мы много помогали с размещением, у нас битком набиты все шелтеры, активистки размещали мужчин в своих съемных квартирах и в первые ночи даже шутили, что им самим у себя дома уже негде спать", - говорит Вежеватова. Она считает, что женщины сейчас де-факто - основа гражданского общества в России во многом за счет того, что они смогли очень быстро сплотиться и оказывать эффективную помощь.

Работа ФАС в России и за рубежом

Появление ФАС - один из важных результатов движения феминисток в России, говорит младшая научная сотрудница в области политологии Института политических исследований им. Йохана Скитте Тартуского университета Наталья Ковыляева. Сейчас она работает над диссертацией под названием "Обретение голоса: мобилизация низовых феминистских инициатив в путинской России" (Gaining Voice: Feminist Grassroots Mobilizations in Putin's Russia). По ее подсчетам, к началу 2022 года в России было около 57 разных феминистских групп примерно в 30 регионах страны. Многие из них уже 25 февраля - на второй день после полномасштабного вторжения в Украину - объединились в ФАС.

Движение работает в около 100 городах в России и за ее пределами, посчитала Ковыляева. Сейчас в Теlegram-канале движения более 40 тысяч подписчиков. Участницы ФАС устраивают протесты против войны: выходят на улицы в черной одежде, распространяют "письма несчастья" в WhatsApp, стилизуя их под открытки, понятные старшему поколению, выпускают газету "Женская правда", пишут на рублевых купюрах "Нет войне", в рамках акции "Мариуполь 5000" активистки установили сотни мемориалов в память о погибших в городе во дворах домов в России. "Феминистки работают по разным направлениям: это юридическая, психологическая и финансовая помощь беженцам, помощь с переездом и устройством на новом месте, консультация активисток, которые выгорели", - говорит Ковыляева.

Феминисток не воспринимали всерьез: это оказалось плюсом

У ФАС горизонтальная структура, у движения нет лидеров, каждый может основать ячейку в своем городе и присоединиться к активисткам. "Это делает движение более адаптивным и позволяет выбирать новые тактики и стратегии. У гидры несколько голов, и если отсечь одну, на ее месте вырастет десять новых", - говорит исследовательница. На то же указывает и Лилия Вежеватова, отмечая, что движение во многом может активно работать благодаря тому, что его координаторы после выхода на протесты и задержаний в феврале отсидели и выехали из страны, не дожидаясь новых сроков: "Это позволило координаторскому активу оказаться в безопасности и иметь возможность работать". Сама Вежеватова была арестована дважды, после чего в марте переехала в Ереван.

Наталья Ковыляева Фото: Privat

По словам Ковыляевой, ФАС от других инициатив отличает новая креативная форма протеста: "Феминистки смогли найти доступный для населения формат, где рассказывают о войне и последствиях, их язык понятен большим слоям населения". Исследовательница отмечает, что в России отношение к феминисткам было резко негативное, плюс мало кто понимал, за что они выступают. "Сейчас судить об общей перемене отношения к ним сложно, но феминистки нашли точки соприкосновения с большими слоями населения", - считает Ковыляева. ФАС, по ее оценке, стало заметной политической силой, которая выступает против войны, патриархата, авторитаризма и милитаризма. Исследовательница объясняет это так: "Пока путинский режим громил другие оппозиционные силы, никто не воспринимал феминисток всерьез, в том числе и оппозиционные политики. А феминистки в это время сумели выстроить сеть, связи, коммуникацию и способы сохранения сообщества".

"Патриархат жрет всех без разбора"

В конце сентября в ФАС запустили Telegram бот "Отбой", который предупреждает о том, что звонят из военкомата. Сейчас, когда поток обращений снизился, активистки сосредоточились на информировании россиян: их призывают не брать повестки и не ходить в военкомат. Это грустная и тяжелая ситуация, говорит Вежеватова: "Мужская гендерная социализация долбит по голове, плюс некоторые мамы убеждают сыновей, что они трусы и дезертиры, если не хотят идти воевать. Получается, этим мужчинам нужно посоветовать заблокировать мать? Патриархат - это дракон, который жрет всех без разбора, он бьет и по женщинам, и по мужчинам - феминистки уже очень давно пытаются это объяснить. А нам в ответ говорят, что мы хотим исключительно русский язык испортить феминитивами".

Российским феминисткам доставалось и достанется от мужчин, признает координатор ФАС, но подчеркивает: "Когда люди в беде и бегут от смерти, припоминать им прошлое поведение не совсем корректно, у нас не возникло с этим проблем. Плюс за каждым этим мужчиной, которых мы вывозим, стоят женщины - матери, жены, сестры - и дети".