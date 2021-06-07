Дело о сбитом MH17 разбирают в суде по существу: что важно знать

На исходе седьмого года после катастрофы над Донбассом пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний", в Нидерландах с 7 июня 2021 года начался новый этап уголовного процесса против предполагаемых виновников преступления - разбирательство дела по существу. Заседание в понедельник было посвящено обсуждению процессуальных вопросов. Во вторник, 8 июня, в суде будут представлены материалы дела, связанные с вопросом, был ли самолет сбит ракетой ЗРК "Бук" и была ли ракета запущена с поля в районе села Первомайское, подконтрольного "ДНР". Сам судебный процесс начался 9 марта 2020 года с обсуждения предварительных вопросов.

Катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, поразила военная ракета. Никто из 298 человек на борту самолета не выжил. Что важно знать об одном из самых громких международных уголовных процессов последних десятилетий - в обзоре DW.

Суд в Гааге? Да, но это не трибунал ООН, его заблокировала Россия

Хотя судебный процесс рассматривает суд Гааги, его не следует путать с Международным судом ООН. Несколько стран, чьи граждане погибли в результате трагедии, действительно требовали назначить международный трибунал по делу о крушении MH17. Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, воспользовавшись своим правом вето. Тогда власти Нидерландов предложили провести процесс по своему национальному законодательству. Такой выбор был сделан потому, что две трети (193) из 298 пассажиров сбитого самолета были гражданами этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры.

Окружной суд Гааги проводит свои заседания не в местном Дворце правосудия, а в гораздо более вместительном юридическом комплексе, расположенном у аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда вылетал малайзийский "Боинг". Слушания формально считаются открытыми, но, во-первых, все желающие физически не смогли бы попасть в зал судебных заседаний. Во-вторых, дополнительные ограничения были введены из-за пандемии коронавируса. Однако возможность следить за процессом есть у любого желающего: каждое заседание транслируется в прямом эфире в интернете на голландском и английском языках.

Кто сбил MH17: результаты расследования

До сегодняшнего дня никто не взял на себя ответственность за катастрофу "Боинга-777" на востоке Украины. После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT). Эксперты JIT пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом 17 июля 2014 года сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса "Бук", а ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском и вскоре после трагедии был транспортирован обратно через границу на территорию РФ.

Представители Международной следственной группы (JIT), 2016 год

"У нас достаточно свидетельств того, что Россия причастна к крушению "Боинга", - заявил летом 2019 года ведущий координатор JIT, экс-прокурор Нидерландов Фред Вестербеке. Следователи утверждают, что имеют веские улики для подобных выводов:свидетельские показания, остатки лайнера и поразившей его ракеты с уникальным серийным номером, данные спутников и радаров, а также фото- и видеосъемки того, как транспортировали "Бук" к месту выстрела и обратно. Кроме того, следователи опубликовали ряд перехватов телефонных переговоров между подозреваемыми в причастности к катастрофе MH17. Всего уголовное дело насчитывает в настоящий момент уже 65 тысяч страниц, заметил на заседании 7 июня 2021 года председательствующий судья Хендрик Стинхёйс.

Главные подозреваемые: Стрелков, Хмурый, Гюрза и Крот

Скамья подсудимых пустует, но в деле есть четверо обвиняемых - трое из них - россияне: бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Гиркин - потому, что на тот момент занимал самый главный военный пост в самопровозглашенной "ДНР", Дубинский был его заместителем, Пулатов - заместителем Дубинского, а Харченко - потому, что подчинялся Дубинскому.

Один из подозреваемых в причастности к крушению MH17 россиянин Игорь Гиркин

Согласно выводам следствия, Гиркин и трое других способствовали прибытию военной техники из РФ и координировали действия ЗРК, сыграв таким образом "ключевую роль в убийстве 298 человек". Законы Нидерландов позволяют привлечь к ответственности названных подозреваемых, хотя "сами они не нажимали на кнопку (пуска ракеты ЗРК "Бук". - Ред.)", отметил глава национальной полиции и один из руководителей JIT Вильберт Паулиссен. Ожидания, что обвинения могут быть предъявлены кому-то из военнослужащих 53-й бригады ПВО РФ, которые, предположительно, управляли "Буком", до сих пор не оправдались. По данным следствия, на "украинском" задании было четверо членов экипажа. Отвечая на вопрос DW, Вестербеке ранее признал, что "против этих людей нет достаточных улик" для предъявления суду.

