"Сушка" вальнула "Боинг": первые фейки и первые часы после крушения MH17

Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о крушении гражданского лайнера "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года в небе над Украиной, 10 июня завершил изучение материалов дела. Судьи начали заседание с представления информации о последнем, самом коротком этапе движения российского ЗРК "Бук": от супермаркета "Фуршет" в селе Снежное Донецкой области к конечной точке назначения - полю к югу от Снежного и к западу от соседнего Первомайского.
Судебные заседания суда Гааги транслируются в интернете на голландском и английском языках
В суде были представлены подтверждающие перемещение "Бука" записи перехваченных телефонных разговоров сепаратистов, данные геолокации на основании подключения к мобильной связи, видеосвидетельства и устные показания свидетелей. Согласно им, в точке назначения "Бук" оказался около двух часов дня по местному времени. В 16.20, как предполагает следствие, экипаж российской "зенитки" нажал кнопку, которая привела к роковому удару по гражданскому лайнеру.
Что говорили обвиняемые после крушения MH17
Следствие смогло установить, что в момент пуска ракеты недалеко от "Бука" находились, судя по данным биллинга услуг мобильной связи, Леонид Харченко, ныне покойный Эдуард Гилазов ("Рязань"), а также еще один сепаратист по фамилии Шарпов. Насчет Пулатова следователи не уверены: два его телефона показывают различное местоположение. Обвиняемые Гиркин и Дубинский в момент пуска находились в Донецке.
Затем суд перешел к представлению информации о переговорах сепаратистов между собой в первые минуты и часы после падения "Боинга". Сначала речь в перехваченных телефонных разговорах идет о "мы сбили": так, когда обвиняемый Леонид Харченко сообщает другому обвиняемому, своему начальнику Олегу Пулатову, что "сбили "сушку" (Су-25), то тот отвечает: "Вот молодцы". И только примерно через полчаса сепаратисты начинают обсуждать, что это мог быть гражданский лайнер.
Обвиняемый по делу о сбитом рейсе MH17: гражданин Украины Леонид Харченко (Крот)
В этот момент передаваемая ими друг другу история резко меняется. Так, Харченко заверяет Пулатова, а тот, в свою очередь, представляет произошедшее другому обвиняемому, своему начальнику Сергею Дубинскому как то, что в небе якобы было два самолета: украинский Су-25 и "Боинг". Первый якобы сбил гражданский лайнер, а уже потом "Бук" сбил военный самолет.
Позже Дубинский своему начальнику, Игорю Гиркину, тогда возглавлявшему министерство обороны самопровозглашенной "ДНР", доложил о ситуации такими словами: "Сушка" вальнула "Боинг", а "Сушку" наши "Буком" е***". В ответ Гиркин заметил: "Я не очень в это верю". Дубинский добавил, что "все равно на нас свалят".
На основании имеющихся фактов следствие пришло к выводу, что в указанном участке неба в момент удара по MH17 не было какого-либо военного самолета.
Отступление "Бука"
После того, как стало понятно, что "Бук" сбил гражданский лайнер, установку транспортировали с места запуска в неизвестное место в районе Снежного для защиты от атак украинской армии, предполагает следствие. У стороны обвинения нет точных данных о том, в какой именно момент "Бук" покинул поле под Снежным, но, судя по перехватам телефонных разговоров, в 18.44 того же дня Олег Харченко заявил, что установка уже ушла "своим ходом" в "другое место".
Из материалов дела следует, что далее Игорь Гиркин приказал Дубинскому эвакуировать "поврежденный танк" (это "Бук", уверено следствие) на границу Донецкой и Луганской областей. Исходя из перехватов следует, что сепаратисты до позднего вечера не могли найти спрятанную установку, а также пытались вернуть к "Буку" потерявшегося члена экипажа ЗРК.
Обломки "Боинга" упали между селами Грабово и Рассыпное в Донецкой области
Далее подробно суд проинформировал о транспортировке российской "зенитки" через Красный Луч, Дебальцево и Луганск в течение ночи и утра 18 июля и связанных с ней проблемах. Однако около 7 утра ЗРК "Бук", судя по данным геолокации и другим свидетельствам, оказался уже у границы с РФ.
