"Сушка" вальнула "Боинг": первые фейки и первые часы после крушения MH17

Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о крушении гражданского лайнера "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года в небе над Украиной, 10 июня завершил изучение материалов дела. Судьи начали заседание с представления информации о последнем, самом коротком этапе движения российского ЗРК "Бук": от супермаркета "Фуршет" в селе Снежное Донецкой области к конечной точке назначения - полю к югу от Снежного и к западу от соседнего Первомайского.

Судебные заседания суда Гааги транслируются в интернете на голландском и английском языках

В суде были представлены подтверждающие перемещение "Бука" записи перехваченных телефонных разговоров сепаратистов, данные геолокации на основании подключения к мобильной связи, видеосвидетельства и устные показания свидетелей. Согласно им, в точке назначения "Бук" оказался около двух часов дня по местному времени. В 16.20, как предполагает следствие, экипаж российской "зенитки" нажал кнопку, которая привела к роковому удару по гражданскому лайнеру.

Что говорили обвиняемые после крушения MH17

Следствие смогло установить, что в момент пуска ракеты недалеко от "Бука" находились, судя по данным биллинга услуг мобильной связи, Леонид Харченко, ныне покойный Эдуард Гилазов ("Рязань"), а также еще один сепаратист по фамилии Шарпов. Насчет Пулатова следователи не уверены: два его телефона показывают различное местоположение. Обвиняемые Гиркин и Дубинский в момент пуска находились в Донецке.

Затем суд перешел к представлению информации о переговорах сепаратистов между собой в первые минуты и часы после падения "Боинга". Сначала речь в перехваченных телефонных разговорах идет о "мы сбили": так, когда обвиняемый Леонид Харченко сообщает другому обвиняемому, своему начальнику Олегу Пулатову, что "сбили "сушку" (Су-25), то тот отвечает: "Вот молодцы". И только примерно через полчаса сепаратисты начинают обсуждать, что это мог быть гражданский лайнер.

Обвиняемый по делу о сбитом рейсе MH17: гражданин Украины Леонид Харченко (Крот)

В этот момент передаваемая ими друг другу история резко меняется. Так, Харченко заверяет Пулатова, а тот, в свою очередь, представляет произошедшее другому обвиняемому, своему начальнику Сергею Дубинскому как то, что в небе якобы было два самолета: украинский Су-25 и "Боинг". Первый якобы сбил гражданский лайнер, а уже потом "Бук" сбил военный самолет.

Позже Дубинский своему начальнику, Игорю Гиркину, тогда возглавлявшему министерство обороны самопровозглашенной "ДНР", доложил о ситуации такими словами: "Сушка" вальнула "Боинг", а "Сушку" наши "Буком" е***". В ответ Гиркин заметил: "Я не очень в это верю". Дубинский добавил, что "все равно на нас свалят".

На основании имеющихся фактов следствие пришло к выводу, что в указанном участке неба в момент удара по MH17 не было какого-либо военного самолета.

Отступление "Бука"

После того, как стало понятно, что "Бук" сбил гражданский лайнер, установку транспортировали с места запуска в неизвестное место в районе Снежного для защиты от атак украинской армии, предполагает следствие. У стороны обвинения нет точных данных о том, в какой именно момент "Бук" покинул поле под Снежным, но, судя по перехватам телефонных разговоров, в 18.44 того же дня Олег Харченко заявил, что установка уже ушла "своим ходом" в "другое место".

Из материалов дела следует, что далее Игорь Гиркин приказал Дубинскому эвакуировать "поврежденный танк" (это "Бук", уверено следствие) на границу Донецкой и Луганской областей. Исходя из перехватов следует, что сепаратисты до позднего вечера не могли найти спрятанную установку, а также пытались вернуть к "Буку" потерявшегося члена экипажа ЗРК.

Обломки "Боинга" упали между селами Грабово и Рассыпное в Донецкой области

Далее подробно суд проинформировал о транспортировке российской "зенитки" через Красный Луч, Дебальцево и Луганск в течение ночи и утра 18 июля и связанных с ней проблемах. Однако около 7 утра ЗРК "Бук", судя по данным геолокации и другим свидетельствам, оказался уже у границы с РФ.

Позиция "Стрелка", "Хмурого", "Гюрзы" и "Крота" в деле MH17

В суде были представлены позиции четверых обвиняемых по поводу их причастности к преступлению, повлекшему за собой гибель 298 человек, находившихся на борту лайнера "Малайзийских авиалиний". Гиркин был единственным, кто дал показания следственным органам, а именно в России. Его показания были переданы международной следственной группе.

Обвиняемый по делу о сбитом MH17: генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый)

Гиркин неоднократно публично высказывался в том духе, что "ополченцы" непричастны к крушению "Боинга". Вместе с тем, в одном из интервью он заметил, что чувствует себя косвенно ответственным за трагедию рейса MH17, но отказался участвовать в уголовном процессе, так как считает правосудие на Западе лицемерным.

Сергей Дубинский не дал показаний, но высказывался по поводу обвинений, в том числе на одном из интернет-форумов. Так, 24 июля 2015 года предположительно он писал на форуме glav.su, что никак не ответственен, кроме как за транспортировку "Бука". Позже обвинения в свой адрес он называл "абсурдными", ведь он даже, по его словам, не был на месте трагедии. Также в материалах дела есть высказывание Дубинского, согласно которому к крушению "Боинга" не причастны и его подчиненные, Пулатов и Харченко. По его словам, никто из них "не отдавал и не получал такой приказ". При этом Дубинский признавал, что в перехваченных телефонных переговорах звучит именно его голос.

Обвиняемый по делу о сбитом MH17: полковник Олег Пулатов (Гюрза)

Олег Пулатов в своих показаниях сообщил, что ничего не знал о нахождении "Бука" у сепаратистов и никак не участвовал в его транспортировке. Он также указал, что пользовался несколькими телефонами, а разговоры по незащищенной связи использовались для запутывания следов, включая употребление слова "Бук".

Олег Харченко не дал никаких показаний суду. Обвинению не известно, где он находится в настоящее время. В одном доступном в интернете видео Харченко, по данным из материалов дела, утверждал, что за пять лет войны "ни разу" не видел "Бук".

Транспортировка "Бука" из Курска к украинской границе

В конце заседания в четверг суд вновь вернулся к материалам дела, касающимся движения ЗРК "Бук" по российской территории еще до предполагаемого совершения им рокового выстрела. Так, 23 июня "Бук", по данным международной следственной группы JIT, покинул 53-ю бригаду ПВО армии РФ под Курском, а к 24 июня 2014 года прибыл в Миллерово в Ростовской области. Для выяснения пути ЗРК следствие, по собственным данным, проанализировало свыше 500 различных видео и фото-свидетельств, а также провело расследование о происхождении конкретной зенитной установки. Российская сторона утверждает, что у армии РФ нет больше на вооружении ракет типа 9М38М1.

Игорь Гиркин (Стрелков) 10 июля 2014 года

Однако сторона обвинения пришла к выводу, что это неправда: в суде были продемонстрированы фотографии, которые свидетельствуют об обратном. В частности, на одном из снимков запечатлен президент РФ Владимир Путин на российской военной базе в армянском Гюмри. На заднем фоне, на что обратили внимание следователи, находятся те самые установки "Бук" с ракетами типа 9М38М1.

Следующее заседание состоится 17 июня, на нем сторона обвинения представит свои дополнения к материалам дела.

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