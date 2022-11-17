Приговор по MH17 - пожизненно и для Путина

Этот гигантский процесс войдет в историю. Суд в Нидерландах признал 3 подсудимых виновными по делу о сбитом в Донбассе "Боинге". Это пример для трибунала по Украине, считает Роман Гончаренко.

Обломки самолета рейса MH17 Фото: Peter Dejong/AP Photo/dpa/picture alliance

Большего символизма не бывает. В день оглашения приговора по делу о сбитом "Боинге" MH17 на Украину снова падали российские ракеты. Когда 17 июля 2014 года одна единственная российская ракета ЗРК "Бук" прервала полет малайзийского лайнера, совершавшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, над восточной Украиной, забрав жизни 298 человек, находившихся на борту, мир был шокирован. До этого многие не воспринимали войну России против Украины, начавшуюся с аннексии Крыма. Тогда говорили о пророссийских сепаратистах, а Москва врала о своем невмешательстве.

Ошибка, которая не уменьшает вину

Ровно восемь лет и четыре месяца спустя с этим покончено. Судьи Гаагского окружного суда в четверг, 17 ноября, сдержанно констатировали, что Россия тогда осуществляла "общий контроль" над так называемой "Донецкой народной республикой", в том числе через своих граждан во главе этого образования, у которых были связи с Кремлем. Двух из них суд теперь заочно признал виновными и присудил им пожизненный срок.

Роман Гончаренко Фото: DW

Одного зовут Игорь Гиркин, он бывший офицер российских спецслужб, называвший себя "министром обороны" в самопровозглашенной "ДНР". Второй - Сергей Дубинский - был его заместителем и служил ранее в армии РФ. Осужден был и один украинец, Леонид Харченко, который помогал им. Все трое, по мнению суда, сыграли важную роль в том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России в Украину и применен против пассажирского самолета, который приняли за украинскую военную машину. Это была ошибка, которая однако не уменьшает вину. Четвертого обвиняемого, россиянина Олега Пулатова, оправдали. Суд посчитал, что доказательств его вины недостаточно.

Что останется после этого гигантского процесса, который начался в марте 2020 года? Разве жестокое нападение России на Украину не перекрыло дело MH17? На первый взгляд так может показаться.

Опыт для будущего трибунала по Украине

На самом деле с вынесением приговора процесс не заканчивается. За ним могут последовать и другие, ведь суд не смог установить, "кто отдал приказ и почему", как сказал судья-председатель. Российского политического и военного руководства, которое, очевидно, тоже несет ответственность, на этом процессе не было среди обвиняемых.

Но это изменится, самое позднее, на будущем международном трибунале по военным преступлениям РФ в Украине. За создание такого трибунала в октябре проголосовал парламент Нидерландов. Этот трибунал будет изучать события, начиная с аннексии Крыма. Ему пригодится ценный опыт в деле MH17.

Очень тщательное расследование крушения "Боинга" велось годами. Международная группа изучила тысячи часов прослушанных телефонных разговоров, данные мобильных операторов и показатели погоды, опросила свидетелей и провела сложные эксперименты. Такого впечатляющего процесса не было в истории гражданской авиации.

Главный его итог - ложь выходит на свет, справедливость есть, даже если ее нужно ждать годами. Приговор - пример и намек на то, что ждет российского президента Владимира Путина и его военное руководство в ходе трибунала по Украине - пожизненный срок. И, возможно, к тому времени будут арестованы и посажены за решетку те, кто сейчас были признаны виновными.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW

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