Позиция "Стрелка", "Хмурого", "Гюрзы" и "Крота" в деле MH17
В суде были представлены позиции четверых обвиняемых по поводу их причастности к преступлению, повлекшему за собой гибель 298 человек, находившихся на борту лайнера "Малайзийских авиалиний". Гиркин был единственным, кто дал показания следственным органам, а именно в России. Его показания были переданы международной следственной группе.
Обвиняемый по делу о сбитом MH17: генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый)
Гиркин неоднократно публично высказывался в том духе, что "ополченцы" непричастны к крушению "Боинга". Вместе с тем, в одном из интервью он заметил, что чувствует себя косвенно ответственным за трагедию рейса MH17, но отказался участвовать в уголовном процессе, так как считает правосудие на Западе лицемерным.
Сергей Дубинский не дал показаний, но высказывался по поводу обвинений, в том числе на одном из интернет-форумов. Так, 24 июля 2015 года предположительно он писал на форуме glav.su, что никак не ответственен, кроме как за транспортировку "Бука". Позже обвинения в свой адрес он называл "абсурдными", ведь он даже, по его словам, не был на месте трагедии. Также в материалах дела есть высказывание Дубинского, согласно которому к крушению "Боинга" не причастны и его подчиненные, Пулатов и Харченко. По его словам, никто из них "не отдавал и не получал такой приказ". При этом Дубинский признавал, что в перехваченных телефонных переговорах звучит именно его голос.
Обвиняемый по делу о сбитом MH17: полковник Олег Пулатов (Гюрза)
Олег Пулатов в своих показаниях сообщил, что ничего не знал о нахождении "Бука" у сепаратистов и никак не участвовал в его транспортировке. Он также указал, что пользовался несколькими телефонами, а разговоры по незащищенной связи использовались для запутывания следов, включая употребление слова "Бук".
Олег Харченко не дал никаких показаний суду. Обвинению не известно, где он находится в настоящее время. В одном доступном в интернете видео Харченко, по данным из материалов дела, утверждал, что за пять лет войны "ни разу" не видел "Бук".
Транспортировка "Бука" из Курска к украинской границе
В конце заседания в четверг суд вновь вернулся к материалам дела, касающимся движения ЗРК "Бук" по российской территории еще до предполагаемого совершения им рокового выстрела. Так, 23 июня "Бук", по данным международной следственной группы JIT, покинул 53-ю бригаду ПВО армии РФ под Курском, а к 24 июня 2014 года прибыл в Миллерово в Ростовской области. Для выяснения пути ЗРК следствие, по собственным данным, проанализировало свыше 500 различных видео и фото-свидетельств, а также провело расследование о происхождении конкретной зенитной установки. Российская сторона утверждает, что у армии РФ нет больше на вооружении ракет типа 9М38М1.
Игорь Гиркин (Стрелков) 10 июля 2014 года
Однако сторона обвинения пришла к выводу, что это неправда: в суде были продемонстрированы фотографии, которые свидетельствуют об обратном. В частности, на одном из снимков запечатлен президент РФ Владимир Путин на российской военной базе в армянском Гюмри. На заднем фоне, на что обратили внимание следователи, находятся те самые установки "Бук" с ракетами типа 9М38М1.
Следующее заседание состоится 17 июня, на нем сторона обвинения представит свои дополнения к материалам дела.
Смотрите также:
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Улики следователей
Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами самопровозглашенной "ДНР". Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Уникальный номер двигателя ракеты, сбившей "Боинг"
По версии Международной следственной группы, "Боинг" был сбит из российской установки "Бук", приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Серийный номер двигателя ракеты 8869032, произведен на оружейном заводе в подмосковном Долгопрудном в 1986 году. Минобороны РФ утверждает, что ракета находилась на балансе украинской армии.
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Реконструированный "Боинг"
17 июля 2014 года самолет, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. Следователи реконструировали носовую часть разбившегося самолета: обломки лайнера закрепили на специально изготовленный каркас, повторяющий формы "Боинга 777-200". Цель реконструкции - установить ход катастрофы: угол попадания ракеты в лайнер и последующее разрушение самолета.
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Маршрут "Бука"
Следователи утверждают, что установили маршрут ЗРК "Бук" на территорию Украины, а также его путь в обратно в РФ. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на восток Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo. Авторы Bellingcat утверждают, что установили точный номер российской установки "Бук", замеченной на территории Украины - 332.
