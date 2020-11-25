"Только на "Бук" надеяться": СМИ обнародовали переговоры сепаратистов перед крушением "Боинга" под Донецком  

Один из основных подозреваемых по делу о крушении малазийского "Боинга" под Донецком в 2014 году, гражданин РФ, отставной офицер военной разведки России Сергей Дубинский, на протяжении нескольких часов не знал о сбитом сепаратистами гражданском самолете. Об этом пишут в воскресенье, 11 апреля, журналисты нидерландской общественно-правовой медиакомпании NOS, указывая, что в их распоряжении оказались тысячи аудиозаписей телефонных переговоров Дубинского.

Сообщается, что записи, о которых идет речь, были сделаны украинской разведкой в июле и августе 2014 года, то есть до, во время и после катастрофы. 12 из них уже были обнародованы международной следственной группой (JIT), которая выясняет обстоятельства случившегося.

Журналисты подчеркивают, что содержание переговоров свидетельствует о том, что влияние России на сепаратистов с июля 2014 года значительно возросло. Ведь Москва, по их данным, в тот период была причастна к принятию военных и стратегических решений в конфликте на востоке Украины. В частности, в одном из разговоров Сергей Дубинский говорит, что бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не может отдать приказ оставить Славянск без разрешения Кремля.

Переговоры сепаратистов в день крушения "Боинга"

17 июля, в день крушения "Боинга", Сергей Дубинский сообщает в одном из телефонных разговоров, что имел прямой контакт с Москвой. Игорь Гиркин (Стрелков) также говорит, что общался с Москвой "на самом высоком уровне".

В тот же день Дубинский неоднократно упоминает в своих разговорах по телефону установку "Бук", которая, по его словам, необходима сепаратистам, чтобы вести оборону против украинской авиации в районе села Малиновка.

На одной из записей, которые попали в руки нидерландским журналистам, мужчина с голосом, похожим на голос еще одного из основных подозреваемых - Олега Пулатова, говорит человеку с голосом, напоминающим голос Сергея Дубинского, следующее: "Танки не нужны, нужна только дальнобойная артиллерия и хорошая ПВО". В ответ человек с голосом Дубинского говорит: "Постараюсь сегодня, если ночью притянут "Бук-М", придет сразу туда, к тебе". "Потому что больше делать нам нечего, только на "Бук надеяться", - добавляет он.

Ранее Олег Пулатов, который единственным из всех подозреваемых согласился сотрудничать со следствием по делу о сбитом над Украиной "Боинге", утверждал, что 16 и 17 июля 2017 года он ни с кем не говорил о ЗРК "Бук", из которой предположительно был сбит лайнер, а также не заказывал и не сопровождал его доставку.

Согласно показаниям Пулатова, данным им через адвокатов, он не знал, была ли такая система на вооружении у ополченцев, однако имел сведения о "Буках" украинской армии, развернутых в районе населенного пункта Зарощенское.

Отправка "Бука" в Донецкую область

Между тем, судя по аудиозаписям, обнародованным нидерландскими журналистами, за несколько часов до крушения "Боинга" Пулатов мог обсуждать с Дубинским отправку ЗРК под поселок Первомайский в Донецкой области. Именно оттуда, по данным JIT, и была выпущена ракета, сбившая пассажирский самолет.

Примерно через полчаса после трагедии Дубинскому сообщают по телефону, что сепаратисты сбили "сушку" - украинский истребитель "Су-25". Лишь спустя несколько часов один из собеседников Дубинского рассказывает ему о звонках журналистов российского телеканала НТВ, которые интересуются потерпевшим крушение "Боингом". В ответ Дубинский пересказывает информацию о том, что это сбитая "сушка".

Версия о причастности к крушению "Боинга" украинского истребителя

Около 20.00 17 июля, спустя три с половиной часа после крушения, Дубинский звонит Пулатову и требует от него ответа на вопрос, стрелял ли "Бук". Пулатов отвечает ему, что "Бук сбил "сушку", но перед этим "сушка" сбила "Боинг" и добавляет: "Они пытаются нас в этом обвинить".

Через какое-то время Дубинский излагает эту версию событий Игорю Гиркину. Еще один фигурант дела о крушении "Боинга" - украинец Леонид Харченко - впоследствии также заявляет в беседе с Дубинским, что лайнер был сбит украинской армией.

Позже версию о причастности украинской военной авиации к крушению "Боинга" повторят представители российского Минобороны. Однако, по данным организации Dutch Safety Board, в момент крушения вблизи рейса MH17 не было никаких других самолетов, напоминают нидерландские журналисты.

"Установка "Бук" на протяжении нескольких часов после катастрофы находилась в районе, из которого был произведен запуск ракеты, и лишь ночью снова была транспортирована на территорию России. Дубинский и его начальник, министр обороны "ДНР" Гиркин на протяжении часов понятия не имели, где находится эта ЗРК", - утверждают авторы публикации NOS.

При этом нидерландские журналисты отмечают, что, с точки зрения прокуратуры, тот факт, что Дубинский и его сообщники не знали о сбитом лайнере, не снимает с них ответственности за эту трагедию.

Между тем в прокуратуре Нидерландов заявили, что не знают, как аудиозаписи телефонных разговоров сепаратистов попали к журналистам, и отказались их комментировать.

Катастрофа "Боинга", выполнявшего рейс MH17

В результате крушения под Донецком в июле 2017 года пассажирского "Боинга" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куалу-Лумпур, погибли 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов. Выживших не было.

Поскольку две трети пассажиров были гражданами Нидерландов, представители этой страны возглавили международную следственную группу, выясняющую обстоятельства катастрофы.

В 2019 году, проанализировав все собранные доказательства, в том числе многочисленные экспертизы, изучение обломков самолета, обследование тел погибших и другие данные, JIT пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой доставленного из России комплекса "Бук" с контролируемой сепаратистами территории.

Москва полностью отрицает причастность к произошедшему и выдвигает ряд альтернативных версий причин крушения малайзийского "Боинга". Слушания по этому делу проводит Гаагский суд. Следующее заседание состоится 15 апреля.

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