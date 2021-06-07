"Бук" из Снежного сбил "Боинг": в суде показали улики против России

Слушания на суде в Нидерландах по делу о сбитом гражданском лайнере "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" спустя почти полтора года после начала процесса сдвинулись с места: во вторник, 8 июня, началось представление материалов дела о крушении самолета 17 июля 2014 года на востоке Украины.

Удар "бабочки" по "Боингу"

Сначала судьи озвучили основную версии произошедшего - гражданский лайнер был сбит выстрелом из зенитно-ракетного комплекса "Бук", в результате чего погибли все 298 человек на борту. Председательствующий судья на процессе Хендрик Стинхёйс ранее предупредил, что суд не сможет представить все 65 тысяч страниц дела, тем не менее на заседании были озвучены многие новые детали, ранее публике не известные. В частности, в ходе прямой интернет-трансляции из зала суда были продемонстрированы более 140 фотографий и изображений осколков предполагаемой ракеты ЗРК "Бук", в том числе найденных на месте крушения лайнера или обнаруженных в корпусе самолета.

Заседания окружного суда Гааги проходят в специальном судебном комплексе вблизи амстердамского аэропорта Схипхол

Суд познакомил с материалами дела, в которых на основании анализа нескольких тысяч фрагментов ракеты сделан вывод, что лайнер поразила ракета модификации 9М38М1 с боеголовкой 9Н314М. Об этом свидетельствуют, как показали на суде, результаты экспертиз, сравнение обломков и фрагментов - в том числе двутавров ("бабочек") и прочих поражающих элементов - с серийными образцами таких ракет. Так, только из тела капитана корабля извлекли, согласно материалам дела, более 100 фрагментов, включая ту самую "бабочку", которой начиняли ракеты для "Бука".

Повреждения, типичные для действия ЗРК "Бук"

Свидетельством удара ракеты "Бук" служит, исходя из материалов дела, и то, что повреждения, нанесенные "Боингу", соответствуют типичному действию ракеты - взрыву в непосредственной близости от цели. Характер некоторых фрагментов ракеты, обнаруженных в кабине пилотов, мог иметь только одно объяснение: они прилетели снаружи, пробив стекло и обшивку самолета.

Следствие считает Россию причастной к крушению "Боинга". Власти РФ отрицают свою причастность

Также в суде были представлены косвенные свидетельства того, что лайнер был сбит именно "Буком", а именно отсутствие каких-либо иных причин, способных привести к трагедии. Экипаж, согласно материалам дела, полностью контролировал воздушное судно, не имевшее никаких технических неполадок. В результате расследования не было обнаружено никаких следов, указывавших на то, что на борту лайнера мог произойти взрыв бомбы.

Против версии с бомбой на борту свидетельствует и множество пробоин корпуса самолета с загнутыми внутрь краями. Перед катастрофой бортовые самописцы зафиксировали звуковую волну, но - извне самолета. Внутри самолета не были обнаружены и следы пожара - кроме той части, которая загорелась уже после падения, как следует из материалов дела.

В суде развенчали версии из России

Суд коротко представил и альтернативные версии произошедшего, которые в разное время озвучивались в России, - упомянуты были статья "Комсомольской правды" о якобы заложенной ЦРУ бомбе на борту и заявления Минобороны РФ о Су-25 в районе катастрофы, твиты "диспетчера Карлоса", который оказался осужденным в Испании мошенником, и других свидетелей, якобы видевших боевые самолеты в районе падения "Боинга".

Поражающие элементы ракеты "Бук", показанные 8 июня на заседании по делу о сбитом "Боинге"

Однако данные радаров, предоставленные в том числе и российской стороной, а также другие факты указывают на то, что никаких военных самолетов, способных поразить малайзийский "Боинг", в районе крушения MH17 не было.

Заявления свидетелей запуска ракеты и крушения "Боинга"

Также на заседании суд представил некоторые показания свидетелей предполагаемого запуска ракеты в районе между селами Первомайское и Снежное на востоке Украины, которые контролируются сепаратистами самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Не менее восьми человек сообщили следствию, что слышали или видели полет "Бука", всего двадцать свидетелей видели след ракеты в небе, некоторые рассказали о том, что видели падение частей самолета. Еще трое заявили, что были непосредственно в районе запуска ракеты и указали на поле под Первомайским.

План района, откуда был совершен предполагаемый запуск ракеты, нарисованный одним из свидетелей по делу MH17

Для верификации показаний одного из свидетелей, который утверждал, что был в момент запуска ракеты на блокпосте сепаратистов в Первомайском, следователи изучили данные биллинга услуг мобильной связи, чтобы убедиться в том, что в момент пуска ракеты он действительно находился в зоне предполагаемого местонахождения ЗРК "Бук". Суд также показал видео западных журналистов Роланда Олифанта и Кристофера Миллера, которые спустя несколько дней после крушения MH17 сняли предполагаемое местонахождение "Бука" с выгоревшим участком травы.

9 июня суд продолжит изучение дела с описания выводов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей", который настаивает на том, что ракета была выпущена из подконтрольного Украине села Зарощенское. Также в суде будут представлены материалы дела, раскрывающие роль обвиняемых в крушении малайзийского "Боинга" и то, как предполагаемый ЗРК "Бук" попал из России в Украину. В деле четверо обвиняемых, трое из них россияне: бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Только Пулатов сотрудничает с судом, его интересы представляет группа адвокатов.

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