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
На скамье подсудимых должен оказаться Игорь Стрелков-Гиркин
Среди официально объявленных обвиняемых - трое россиян, в частности, бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Следователи считают, что на тот момент Гиркин-Стрелков занимал самый главный военный пост в самопровозглашенной "ДНР".
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Хмурый: заместитель Гиркина на момент крушения MH17
Второй обвиняемый - генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), отставной офицер ГРУ армии России. Обвинения в свой адрес Дубинский отвергает, утверждая, что в момент крушения MH17 возглавлял службу контрразведки в самопровозглашенной "ДНР" и не мог иметь отношения к приказу сбить самолет.
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Третий обвиняемый в причастности к крушению малайзийского "Боинга"
Полковник ГРУ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") был в подчинении у Дубинского. "Новая газета" со ссылкой на следователей утверждает, что в день атаки на МН17 Пулатов сопровождал "Бук" и в момент запуска ракеты находился рядом с установкой.
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Доброволец "Крот"
Последний официальный фигурант обвинения - гражданин Украины Леонид Харченко с позывным "Крот". Он - единственный непрофессиональный военный из обвиняемых. Следствие считает, что Харченко подчинялся Пулатову. По данным JIT, Харченко и Пулатов сопровождали установку "Бук" в район, откуда был совершен выстрел.
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Пятый подозреваемый - украинец Владимир Цемах
Власти Нидерландов считают пятым подозреваемым бывшего командира подразделения ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Официальные обвинения ему не предъявлены. В 2019 году Цемаха в результате тайной операции удалось задержать на территории самопровозглашенной "ДНР", затем власти Украины передали его России в рамках обмена пленными. Цемах вернулся в "ДНР". Киев объявил его в розыск.
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Самый высокопоставленный фигурант - Владислав Сурков
Следствие в 2019 году предоставило публике большое количество перехваченных телефонных переговоров, которые считает значимыми в контексте крушения MH17. Один из тех, чьи переговоры оказались перехвачены, - помощник президента РФ Владислав Сурков, как утверждает следствие.
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Версии из России: российский Первый канал признал фейк об истребителе
В России курсировало много альтернативных версий трагедии. В ноябре 2014 года Первый канал показал "сенсационный" снимок истребителя в районе MH17. Но, по данным радаров, поблизости не было воздушных судов, способных сбить"Боинг". В интервью New Yorker в конце 2019 года глава Первого канала Константин Эрнст заявил, что на российском ТВ "совершили ошибку".
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Путин не признает выводы следствия по MH17, Минобороны РФ винит Украину
Минобороны РФ настаивает на том, что никакие ЗРК "Бук" не пересекали границу с Украиной. Производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" ссылается на собственное расследование, согласно которому ракета была запущена из подконтрольной Киеву точки. Президент РФ Владимир Путин заявил, что признает выводы следствия только, если Россия получит полный доступ к расследованию.
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Следствие по MH17 закончено, дело частично передано в суд
Спустя пять лет после трагедии, летом 2019 года, Международная следственная группа заявила, что расследование подходит к концу, а материалы передаются в окружной суд Гааги. Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о крушении лайнера пройдет в рамках не международного, а национального законодательства. Из 298 человек на борту самолета большинство было гражданами Нидерландов.
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Суд по делу о крушении MH17 пройдет рядом с аэропортом Схипхол
Уголовный процесс по делу о крушении "Боинга" будет вести судебная коллегия окружного суда Гааги. В силу публичного интереса сами заседания пройдут в Юридическом комплексе, который находится рядом с аэропортом Схипхол под Амстердамом.
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Гаагский суд по делу MH17: Здесь будут сидеть прокурор, судьи и, возможно, обвиняемые
До начала уголовного процесса журналистам показали зал, где будут проходить судебные слушания. Всем желающим места не хватит, так что было принято решение организовать прямую трансляцию из зала суда - на голландском и английском языках.
-
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Родственники погибших ждут справедливости
Для родственников погибших отведено специальное место как в зале суда, так и за его пределами, чтобы следить за процессом. "Я буду ходить на все заседания суда с самого начала. Я хочу знать, кто в этом виноват", - сказал в интервью DW голландец Пит Плуг, возглавляющий фонд памяти MH17. В авиакатастрофе он потерял брата.
Автор: Михаил Бушуев