То, что кто-либо из подозреваемых появится на суде, считается крайне маловероятным. Единственный из обвиняемых, кто согласился сотрудничать с судом, - Олег Пулатов, его интересы в суде представляют нидерландские адвокаты. Суд уже выслушал его показания.

Владислав Сурков - один фигурантов дела MH17

С политической точки зрения примечательно, что среди фигурантов дела есть, например, Владислав Сурков - бывший советник президента Владимира Путина. Сурков считался ответственным в Кремле за "украинское направление". Следователи JIT ранее опубликовали перехваты телефонных разговоров с участием Суркова, в частности, его разговоры летом 2014 года с тогдашним премьер-министром "ДНР" Александром Бородаем.

Как менялась позиция России в деле MH17

Подозрение в причастности РФ к катастрофе появилось в первые же часы после того, как сепаратисты заявили об "успехе", ошибочно полагая, что в результате пуска ракеты был сбит украинский военный или военно-транспортный самолет. Выступая на следующий день после трагедии, Владимир Путин возложил вину за произошедшее на Украину.

И хотя Россия всегда отрицала причастность к трагедии MH17, позиция Кремля и его информационная политика менялись в течение последних лет. В частности, в первые месяцы российские государственные СМИ распространяли "альтернативные" версии трагедии, которые позже оказались несостоятельными. Так, в ноябре 2014 года российский Первый канал показал "сенсационный" снимок истребителя в районе MH17. Но поблизости не было воздушных судов, способных сбить "Боинг", что однозначно показали данные радаров. В интервью журналу The New Yorker в конце 2019 года глава Первого канала Константин Эрнст признал "ошибку".

Владимир Путин возложил вину за катастрофу MH17 на Украину (фото из архива)

Позже версию JIT о причастности России к катастрофе опровергало министерство обороны РФ, ссылаясь на исследования, проведенные российским оборонным концерном "Алмаз-Антей". Российские эксперты утверждают, что в рамках собственного эксперимента "обстреляли" корпус самолета "Ил-86" ракетами из установки "Бук" и пришли к выводу, что ракета, уничтожившая летом 2014 года пассажирский лайнер в небе над Донбассом, была запущена с территории, находившейся под контролем украинских военных. Выводы следователей JIT Россия официально не признает. В октябре 2020 года Москва вышла из трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с уничтожением MH17 в небе над Донбассом, сославшись на то, что Нидерланды подали иск против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Катастрофа MH17: суды не только в Гааге

Судебный процесс в Схипхоле - самый крупный, но не единственный по делу о крушении "Боинга" "Малайзийских авиалиний". Помимо жалобы Нидерландов, в ЕСПЧ рассматриваются еще две жалобы: "Айлей и другие против России" и "Энглин и другие против России". Коллективные иски поданы от имени 380 родственников жертв крушения MH17. Истцы из Германии, Австралии, Нидерландов, США и других стран обвиняют Россию в нарушении права жертв на жизнь, а также в том, что российские власти сделали недостаточно для того, чтобы расследовать обстоятельства преступления.

Ведущим адвокатом по одной из жалоб является американский адвокат Джерри Скиннер. Он получил известность, сумев добиться компенсаций для жертв взрыва "Боинга-747" над Локерби. Сроки вынесения вердикта в ЕСПЧ не называются. Также в ЕСПЧ рассматривается иск против Украины, поданный четырьмя семьями родственников погибших в результате катастрофы малайзийского "Боинга". Истцы обвиняют Киев в том, что власти страны не сделали все необходимое для защиты пассажиров, например, не закрыли полностью воздушное пространство над территорией конфликта. В день трагедии со стороны украинских властей действовало ограничение на полеты в воздушном пространстве ниже 8000 метров. Как выяснилось позднее, Россия в одностороннем порядке подняла ограничения до 16 километров - лишь за несколько часов до того, как в небе был сбит малайзийский "Боинг". Эта высота соответствует дальности полета ракет ЗРК "Бук".

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