Суд в Нидерландах отказался допустить экспертов "Алмаз-Антей" к обломкам малайзийского "боинга"

Окружной суд Гааги отказался предоставить эксперту российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" доступ к обломкам пассажирского "Боинга", сбитого в июле 2014 года над Донбассом. Концерн уже передал детальную информацию о своем видении обстоятельств катастрофы, поэтому суд не считает целесообразным проводить осмотр фрагментов самолета, заявил судья Хендрик Стинхюйс в понедельник, 8 февраля. Тем самым он отклонил ходатайство защиты.

Кроме того, суд отклонил и другую просьбу защиты о предоставление дополнительных данных с украинских радаров. "Этот запрос отклоняется, потому что украинская сторона заявляла, что и так передала суду все имеющиеся данные", - цитирует "Интерфакс" слова судьи.

Слушания продолжатся 15 апреля

Одновременно нидерландский суд согласился приобщить к материалам дела о крушении малайзийского лайнера над Украиной отчеты концерна "Алмаз-Антей". Дальнейшие отчеты не нужны, позиция концерна суду ясна, добавил судья. Приобщения отчетов российского оборонного концерна требовали адвокаты одного четырех обвиняемых по делу Олега Пулатова.

Суд также попросил Пулатова сообщить следствию до 22 февраля, узнает ли он свой голос на записях телефонных разговоров между сепаратистами. Слушания по делу о сбитом "Боинге" продолжатся 15 апреля в 10 часов (12 часов мск).

Авиакатастрофа над Донбассом и суд в Нидерландах

Самолет "Boeing-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) был сбит в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. В результате этой катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В 2019 году, проанализировав все собранные доказательства, в том числе многочисленные экспертизы, изучение обломков самолета, обследование тел погибших и другие данные, международная следственная группа JIT пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой привезенного из России комплекса ПВО "Бук" с территории, контролируемой сепаратистами, рядом с поселком Первомайский Донецкой области.

Москва полностью отрицает причастность к произошедшему и выдвигает ряд альтернативных версий причин крушения малайзийского "Боинга".

Уголовный процесс над обвиняемыми в обстреле пассажирского лайнера начался 9 марта 2020 года в Окружном суде Гааге, при этом слушания проходят в Схипхоле близ аэропорта Амстердама. Обвиняемыми являются три гражданина РФ - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

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