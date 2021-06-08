Из России в Украину: суд показал путь "Бука", сбившего "Боинг"

В среду, 9 июня, окружной суд Гааги по делу о сбитом в небе над Украиной гражданском лайнере "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" завершил представление материалов, касающихся предполагаемого места запуска ракеты ЗРК "Бук". Именно в результате удара ракеты, как утверждает сторона обвинения, самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе сел Грабово и Рассыпное. В частности, суд изучил свидетельства, которые опровергают версию Минобороны РФ и российского оборонного концерна "Алмаз-Антей", согласно которой ЗРК "Бук" мог стрелять по "Боингу" из села Зарощенское и что это могла быть зенитная установка армии Украины.

Следствие: Минобороны РФ фальсифицировал снимки с "Буком"

Сначала, впрочем, суд представил материалы дела, которые опровергают возможность запуска из еще одного места, названного свидетелями, бежавшими из Украины в Россию - села Амросиевка. В частности, суд упомянул соответствующие показания двух человек, переданных российской стороной, согласно которым пуск ракеты осуществлялся оттуда, однако следователи показания свидетелей сочли недостоверными, так как, во-первых, в Амвросиевке не нашлось больше других свидетелей запуска или нахождения "Бука", а само село не попадает в расчетный район пуска ракеты ни в одной из трех экспертиз, проведенных бельгийскими, голландскими и российскими экспертами - из "Алмаз-Антея".

Район предполагаемого пуска ракеты "Бук", сбившей "Боинг", по оценкам трех различных экспертиз

В суде были представлены материалы, свидетельствующие против того, что ракета могла быть пущена и из села Зарощенское, которое называет в качестве точки запуска ракеты российский "Алмаз-Антей". Во-первых, в этом районе не было найдено никаких следов запуска ракеты, во-вторых, большинство свидетельских показаний сводится к тому, что в этом районе "Бука" не было. Наконец, суд показал материалы дела, согласно которым Минобороны РФ манипулировал снимками Зарощенского, буквально "прифотошопив" ЗРК "Бук" на распространенные ведомством снимки. Оригиналы российское ведомство позже отказалось предоставить международному следствию, сославшись на то, что они были уничтожены.

Сепаратисты, "представляющие интерес" для суда по MH17

Затем суд перешел к роли обвиняемых в крушении "Боинга-777", представив их, - напомним, это бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

Текстовая расшифровка (на английском языке) переговоров Пулатова и Дубинского, в которой последний указывает разместить "Бук-М" недалеко от Первомайского

Далее в суде были произнесены имена еще нескольких человек, которые, как было сказано, "представляют интерес" для судебного процесса. Особый интерес представляет, например, некто "Бурят" или "Библиотекарь". Его идентифицировали как некоего Андрея Черных: следствие уверено, что он сопровождал поставки военной техники из России, включая "Бук" - в суде были продемонстрированы перехваченные телефонные переговоры с его участием.

Из переговоров, которые находятся в материалах дела, следует, что к 16 июля 2014 года руководство сепаратистов находилось в сложной ситуации, опасалось потерять занятые позиции в результате бомбардировок и наступления армии Украины, а также обращалось к руководству РФ за помощью, в частности Гиркин просил у тогда уже главы Крыма Сергея Аксенова через помощника "нормальную ПВО".

Одновременно с этим Пулатов жаловался в разговоре с Дубинским на то, что, по всей видимости, на тот момент единственный в распоряжении сепаратистов ЗРК "Стрела-10" "не способна работать" из-за "несхода" ракеты в то время, как он потерял свыше 20 человек убитыми в результате авиаударов украинских самолетов.

Путь "Бука" из Донецка в Снежное

Путь ЗРК "Бук" от Донецка к Снежному был задокументирован многочисленными свидетельствами, представленными в суде 9 июня 2021 года.

И сепаратисты получили то, о чем они просили: по данным следствия, в ночь на 17 июля через российскую границу в украинский Донецк прибыл ЗРК "Бук". Затем на основании показаний свидетелей, телефонных прослушек, фото и видео был максимально подробно описан - впервые публично в таком объеме - путь тягача Volvo, на который уже на территории Украины перегрузили установку "Бук", из Донецка через Макеевку, Шахтерск и Торез к Снежному. В суде были продемонстрированы перехваты телефонных переговоров 17 июля в районе 9.30-10.00 утром между Дубинским и Пулатовым, Харченко и Черных, которые организовывали транспортировку "Бука".

Следствие верифицировало снимки движения тягача, доставившего "Бук" к месту предполагаемого пуска ракеты

Дубинский потребовал от Харченко и Пулатова обеспечить "резерв и охрану этой штучки" после ее прибытия на место. В суде были показаны многочисленные и различные свидетельства движения ЗРК от Донецка в Снежное. Например, видео с регистратора, который записал, как тягач с "Буком" движется по улице Автотранспортная в Макеевке. По информации из материалов дела, "Бук" прибыл к супермаркету "Фуршет" в Снежном чуть позже полудня: в 12.42 по местному времени Харченко позвонил Пулатову, сказав: "Я в Снежном, у Фуршета, с игрушкой".

Судебный процесс возобновится 10 июня с изложения материалов дела о том, что произошло дальше и как ЗРК "Бук" был переправлен обратно в Россию. Обвинение считает, что установка, принадлежащая 53-й бригаде ПВО РФ под Курском, через несколько часов после крушения "Боинга-777" была транспортирована обратно через границу на российскую территорию.

Смотрите также: