"Бук" из Снежного сбил "Боинг": в суде показали улики против России

Слушания на суде в Нидерландах по делу о сбитом гражданском лайнере "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" спустя почти полтора года после начала процесса сдвинулись с места: во вторник, 8 июня, началось представление материалов дела о крушении самолета 17 июля 2014 года на востоке Украины.
Удар "бабочки" по "Боингу"
Сначала судьи озвучили основную версии произошедшего - гражданский лайнер был сбит выстрелом из зенитно-ракетного комплекса "Бук", в результате чего погибли все 298 человек на борту. Председательствующий судья на процессе Хендрик Стинхёйс ранее предупредил, что суд не сможет представить все 65 тысяч страниц дела, тем не менее на заседании были озвучены многие новые детали, ранее публике не известные. В частности, в ходе прямой интернет-трансляции из зала суда были продемонстрированы более 140 фотографий и изображений осколков предполагаемой ракеты ЗРК "Бук", в том числе найденных на месте крушения лайнера или обнаруженных в корпусе самолета.
Заседания окружного суда Гааги проходят в специальном судебном комплексе вблизи амстердамского аэропорта Схипхол
Суд познакомил с материалами дела, в которых на основании анализа нескольких тысяч фрагментов ракеты сделан вывод, что лайнер поразила ракета модификации 9М38М1 с боеголовкой 9Н314М. Об этом свидетельствуют, как показали на суде, результаты экспертиз, сравнение обломков и фрагментов - в том числе двутавров ("бабочек") и прочих поражающих элементов - с серийными образцами таких ракет. Так, только из тела капитана корабля извлекли, согласно материалам дела, более 100 фрагментов, включая ту самую "бабочку", которой начиняли ракеты для "Бука".
Повреждения, типичные для действия ЗРК "Бук"
Свидетельством удара ракеты "Бук" служит, исходя из материалов дела, и то, что повреждения, нанесенные "Боингу", соответствуют типичному действию ракеты - взрыву в непосредственной близости от цели. Характер некоторых фрагментов ракеты, обнаруженных в кабине пилотов, мог иметь только одно объяснение: они прилетели снаружи, пробив стекло и обшивку самолета.
Следствие считает Россию причастной к крушению "Боинга". Власти РФ отрицают свою причастность
Также в суде были представлены косвенные свидетельства того, что лайнер был сбит именно "Буком", а именно отсутствие каких-либо иных причин, способных привести к трагедии. Экипаж, согласно материалам дела, полностью контролировал воздушное судно, не имевшее никаких технических неполадок. В результате расследования не было обнаружено никаких следов, указывавших на то, что на борту лайнера мог произойти взрыв бомбы.
Против версии с бомбой на борту свидетельствует и множество пробоин корпуса самолета с загнутыми внутрь краями. Перед катастрофой бортовые самописцы зафиксировали звуковую волну, но - извне самолета. Внутри самолета не были обнаружены и следы пожара - кроме той части, которая загорелась уже после падения, как следует из материалов дела.
В суде развенчали версии из России
Суд коротко представил и альтернативные версии произошедшего, которые в разное время озвучивались в России, - упомянуты были статья "Комсомольской правды" о якобы заложенной ЦРУ бомбе на борту и заявления Минобороны РФ о Су-25 в районе катастрофы, твиты "диспетчера Карлоса", который оказался осужденным в Испании мошенником, и других свидетелей, якобы видевших боевые самолеты в районе падения "Боинга".
Поражающие элементы ракеты "Бук", показанные 8 июня на заседании по делу о сбитом "Боинге"
Однако данные радаров, предоставленные в том числе и российской стороной, а также другие факты указывают на то, что никаких военных самолетов, способных поразить малайзийский "Боинг", в районе крушения MH17 не было.
Заявления свидетелей запуска ракеты и крушения "Боинга"
Также на заседании суд представил некоторые показания свидетелей предполагаемого запуска ракеты в районе между селами Первомайское и Снежное на востоке Украины, которые контролируются сепаратистами самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Не менее восьми человек сообщили следствию, что слышали или видели полет "Бука", всего двадцать свидетелей видели след ракеты в небе, некоторые рассказали о том, что видели падение частей самолета. Еще трое заявили, что были непосредственно в районе запуска ракеты и указали на поле под Первомайским.
План района, откуда был совершен предполагаемый запуск ракеты, нарисованный одним из свидетелей по делу MH17
Для верификации показаний одного из свидетелей, который утверждал, что был в момент запуска ракеты на блокпосте сепаратистов в Первомайском, следователи изучили данные биллинга услуг мобильной связи, чтобы убедиться в том, что в момент пуска ракеты он действительно находился в зоне предполагаемого местонахождения ЗРК "Бук". Суд также показал видео западных журналистов Роланда Олифанта и Кристофера Миллера, которые спустя несколько дней после крушения MH17 сняли предполагаемое местонахождение "Бука" с выгоревшим участком травы.
9 июня суд продолжит изучение дела с описания выводов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей", который настаивает на том, что ракета была выпущена из подконтрольного Украине села Зарощенское. Также в суде будут представлены материалы дела, раскрывающие роль обвиняемых в крушении малайзийского "Боинга" и то, как предполагаемый ЗРК "Бук" попал из России в Украину. В деле четверо обвиняемых, трое из них россияне: бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Только Пулатов сотрудничает с судом, его интересы представляет группа адвокатов.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Улики следователей
Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами самопровозглашенной "ДНР". Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Уникальный номер двигателя ракеты, сбившей "Боинг"
По версии Международной следственной группы, "Боинг" был сбит из российской установки "Бук", приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Серийный номер двигателя ракеты 8869032, произведен на оружейном заводе в подмосковном Долгопрудном в 1986 году. Минобороны РФ утверждает, что ракета находилась на балансе украинской армии.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Реконструированный "Боинг"
17 июля 2014 года самолет, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. Следователи реконструировали носовую часть разбившегося самолета: обломки лайнера закрепили на специально изготовленный каркас, повторяющий формы "Боинга 777-200". Цель реконструкции - установить ход катастрофы: угол попадания ракеты в лайнер и последующее разрушение самолета.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Маршрут "Бука"
Следователи утверждают, что установили маршрут ЗРК "Бук" на территорию Украины, а также его путь в обратно в РФ. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на восток Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo. Авторы Bellingcat утверждают, что установили точный номер российской установки "Бук", замеченной на территории Украины - 332.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
На скамье подсудимых должен оказаться Игорь Стрелков-Гиркин
Среди официально объявленных обвиняемых - трое россиян, в частности, бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Следователи считают, что на тот момент Гиркин-Стрелков занимал самый главный военный пост в самопровозглашенной "ДНР".
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Хмурый: заместитель Гиркина на момент крушения MH17
Второй обвиняемый - генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), отставной офицер ГРУ армии России. Обвинения в свой адрес Дубинский отвергает, утверждая, что в момент крушения MH17 возглавлял службу контрразведки в самопровозглашенной "ДНР" и не мог иметь отношения к приказу сбить самолет.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Третий обвиняемый в причастности к крушению малайзийского "Боинга"
Полковник ГРУ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") был в подчинении у Дубинского. "Новая газета" со ссылкой на следователей утверждает, что в день атаки на МН17 Пулатов сопровождал "Бук" и в момент запуска ракеты находился рядом с установкой.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Доброволец "Крот"
Последний официальный фигурант обвинения - гражданин Украины Леонид Харченко с позывным "Крот". Он - единственный непрофессиональный военный из обвиняемых. Следствие считает, что Харченко подчинялся Пулатову. По данным JIT, Харченко и Пулатов сопровождали установку "Бук" в район, откуда был совершен выстрел.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Пятый подозреваемый - украинец Владимир Цемах
Власти Нидерландов считают пятым подозреваемым бывшего командира подразделения ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Официальные обвинения ему не предъявлены. В 2019 году Цемаха в результате тайной операции удалось задержать на территории самопровозглашенной "ДНР", затем власти Украины передали его России в рамках обмена пленными. Цемах вернулся в "ДНР". Киев объявил его в розыск.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Самый высокопоставленный фигурант - Владислав Сурков
Следствие в 2019 году предоставило публике большое количество перехваченных телефонных переговоров, которые считает значимыми в контексте крушения MH17. Один из тех, чьи переговоры оказались перехвачены, - помощник президента РФ Владислав Сурков, как утверждает следствие.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Версии из России: российский Первый канал признал фейк об истребителе
В России курсировало много альтернативных версий трагедии. В ноябре 2014 года Первый канал показал "сенсационный" снимок истребителя в районе MH17. Но, по данным радаров, поблизости не было воздушных судов, способных сбить"Боинг". В интервью New Yorker в конце 2019 года глава Первого канала Константин Эрнст заявил, что на российском ТВ "совершили ошибку".
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Путин не признает выводы следствия по MH17, Минобороны РФ винит Украину
Минобороны РФ настаивает на том, что никакие ЗРК "Бук" не пересекали границу с Украиной. Производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" ссылается на собственное расследование, согласно которому ракета была запущена из подконтрольной Киеву точки. Президент РФ Владимир Путин заявил, что признает выводы следствия только, если Россия получит полный доступ к расследованию.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Следствие по MH17 закончено, дело частично передано в суд
Спустя пять лет после трагедии, летом 2019 года, Международная следственная группа заявила, что расследование подходит к концу, а материалы передаются в окружной суд Гааги. Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о крушении лайнера пройдет в рамках не международного, а национального законодательства. Из 298 человек на борту самолета большинство было гражданами Нидерландов.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Суд по делу о крушении MH17 пройдет рядом с аэропортом Схипхол
Уголовный процесс по делу о крушении "Боинга" будет вести судебная коллегия окружного суда Гааги. В силу публичного интереса сами заседания пройдут в Юридическом комплексе, который находится рядом с аэропортом Схипхол под Амстердамом.
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Гаагский суд по делу MH17: Здесь будут сидеть прокурор, судьи и, возможно, обвиняемые
До начала уголовного процесса журналистам показали зал, где будут проходить судебные слушания. Всем желающим места не хватит, так что было принято решение организовать прямую трансляцию из зала суда - на голландском и английском языках.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Родственники погибших ждут справедливости
Для родственников погибших отведено специальное место как в зале суда, так и за его пределами, чтобы следить за процессом. "Я буду ходить на все заседания суда с самого начала. Я хочу знать, кто в этом виноват", - сказал в интервью DW голландец Пит Плуг, возглавляющий фонд памяти MH17. В авиакатастрофе он потерял брата.
Автор: Михаил Бушуев