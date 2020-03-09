Пулатов заговорил: что рассказал суду в Гааге обвиняемый по делу MH17

На проходящем в Нидерландах судебном процессе по делу о сбитом летом 2014 года над Донбассом "Боинге" "Малайзийских авиалиний" во вторник, 3 ноября, произошло событие, которого ждали более полугода. На очередном заседании Окружного суда Гааги, слушания идут в судебном комплексе на окраине амстердамского аэропорта Схипхол и транслируются в интернете, впервые дал показания один из четырех обвиняемых - гражданин России Олег Пулатов. Он также известен по позывному "Гюрза".

Единственный обвиняемый по делу МН17, согласившийся дать показания

Пулатов - единственный из обвиняемых, согласившийся сотрудничать с судом, его интересы представляют нидерландские адвокаты. Трое других - граждане РФ Игорь Гиркин и Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко, также занимавшие руководящие военные посты в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР").

Следствие считает, что все они причастны к поставке из России на восток Украины зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ПВО "Бук", из которого 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский "Боинг", выполнявший рейс МН17. Тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту, в основном - граждане Нидерландов. Власти Россия решительно отвергают обвинения в поставке "Бука".

На месте крушения MH17

На заседании суда 3 ноября был показан двухчасовой видеофрагмент из двух бесед с Олегом Пулатовым, состоявшихся в России. Одна запись была сделана в феврале, то есть накануне начала процесса, а вторая - 22 октября. Одна из адвокатов обвиняемого, Сабине тен Дусхате, объяснила, что задержка с предоставлением показаний связана с большим объемом дела и ограничениями на поездки из-за коронавируса.

Что рассказал Олег Пулатов о себе

Как было ранее озвучено в суде, Олег Пулатов родился в 1966 году и проживает сейчас в России. Во время февральского интервью, записанного - судя по интерьеру - в гостинице, он был одет в черный костюм и серый галстук, а вопросы ему задавала московский адвокат Елена Кутина, которая помогает нидерландским коллегам.

Пулатов - крепкий мужчина с круглым гладко выбритым лицом и очень короткими седыми волосами - выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы, не уточнив, кто в ней виновен. Он рассказал, что с раннего детства и до 16 лет жил в Путиловском районе Донецка. При этом Пулатов продемонстрировал несколько черно-белых фотографий того периода. В том же первом интервью обвиняемый сообщил, что ему ничего не известно о ЗРК "Бук", из которого, по версии следствия, был сбит малайзийский "Боинг".

Фото Олега Пулатова на презентации материалов следствия, июнь 2019 года

На видео, записанном в конце октября, обвиняемый через переводчика отвечал на вопросы адвоката тен Дусхате в помещении, которое напомнило кабинет. Одет он был в джинсы и серую клетчатую рубашку навыпуск. О себе Пулатов говорил мало. По его словам, у него высшее военное образование, специальность - разведка.

На вопрос о местах службы он не ответил, но уточнил, что в 2008 году в звании подполковника уволился из российской армии в запас по состоянию здоровья. Пулатов также указал, что приехал в Донбасс 12 апреля 2014 года из Киева, и добавил: "Я после событий в Одессе сделал свой выбор". Чем он до этого занимался в Украине - осталось за кадром. При этом Пулатов заверил, что в Донбасс "приехал не для военного конфликта", и возложил вину за войну на востоке Украины на киевские власти, обвинив их в "госперевороте".

Деятельность Пулатова во время войны в Донбассе

Говоря о своей деятельности в "ДНР", Олег Пулатов поведал, что подчинялся непосредственно только двум людям - министру обороны "ДНР" Гиркину и Дубинскому (позывной "Хмурый"), которого он назвал начальником разведуправления. По словам Пулатова, в его подчинении сначала были сотни, а под конец 2014 года - более тысячи бойцов.

ЗРК "Бук-2М" (фото из архива)

Конкретных подробностей он не раскрыл, отметив лишь, что это было связано с организацией сбора информации и координацией действий разных сил на территории "ДНР".

При этом он пояснил, что таких как он, офицеров с опытом, тогда в "ДНР" было мало, и он в одиночку выполнял работу, которую обычно делают несколько специалистов. "Где-то с ошибками", - признал Пулатов, не уточнив, что имеет в виду.

Ответы Пулатова на обвинения следствия

Следствие считает, что Олег Пулатов был причастен к использованию "Бука", сбившего малайзийский "Боинг". Одно из представленных следствием доказательств - перехваченные украинскими спецслужбами телефонные разговоры сепаратистов. Со своей стороны, Пулатов рассказал, что у него было восемь телефонных номеров и защищенная от прослушивания связь и что он в целях конспирации менялся телефонами и другими номерами с бойцами.

Здесь проходит процесс по делу МН17

Также, по словам обвиняемого, если в его разговорах и упоминался "Бук", то делалось это для "дезинформации" противника. Пулатов несколько раз повторил, что ЗРК "Бук" был не нужен сепаратистам, поскольку, мол, у них были другие системы ПВО, в частности ПЗРК и комплекс "Стрела-10" на гусеничном ходу. Кроме того, по его словам, "Бук" по своим характеристикам и задачам не подходил для условий войны в Донбассе, ограниченной территорией и ресурсами.

Обвиняемый также заявил, что "Бука" не было, во всяком случае - в его зоне ответственности, и что ни с кем в России он не контактировал и не просил прислать такое оружие. Касаясь дня 17 июля 2014 года, когда был сбит "Боинг", Пулатов сообщил, что утром был на совещании в Снежном, а затем занимался приемом и распределением группы танков. Откуда пришла техника, он не пояснил.

По выражению обвиняемого, он находился в машине, когда услышал сзади шипящий звук, похожий на пуск ракеты комплексом "Стрела". Затем ему позвонили и доложили о том, что сбит самолет и с неба падают тела людей, продолжал Пулатов. По его словам, он поехал на место катастрофы и организовал там охрану. На вопрос, кто и как, по его мнению, сбил малайзийский "Боинг", обвиняемый не ответил, ограничившись замечанием, что это должен установить суд.

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